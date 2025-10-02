Vodafone ve Nokia'dan Fiber Genişbantta Yeni Teknoloji: Gecikmelerde %94 Azalma

Vodafone ve Nokia, geliştirdikleri yeni teknolojiyi test ederek fiber genişbant bağlantısında gecikmeleri yüzde 94 oranında azalttıklarını duyurdu.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, "L4S" (düşük gecikme, düşük kayıp ve ölçeklenebilir bant genişliği) adı verilen teknoloji, oyun oynarken veya görüntülü görüşme yaparken internet gecikmesini önemli ölçüde azaltıyor ve müşteri deneyimini iyileştiriyor.

Vodafone Türkiye, Nokia ile kurduğu eve kadar fiber (FTTH) ağı ve ev içi Wi-Fi teknolojisini kullanılarak gerçekleştirdiği canlı yapılan testte, verinin ağ üzerinden gönderilip alınma süresini yüzde 94 oranında azalttı.

Şirketler, video konferans ve bulut oyun uygulamaları kullanılırken birden fazla ticari müşteri hattında yoğunluğun en fazla olduğu anlarda dahi gecikmedeki artışı 220'den 4,7 milisaniyeye düşürdü.

Kuyruk gecikmelerini ortadan kaldırıyor

Nokia Bell Labs tarafından geliştirilen ve Internet Engineering Task Force (IETF) tarafından desteklenen L4S, çevrim içi deneyimlerde gecikmenin başlıca nedeni kuyruk gecikmelerini ortadan kaldırıyor. Veri paketleri yönlendirici veya modem gibi ağ tamponlarında hedeflerine ulaşmadan önce sıkıştığında ortaya çıkan bu gecikmeler, oyuncular ve video görüşmesi yapanlar için yaygın bir sorun oluşturuyor.

Vodafone ve Nokia Bell Labs, canlı şebekedeki testlerini çoğu ev fiber genişbantının temeli Pasif Optik Ağ (PON) kullanarak gerçekleştirildi. L4S, erişimden bağımsız olarak mobil ve sabit ağlarda, bireysel ve kurumsal hizmetlerde uygulanabiliyor. Nokia, Vodafone Türkiye'nin FTTH ağının ana tedarikçisi konumunda bulunuyor.

"Bir ilke imza attık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, bu testle fiber genişbantta bir ilke imza attıklarını vurguladı.

Evde ve iş yerindeki bağlantılarından beklentilerin her geçen gün arttığını aktaran Lopez, buna yanıt verebilmek amacıyla şebekelerini sürekli yenilediklerini, gecikmeyi en aza indiren ve bağlantı kalitesini artıran teknolojilere yatırım yaptıklarını belirtti.

Nokia ile gerçekleştirdikleri testi değerlendiren Lopez, şunları kaydetti:

"Dünyada ilk kez canlı bir fiber şebekesinde denediğimiz L4S teknolojisiyle, fiber altyapımızda gecikmeyi neredeyse ortadan kaldırarak, özellikle oyun ve video konferans gibi etkileşimli uygulamalarda müşterilerimize çok daha akıcı ve hızlı bir deneyim verilebileceğini gözlemledik. Bu sayede, internetin en yoğun kullanıldığı anlarda bile yüksek hız ve düşük gecikme standartlarını koruyabilmekteyiz. Dünyadaki ilkleri Türkiye'de gerçekleştirerek, Vodafone olarak müşterilerimizle en yeni teknolojileri buluşturmaya ve onların hayatına değer katan bağlantı çözümleri sunmaya devam ediyoruz."