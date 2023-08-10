Nokia, dayanıklılığıyla iddialı Nokia 150 (2023) modelini tanıttı
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Bir dönemin efsanevi telefon üreticisi olan Nokia, akıllı telefon dünyasına geçiş yapamayınca adeta yok oldu. Küllerinden yeniden doğmak isteyen şirket, akıllı telefonların yanı sıra tuşlu telefon üretimine de devam ediyor. Nokia 150 (2023) modeli, IP52 dayanıklılık derecesine sahip ve renkli polikarbonat gövdesiyle dikkat çekiyor. Özellikleri arasında 2,4 inç ekran, 0,3 MP arka kamera, 32 GB'a kadar microSDHC yuvası, FM radyo ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Cihazın çıkarılabilir 1.450mAh bataryası ve 33 dolarlık fiyatı da dikkat çekiyor.
Bir dönemin efsanevi telefon üreticisi olan Nokia, akıllı telefon dünyasına geçiş yapamayınca adeta yok oldu. Küllerinden yeniden doğmak isteyen şirket, akıllı telefonların yanı sıra tuşlu telefon üretimine de devam ediyor.
Nokia 150 (2023), IP52 dayanıklılık derecesine sahip
Nokia, dayanıklılığıyla iddialı Nokia 150 (2023) modelini tanıttı. Gövdesi renkli polikarbonattan yapılan tuşlu telefon, IP52 derece ile donatılmış. IP52, toza ve suya ekstra dayanıklı anlamına gelen bir derecelendirme olduğunun altını çizelim.
Ön panelde 2,4" 240 x 320 piksellik bir ekran yer alıyor. Nokia OS S30+ ile çalışan cihaz, 0,3 Megapiksellik arka kameraya sahip. 32 GB'a kadar microSDHC yuvasına sahip olan Nokia modeli, FM radyo alıcısı ve 3,5 mm kulaklık girişine sahip.
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Nokia 150 (2023), çıkarılabilir 1.450mAh batarya bulunduruyor. Cihaz, yaklaşık olarak 33 dolarlık bir fiyat ile satışa sunuluyor. Son olarak modeller, üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Bunların Kömür, Camgöbeği ve Kırmızı olduğunu belirtelim.
Nokia 150 (2023) özellikleri
ÖzellikDeğerBoyut ve ağırlık131 x 50,6 x 15,2 mm; 106,3 grEkran2,4 inç TFT LCD; 65K renk; 240 x 320 piksel, 4: 3 oranDepolama2000 telefon rehberi girişi; 4MB dahili hafıza; microSDHC kart yuvasıKamera0,3 MegapikselİletişimGSM; mikroUSB 1.1; FM radyoBatarya1.450mAh bataryaRenklerKömür, Camgöbeği ve KırmızıFiyatı33 dolarDiğer özelliklerÇift SIM; Mp3 oynatıcı; El feneri; IP52 dayanıklılık