Nokia 3210 Yeniden Piyasaya Sürülüyor: Fiyatı ve Özellikleri

Hmd Global, Android akıllı telefonlar üretmekle kalmayıp, Nokia'nın unutulmaz klasiklerini de tekrar piyasaya sürüyor. Önceden yeniden tasarlanmış Nokia 3310 ve Nokia 8110'un ardından, şirketin bu yıl içinde başka bir efsaneyi, muhtemelen Nokia 3210 modelini, yeniden piyasaya sürmesi bekleniyor. İşte muhtemel fiyatı ve özellikleri…

Nokia 3210 ne zaman geliyor? Fiyatı ve özellikleri nasıl olacak?

Hmd Global, klasik Nokia telefonların modern yorumlarını yaparken, eski "takoz telefon" tasarımlarını da unutmuyor. Bu telefonlar, günümüzün dokunmatik ekranları yerine geleneksel tuş takımıyla geliyor ve temel arama ve mesajlaşma işlevlerini yerine getiriyor.

2017'de Barcelona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde, yeniden tasarlanan Nokia 3310 büyük ilgi toplamıştı. Ertesi yıl, Matrix filminin ikonik telefonu Nokia 8110, modern bir yorumla geri döndü. Hmd Global, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, "Bu Mayıs ayında bir ikon geri dönüyor" ifadesini kullandı. Bu ifadeye göre, Nokia 3210 modelinin Mayıs ayında çıkması bekleniyor.

Efsane Nokia 3310'un içini açtık!

Bu telefon, dayanıklı yapısı, uzun pil ömrü ve yüklenmiş olan efsanevi Snake oyunu ile ünlü. Yenilenmiş versiyonda, orijinalinde bulunmayan bir kamera ve renkli bir ekranın olması bekleniyor. Yeni modelin de eğlence faktörünü koruyacağı ve Snake oyununun devam edeceği tahmin ediliyor.

Nokia 3210 telefonun yeniden tasarımı, kamera gibi modern özelliklerle donatılabilir ve renkli bir ekrana sahip olabilir. Ancak, orijinal modelin eğlence ve kullanım kolaylığı unsurları korunacak. Fiyatlandırma konusunda, HMD Global'in uygun bir fiyat politikası izlemesi ve cihazın 40 ile 80 Euro arasında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Eski modellerin online alışveriş sitelerinde daha yüksek fiyatlara satıldığı göz önüne alındığında, Nokia 3210 modelinin hem uygun fiyatlı hem de nostaljik bir deneyim sunması bekleniyor. Bu gelişmeler, Nokia hayranları ve mobil telefon tarihine ilgi duyanlar için oldukça heyecan verici.

HMD Global'in klasikleri yeniden tasarlayarak modern pazarda nasıl bir yer edineceği ve tüketicilerin bu eski yeni cihazlara tepkisi merakla bekleniyor. Siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Çıksa satın almak ister miydiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.