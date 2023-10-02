Nokia, Endüstriyel Zorluklara Karşı Zırhlı Telefonlarını Duyurdu

Bir zamanlar akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden olan Nokia, endüstriyel zorluklara karşı üretilen iki yeni modelini duyurdu. Nokia HHRA501x ve IS540.1 adlı bu modeller, madencilik, petrol, gaz, kimya alanlarında ve patlama riskli yerlerde kullanılmak üzere geliştirildi. Teknik özellikleri ve fiyatları henüz açıklanmayan telefonlar, suya ve toza dayanıklıdır ve 5G bağlantı desteği sunar.

Bir zamanlar akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden olan fakat yeniliğe ayak uyduramayıp günümüzde hayatta kalmaya çalışan Nokia, kısa süre önce iki yeni model duyurdu. Endüstriyel zorluklara karşı üretilen bu modeller, oldukça dikkat çekti.

Zırhlı Nokia HHRA501x ve IS540.1 özellikleri

Nokia HHRA501x ve Nokia IS540.1 adlı bu modeller; madencilik, petrol, gaz, kimya alanlarında ve patlama riskli yerlerde kullanılmak üzere geliştirildi. Bu noktada zorlu test süreçlerinden geçen telefonların üretilmesi için Alman şirketi i.safe MOBILE Gmbh ile iş birliği kuruldu.

Her iki akıllı telefonun da teknik özellikleri aynı. 6 inç boyutunda Corning tarafından üretilen Gorilla Glass 3 cam ile korunan bir ekrana sahipler. Ayrıca Qualcomm Snapdragon 778 ile aynı performansta olan Qualcomm QCM6490 işlemcisinden güç alıyorlar.

Nokia telefonlarının üreticisi HMD kendi akıllı telefon markasını çıkarıyor!

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Nokia HHRA501x ve Nokia IS540.1 modellerinin arka kasalarında ise 48 Megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 5 Megapiksellik bir özçekim kamerası mevcut.

4.400 mAh kapasitesinde çıkarılabilir bir bataryadan güç çeken akıllı telefonlar, suya ve toza karşı dayanıklılığa sahipler. Akabinde çift SIM girişi, eSIM desteği ile birlikte 5G bağlantı da mevcut. Nokia HHRA501x ve IS540.1 modellerinin fiyat etiketleri ve ne zaman piyasaya sürülecekleri açıklanmadı.

Nokia HHRA501x ve IS540.1 modellerinin teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikNokia HHRA501xNokia IS540.1 Ekran Boyutu: 6 inç6 inçEkran Koruma: Corning Gorilla Glass 3Corning Gorilla Glass 3İşlemci: Qualcomm QCM6490Qualcomm QCM6490RAM: 8 GB8 GBDepolama Alanı: 128 GB128 GBAna Kamera: 48 Megapiksel48 MegapikselÖn Kamera: 5 Megapiksel5 MegapikselBatarya Kapasitesi: 4.400 mAh4.400 mAhBatarya Türü: ÇıkarılabilirÇıkarılabilirBağlantı: 5G5GSu ve Toz Dayanıklılığı: VarVarSIM Kart Desteği: Çift SIM (eSIM Desteği de Var)Çift SIM (eSIM Desteği de Var)

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.