Tuşlu Telefonlar Yeniden Popüler Oluyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlar yaygınlaşmış olsa da son dönemde tuşlu telefonlara olan ilgi artıyor. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar ve araştırmalar, tuşlu telefonların tekrar popüler hale geldiğini gösteriyor. Nokia ise yeni tuşlu telefon modelleriyle dikkat çekiyor.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte telefonlar çok daha gelişmiş özelliklere ev sahipliği yapmaya başladı. Önce cebimize giren telefonlar daha sonrasında ise adeta birer bilgi merkezi haline geldi. Akıllı telefonların yaygınlaşması ise bir zamanlar bu pazarın en önemli oyuncusu Nokia'nın neredeyse unutulmasına neden oldu. Ancak son dönemde ise bu durum değişiyor gibi görünüyor.

Tuşlu telefonlar yeniden popüler olmaya başladı

Akıllı telefonlarımız neredeyse günün her saati elimizde. Her ne kadar birçok işimizi bu sayede halledebiliyor olsak da telefonların getirdiği bazı sorunlar da yok değil. Bu yüzden çoğu kişi artık kendilerini birer teknoloji detoksuna sokuyor. Bu da en çok tuşlu telefonlara yaramış durumda.

Son dönemde başta TikTok olmak üzere sosyal medya platformlarında #bringbackfliphones gibi etiketler ile binlerce paylaşım yapılıyor. Dijital detoks ve minimalist yaşam tarzlarını benimseyen kullanıcılar da yönlerini tuşlu telefonlara çevirdi. ABD'de yapılan bir araştırma da bunu kanıtlıyor. Yayınlanan rapora göre ABD'de yıl sonuna kadar 2,8 milyon tuşlu telefon satılması öngörülüyor.

Nokia, 90'lar ruhunu yaşamaya devam ediyor!

Tüm bunların etkisi ile tuşlu telefonlara olan rağbet her geçen gün artıyor. Sosyal medyadan uzaklaşmak isteyenlerin bir numaralı tercihi haline gelen tuşlu telefonların geri dönüş sinyalleri ile gözler ise yeniden Nokia'ya çevrilmiş durumda.

Bir zamanların en fazla telefon satış yapan markası olan, son dönemde ise yeni Android modelleri ile piyasada tutunmaya çalışıyor. Android telefonlara geçiş yapan marka, tuşlu telefonları ise tamamen gözden çıkarmış değil. Nokia hala yeni tuşlu telefon modelleri çıkarmaya devam ediyor.

Diğer yandan tuşlu telefonlar, uygun fiyatları ile geçici telefon arayan kullanıcılar için de ilk seçenek oluyor. Bunların başında ise tatil ya da iş için yurt dışına çıkıp, kısa bir süreliğine telefon arayan insanlar geliyor. Bu kişiler de tuşlu telefon talebinin önemli bir kısmını oluşturuyor.

Her ne kadar eskide kalmış gibi görünseler de, tuşlu telefonlar uzun bir süre daha hayatımızda olmaya devam edecek gibi görünüyor. Peki siz son dönemde popülerliği gittikçe artan bu telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.