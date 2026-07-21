Nokia 300 4G Power Bank fiyatı ne kadar, satışa çıktı mı? Nokia 300 4G Power Bank özellikleri neler? Hmd Global, klasik telefon deneyimini modern ihtiyaçlarla buluşturan yeni Nokia 300 4G Power Bank modelini resmi olarak duyurdu. Özellikle uzun pil ömrü, dayanıklı yapısı ve diğer elektronik cihazlara güç aktarabilen ters şarj özelliğiyle dikkat çeken model, ilk etapta Filipinler'de ön siparişe açıldı.

NOKIA 300 4G POWER BANK FİYATI NE KADAR?

Hmd Global tarafından tanıtılan Nokia 300 4G Power Bank, Filipinler pazarında 1.990 Filipin Pesosu fiyat etiketiyle ön siparişe sunuldu. Bu fiyat güncel kurla yaklaşık 32 ABD dolarına karşılık geliyor.

Uygun fiyat segmentinde konumlandırılan cihaz, özellikle uzun pil ömrü, dayanıklılık ve taşınabilir güç kaynağı işlevini bir araya getirmesiyle dikkat çekiyor. Şirket tarafından şu an için farklı ülkelerde uygulanacak fiyatlandırmaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İlk satış sürecinde Filipinler pazarı hedeflenirken, cihazın ilerleyen dönemde talebe bağlı olarak farklı pazarlarda da satışa sunulmasının beklendiği belirtiliyor.

NOKIA 300 4G POWER BANK SATIŞA ÇIKTI MI?

Nokia 300 4G Power Bank, şu an için Filipinler'de Shopee platformu üzerinden ön sipariş sürecine girdi.

Model henüz küresel ölçekte satışa sunulmuş değil. HMD Global tarafından yapılan duyuru kapsamında cihazın ilk etapta Filipinler pazarında kullanıcılarla buluşacağı açıklandı.

Şirket, diğer ülkeler için resmi satış takvimi veya çıkış tarihi paylaşmazken, cihazın pazardaki talebe göre farklı bölgelere de sunulmasının beklendiği ifade ediliyor.

NOKIA 300 4G POWER BANK ÖZELLİKLERİ NELER?

Nokia 300 4G Power Bank'in öne çıkan en önemli özelliği, yalnızca bir telefon olarak değil aynı zamanda taşınabilir güç kaynağı olarak da kullanılabilmesi oluyor.

Cihazda 3.700 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Bu batarya kapasitesi, özellikli telefon segmentinde dikkat çeken değerlerden biri olarak öne çıkıyor. Telefon ayrıca 18W hızlı şarj desteği sunuyor.

HMD Global'in paylaştığı teknik bilgilere göre cihaz;

45 güne kadar bekleme süresi,

26 saate kadar konuşma süresi,

26 saate kadar müzik dinleme süresi sağlayabiliyor.

Telefonun yan tarafında bulunan özel tuş sayesinde cihaz, 5W çıkış gücüyle ters şarj moduna geçebiliyor. Böylece küçük elektronik aksesuarlar ve düşük güç gereksinimi bulunan cihazlara enerji aktarımı yapılabiliyor.

Modelin kutu içeriğinde ise çoklu adaptör uçlarına sahip 4'ü 1 arada USB kablosu da bulunuyor.

Dayanıklılık odaklı tasarım

Nokia 300 4G Power Bank, zorlu kullanım koşulları dikkate alınarak tasarlanmış bir gövdeye sahip.

Telefonun teknik donanımında;

2,4 inç QVGA ekran,

IP65 sertifikalı toz ve suya dayanıklı gövde,

4G bağlantı desteği,

32 GB'a kadar microSD kart desteği,

0,3 MP arka kamera yer alıyor.

Yazılım tarafında ise arama, kısa mesaj ve FM radyo gibi temel işlevlere odaklanan hafif bir kullanıcı arayüzü kullanılıyor.

Güçlü el feneri dikkat çekiyor

Modelin dikkat çeken donanımlarından biri de entegre el feneri oldu.

HMD Global'in paylaştığı bilgilere göre telefonda yer alan el feneri, standart özellikli telefonlarda bulunan aydınlatmalara kıyasla beş kat daha parlak ışık sunuyor. Şirket ayrıca bu ışığın iPhone 16 Pro'nun flaşından iki kat daha parlak olduğunu belirtiyor.

Bu özellik, özellikle kamp, saha çalışmaları ve elektrik kesintisi gibi senaryolarda cihazın kullanım alanını genişletmeyi hedefliyor.

Renk seçenekleri

Nokia 300 4G Power Bank kullanıcılarla üç farklı renk seçeneğiyle buluşuyor:

Siyah

Yeşil

Altın

Model, dayanıklı gövde yapısı, uzun pil ömrü, ters şarj desteği ve temel iletişim ihtiyaçlarına odaklanan donanımıyla ilk etapta Filipinler'de ön siparişe açılmış durumda. HMD Global tarafından cihazın diğer pazarlara sunulmasına ilişkin ise şu an için resmi bir takvim paylaşılmış değil.