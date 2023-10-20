Nokia, 14 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Nokia, 5G ekipmanlarına yönelik talebin düşmesi ve telekom sektöründeki yavaşlamadan dolayı küçülmeye gidecek. Şirket, küresel çapta 14 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Nokia, 5G ekipmanlarına yönelik talebin düşmesi ve telekom sektöründeki yavaşlamadan dolayı küçülmeye gidecek. Ortaya çıkan raporlara göre şirket, küresel çapta 14 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Nokia iki yılda 14 bin kişiyi işten çıkaracak

Finlandiya merkezli teknoloji devi halihazırda 86 bin kişilik bir işgücüne sahip. Ancak 2026 yılına kadar bu rakamaı 72 ila 77 bin arasına düşürmeyi hedefliyor. İşten çıkarmalar sayesinde Nokia, 1 milyar euro'ya kadar tasarruf yapmak istiyor.

Nokia CEO'su Pekka Lundmark önümüzdeki yıl en az 400 milyon euro, 2025'te ise 300 milyon euro tasarruf edileceğini ifade etti. Ancak çalışan temsilcileriyle görüşmeler devam ettiğini, bu yüzden birim bazında işten çıkarmalara ilişkin ayrıntı veremeyeceğini söyledi.

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İşten çıkarmalar, Nokia'nın üçüncü çeyrek gelirlerinin geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 20 civarında düştüğü bir dönemde yaşanıyor. Geliri 4,98 milyar euro'ya gerileyen şirket, analist tahminlerini karşılayamadı. Nokia ise satışlardaki düşüşün hem 5G hem de telekom dünyasına yönelik talepten kaynaklandığını belirtti.

CEO Lundmark, ABD'deki önemli operatör şirketlerinin harcamalarda kesinti yaptığını belirtti. Bu pazardan gelen gelirlerin ise yüzde 40 oranında düştüğünü söyledi. Hindistan gibi diğer pazarlardaki büyüme de yavaşladı.

Lundmark, telekom operatörlerinin 5G teknolojisine yönelik sınırlı yaklaşımının 2024'te de devam edeceğini düşünüyor. Bu da Nokia ve Ericsson gibi telekom üreticisi şirketlerin küçülmesine yol açacak.

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