Nokia, Orta-Üst Seviye 5G Modelini Tanıttı

Giriş seviyesi cihazlar üretmesiyle bilinen Nokia, orta-üst seviyeye hitap eden yeni modelini görücüye çıkardı. Avrupa'da üretilen ilk 5G Nokia modeli olmasıyla merak uyandıran XR21 Limited Edition, ilk aşamada sadece 50 adet üretilecek.

Nokia XR21 Limited Edition neler sunuyor?

Hmd Global, Avrupa'da 5G cihaz üretiminin başlamasını kutlamak için XR21 modelinin Limited Edition versiyonunu piyasaya sürdü. Yeni cihaz, Macaristan'daki fabrikada üretilen ilk telefon oldu ve yalnızca 50 adet üretildi.

Hmd Global'in açıklamasına göre her XR21 Limited Edition modeli, sınırlı üretimin bir parçası olarak ayrı ayrı numaralandırıldı. Ayrıca sınırlı sayıda üretilen özel bir kutuda paketlendi. Bu da her cihazın Avrupa konseptinin parçası olduğunu göstermesini sağlayacak.

Standar XR21 modelinin bu yılın başlarında duyurulduğunu hatırlatmak gerekiyor. Yeni model de tasarım ve teknik özellikleri koruyor. 6,49 inç FHD+ ekrana, Snapdragon 695 yonga setine, 64 Megapiksel ana kameraya ve 8 Megapiksel ultra geniş kameraya yer veriyor.

33W hızlı şarj destekleyen 4800mAh bataryadan beslenen cihaz, IP69K derecesi sayesinde toza, suya ve düşmelere dayanacak şekilde tasarlandı. Ayrıca kutudan Android 12 ile çıkıyor.

Sınırlı sayıda üretilen 50 adetten yalnızca 30 tanesi raflardaki yerini alacak. XR21 Limited Edition Avrupa'da 699 euro'dan satışa sunulacak. Siyah renkli standart XR21'in ise 649 euro'dan satışa çıkacağını belirtelim.

