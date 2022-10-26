Eski telefon modası başladı! Her biri servet değerinde

Günümüzde teknoloji, her geçen gün kendini yeniliyor. Bununla birlikte günlük hayatta kullandığımız cihazlar da değişiyor ve popülerliğini kaybediyor. Bu cihazlardan en önemlisi ise telefonlar oluyor. Pek çok kişi eskiyen telefonunu çöpe atmayı tercih ediyor. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre eski telefonlarınız bir servet değerinde olabilir.

Birinci nesil iPhone, gerçek fiyatının 50 katına satıldı

Günümüzde teknolojik ürünlerin bir üst modelinin ortaya çıkması, dünya çapında bir rekabete neden oluyor. Özellikle yeni telefon modellerinin çıkması, kullanıcıların eski telefonları bir süre sonra çöpe atmasına neden oluyor. Ortaya çıkan bilgilere göre ise bu telefonlar adeta bir servet değeri taşıyor.

Kullanıcıların üst model bir telefon almasından ellerindeki eski telefonları rafa kaldırması çok karşı karşıya kalınan bir durum. Ancak şimdilerde yeni bir moda ortaya çıktı. Bu modayla birlikte bir grup kullanıcı, eski telefonların peşinden gidiyor. Üstelik bu telefonlar ilginç paralar ödüyorlar.

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Son olarak bir kişi, daha hiç açılmamış birinci nesil bir iPhone için dikkat çeken ödeme yaptı. Teklif sahibi bu telefon için 39 bin dolar yani 725 bin TL ödedi. Bu da telefonun gerçek fiyatının 50 katı ödediğini gösteriyor.

iPhone, £542,55 yani 11 bin TL olarak ye alıyor. iPhone 3G ise £301,68 yani 6 bin 250 TL şeklinde satışa çıkıyor. iPhone'un yanı sıra diğer cep telefonları da oldukça ilgi görüyor. Bu telefonlar ise şu şekilde:

Motorola DynaTAC 8000X – £1.776,01 (37 bin TL)

HTC Touch Diamond2 – £542,90 (11 bin TL)

Motorola RAZR2 – £239,25 (5 bin TL)

Motorola Microtac 9800X – £230,36 (4 bin 800 TL)

Motorola 3200 – £215,50 (4 bin 500 TL)

Nokia 7280 – £180,44 (3 bin 750 TL)

Nokia N79 – £171,62 (3 bin 560 TL)

Ericsson T39 – £146,85 (3 bin TL)

Peki, siz eski telefon modası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!