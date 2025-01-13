Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

Finlandiyalı HMD Global tarafından satın alınarak yeniden hayat bulan bir dönemin efsane markası Nokia için yolun sonu geldi.

SON MODELLERİNİ ÖZEL BİR WEB SAYFASINA TAŞIDILAR

HMD Global, Nokia akıllı telefonlarını artık üretmeyeceğini duyurdu. Bu durum tek üreticisi olan markanın telefon pazarındaki sonu anlamına geliyor. Nokia'nın son modelleri, HMD'nin kendi markasıyla ürettiği telefonlardan tamamen ayrılarak özel bir web sayfasına taşındı.

GERİ DÖNÜŞ ÇABALARI YETMEDİ

2017'de, büyük bir geri dönüş yaparak Nokia 6'yı tanıtan marka, teknoloji dünyasında yeniden kendine yer edinmişti. Ancak, 2024'ün başında HMD, Nokia Mobile Twitter hesabının adını değiştirdi ve görsel kimliğini yenileyerek akıllı telefon işine veda edeceğinin sinyallerini verdi. Son olarak, sınırlı sayıda üretilen Nokia XR21 Limited Edition ile bu serüven noktalandı.

TUŞLU TELEFONLARDA HALA İDDİALI

Fakat Nokia markası, tamamen kaybolmuş değil. Tuşlu telefonlar segmentindeyse hala hayat bulacak olan marka, akıllı telefon pazarından ise çekilmiş durumda. Artık akıllı telefon üretimi, HMD Global'in kendi markası altında devam edecek.

YANLIŞ KARARLAR BU SÜRECİ BAŞLATTI

Nokia, geçmişte Microsoft'un çatısı altındayken akıllı telefon dünyasında kısa sürede yarışta çok geride kalmıştı. 2017'de Finlandiyalı HMD Global tarafından satın alınarak yeniden hayat bulan marka, bugüne kadar çoğunlukla giriş seviyesi telefonlar üretmişti.