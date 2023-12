Nokia savunma sanayi sektörüne adım atıyor. NIDV Savunma ve Güvenlik Fuarı ilginç gelişmelere ev sahipliği yaptı. Hollanda'nın gözde havacılık şirketi AEC Skyline ve Nokia, hücresel ağ teknolojileri alanında işbirliği yapacaklarını açıkladı. İşte detaylar…

Nokia, AEC Skyline ile işbirliği yaparak savunma sanayi sektöründe yerini alıyor!

AEC Skyline Hollanda'nın ve müttefik ülkelerin ordularının ve kamu güvenliği kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu sayede dinamik şirket yapısını da koruyor. Şirket, gerçek zeka destekli operasyonların başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca geniş kapsamlı bir dizi iddialı dijitalleştirme çabasını destekliyor.

Nokia ise B2B kablosuz ve kablolu iletişimde liderliğini koruyor. Savunma uygulamaları için yüksek performanslı 4G ve 5G kablosuz kritik görev iletişim sistemleri sağlıyor. Bu çözümler, görev istihbaratını yükseltmeye ve operasyonları önemli ölçüde iyileştiriyor. Ayrıca silahlı kuvvetlerin dünya çapındaki dijital dönüşümünü destekliyor.

AEC Skyline, Hollanda pazarında Fenix ??Grubu'nun Banshee mobil ve taktik telsiz ürün paketini tanıtacak. Peki nedir bu Banshee mobil ve taktik cihazları? Banshee mobil ve taktik telsizleri, görev açısından kritik ekiplerin internete bağlı olmasalar bile birlikte çalışmasını kolaylaştırıyor. Bunu, ekip üyelerinin hareket halindeyken iletişim kurmasını ve kritik verileri paylaşmasını sağlayarak yapıyor.

AEC Skyline and Nokia announced they have agreed to cooperate in the area of cellular network technologies. Under the partnership, AEC Skyline will promote Nokia's secure and reliable wireless broadband network offerings in the Dutch market. Read the PR: https://t.co/B5IXKWKVma pic.twitter.com/O3Nu0p2ZOr — Nokia for industries (@nokiaindustries) December 1, 2023

Müşteriler, kullanıma hazır akıllı telefonlar ve sensörler gibi yüksek performanslı hücresel ağ teknolojisinden yararlanabiliyor. Ayrıca Banshee telsizinin hem araç hem de insan tarafından taşınabilen çeşitleri mevcut. Böylece her ortama kolaylıkla entegre olabiliyor.

Ayrıca bu ortaklık sayesinde de Nokia'nın güvenli ve güvenilir kablosuz geniş bant ağ tekliflerini piyasaya sunacak. Her iki taraf arasındaki bu ortaklık, Hollanda'nın savunma sanayisini geliştirecek. Ayrıca bu işbirliği taktik, operasyonel ve askeri stratejik seviyeleri kapsıyor. Nokia'nın 5G geniş bant teknolojileri, karada ve denizde çok çeşitli askeri uygulamalara özellikle uygundur.