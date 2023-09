Apple'ın USB-C geçişi rakipleri tarafından dalga konusu oldu

Apple heyecanla beklenen Wonderlust etkinliğini dün gerçekleştirdi. Etkinlik boyunca en merak edilen ürün ise iPhone 15 serisi oldu. Özellikle iPhone 15 modellerinde Lightning portundan USB-C portuna geçişi fazlasıyla dikkat çekti. Bunun sonucunda ise Apple, akıllı telefon dünyasında dalga konusu oldu. İşte detaylar!

Samsung, Xiaomi, OnePlus ve Nokia Apple ile dalga geçti!

Apple, dün gerçekleştirdiği etkinlikte iPhone 15 modellerini tanıttı. Hem tasarım hem de özellikleriyle ilgi gören iPhone 15 modellerinde en dikkat çeken kısım USB-C portuna geçiş oldu. Apple'ın bunu bir yenilik olarak sunması ise rakipleri tarafından dalga konusu oldu.

This one REALLY could have used "one more thing" — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 12, 2023

Samsung, Xiaomi, OnePlus ve Nokia, X (Twitter) hesaplarında Apple'ın USB-C'ye geçişiyle ilgili paylaşımlar yaptı. Samsung, yaptığı paylaşımda Tim Cook'un USB-C portunu "Bir şey daha" sloganıyla tanıtması gerektiğini belirtti. Apple ise bunu genellikle büyük bir yenilik yaptığı zaman kullanıyor.

OnePlus da Apple'ın bu geçişine karşılıksız kalmadı. Konuyla ilgili olarak şirket, amiral gemilerinin 8 yıl önce USB-C konektörüne sahip olduğunu belirten bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımıyla Apple'ın bu porta yeni geçişini ti'ye aldı.

Just saying… https://t.co/dyYnTYSOJp — Xiaomi (@Xiaomi) September 13, 2023

Xiaomi ise farklı olarak kamera çözünürlüğünü bir gönderme yaptı. Paylaşımında 48 Megapiksel kameralı ilk cihazının Redmi Note 15 olduğunu hatırlattı. Ayrıca kamera çözünürlüğünün çekim kalitesini yansıtmadığını ifade etti.

– Pink? Yes – USB-C? Obviously – 6GB RAM? Of course! – 48MP camera? Better – 50MP! – All-day battery? Meh – how about a whopping 3-Day battery life?! – £749? Woah… What? Discover #NokiaG42 5G #SoPink – JUST £179 and available now: https://t.co/7mQqvCt3xt pic.twitter.com/4Ggt4e8mqq — Nokia mobile (@NokiaMobile) September 12, 2023

Nokia ise iPhone 15'i Nokia G42 5G ile karşılaştırdı. Şirket; 50 MP kameralı, 6GB RAM'li olmasının yanı sıra iPhone 15'ten daha ucuz olan G42 5G modelini öne çıkardığı bir paylaşım yaptı. Bunun yanı sıra paylaşımda telefonun bataryasına da değindi.

Peki, siz Apple dalga olayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!