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HMD Global, Nokia 6310, 5310 ve 230'u modernize ederek piyasaya sürdü

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HMD Global; eski Nokia modellerini canlandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Nokia 6310, 5310 ve 230 olmak üzere üç ikonik telefonu günümüz şartlarına uygun şekilde modernize ederek piyasaya sürdü. Peki yeni tuşlu telefonlar neler vadediyor?

Nokia 6310, Nokia 5310 ve Nokia 230 tanıtıldı

İlk olarak Nokia 6310 (2024) ile başlayalım. 2021 yılında yeniden tanıtılan modelin temel tasarımını koruyor. Ancak yeni versiyonda 1450mAh kapasitesinde daha büyük batarya ve USB-C bağlantı noktası bulunuyor. VGA arka kamera, 2,8 inç ekran, çift SIM desteği ve microSD kart yuvasına da sahip.

Nokia 5310 (2024) ise 2020 yılında tanıtılan versiyona yakın bir tasarıma yer veriyor. Benzer şekilde 1450mAh bataryasıyla daha uzun pil ömrü vadediyor. Ayrıca daha yeni Unisoc 6531F yonga setinden güç alıyor ve 2,8 inç LCD ekrana sahip.

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Nokia 230 (2024) ise 2015 yılında tanıtılan kompakt modelle aynı tasarıma sahip. 2,8 inç ekranı koruyan yeni versiyon; 1450mAh bataryaya ve USB-C portuna sahip. 2 Megapiksel arka ve ön kameraya yer veriyorken, 3.5mm kulaklık girişi gibi özellikler de değişmeden kaldı.

Her üç model de yalnızca 2G ağını destekliyor. Yani 3G veya 4G gibi daha yeni teknolojileri kullanmak mümkün olmayacak. Ancak HMD, uzun pil ömrüne sahip klasik tasarımları geri getirerek, tuşlu telefon arayanlara alternatif olacak.

Retro özellikli telefonların fiyatları şimdilik açıklanmadı. Ayrıca hangi pazarlarda satışa sunulacağını da bilmiyoruz. Fakat Avrupa'da sunulması muhtemel görünüyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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