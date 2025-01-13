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Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

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2017 yılında Finlandiyalı HMD Global tarafından satın alınan Nokia'nın akıllı telefon serüveni resmen son buldu. HMD Global artık Nokia akıllı telefonlarını üretmeyeceğini duyururken, bu durum tek üreticisi olan markanın telefon pazarındaki sonu anlamına geliyor.

Finlandiyalı HMD Global tarafından satın alınarak yeniden hayat bulan bir dönemin efsane markası Nokia için yolun sonu geldi.

SON MODELLERİNİ ÖZEL BİR WEB SAYFASINA TAŞIDILAR

HMD Global, Nokia akıllı telefonlarını artık üretmeyeceğini duyurdu. Bu durum tek üreticisi olan markanın telefon pazarındaki sonu anlamına geliyor. Nokia'nın son modelleri, HMD'nin kendi markasıyla ürettiği telefonlardan tamamen ayrılarak özel bir web sayfasına taşındı.

GERİ DÖNÜŞ ÇABALARI YETMEDİ

2017'de, büyük bir geri dönüş yaparak Nokia 6'yı tanıtan marka, teknoloji dünyasında yeniden kendine yer edinmişti. Ancak, 2024'ün başında HMD, Nokia Mobile Twitter hesabının adını değiştirdi ve görsel kimliğini yenileyerek akıllı telefon işine veda edeceğinin sinyallerini verdi. Son olarak, sınırlı sayıda üretilen Nokia XR21 Limited Edition ile bu serüven noktalandı.

Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

TUŞLU TELEFONLARDA HALA İDDİALI

Fakat Nokia markası, tamamen kaybolmuş değil. Tuşlu telefonlar segmentindeyse hala hayat bulacak olan marka, akıllı telefon pazarından ise çekilmiş durumda. Artık akıllı telefon üretimi, HMD Global'in kendi markası altında devam edecek.

YANLIŞ KARARLAR BU SÜRECİ BAŞLATTI

Nokia, geçmişte Microsoft'un çatısı altındayken akıllı telefon dünyasında kısa sürede yarışta çok geride kalmıştı. 2017'de Finlandiyalı HMD Global tarafından satın alınarak yeniden hayat bulan marka, bugüne kadar çoğunlukla giriş seviyesi telefonlar üretmişti.

Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Nokia’dan şaşmam abi diyen bir kesim vardı

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Haber YorumlarıYalçın Karaduman:

Bir zamanların İphone'si Ulaşmak harbiden zordu

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Haber YorumlarıAbdullah :

Nokiya 51 10 ilk telefonla buluşmamdi gözüm gibi bakiyordum:))

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

o zamanların meşhur popüler telefonuydu şimdikinin Apple si gibiydi evet interneti yoktu ama yinede çok kullanışlı sağlam telefondu şimdi düşünüyorum da interneti olmayan telefonla nasıl mutlu olmuşuz şimdi olsa kullanmazdık

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

matrix telefonum vardı yıllarca kullandım... 8110 kayar kapak

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Haber YorumlarıFA null:

hatası Android'e geçmemesi 2012 de treni kaçırdı

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

3310 'u ilk görünce uzay mekiği şuna bakar mısın üzerine telefon çıkmaz , çıkamaz diyen arkadaşım vardı vay bee yaşlandık !

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

bir babayiğit çıksın alsın nokia yı

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Aynalı Tahir dizisine döndü ! Bitti diyorlar her sene Nokia batıyor ! Bat artık ya sende kurtul bizde

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Haber YorumlarıKartal Doğan:

"Samsung telefon mu yaa, bi düştü mü bozuluyor" derdik. Nerden nereye işte, Samsung çağ atladı, Nokia da gitti kendi ayağına sıktı..

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