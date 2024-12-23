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Nokia Blockchain dünyasındaki güvenlik standartlarını yükseltiyor

Nokia Blockchain dünyasındaki güvenlik standartlarını yükseltiyor
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Teknoloji devi Nokia, dijital varlıkları şifreleyebilecek yenilikçi bir cihaz ve program için Çin'de patent başvurusunda bulundu. Nokia Technologies tarafından geliştirilen teknoloji, kripto varlıkların korumasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Nokia'nın Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'ne yaptığı başvuru, şirketin Blockchain ve kripto varlık alanındaki çalışmalarını genişletiyor. Bu hamle, şirketin 2021'de başlattığı Blockchain tabanlı veri pazaryeri projesinin devamı niteliğinde gözüküyor.

Kripto Varlıklar İçin Yeni Nesil Şifreleme

Patent başvurusu, dijital varlıkları şifrelemek için özel bir bileşen içeriyor. Bu teknoloji, programın ilk ağ işlevi için dijital varlık indekslerinden yararlanıyor.

Nokia'nın Blockchain alanındaki varlığı giderek güçleniyor. Şirket, 2021 yılında kurumsal düzeyde bir veri altyapı hizmeti olan Nokia Data Marketplace'i piyasaya sürdü. Platform, izinli Blockchain altyapısını kullanarak veri işlemi ve analizi sağlıyor.

Şirket aynı zamanda metaverse teknolojilerinde de önemli ilerlemeler kaydediyor. Nokia, 2030'a kadar ağ talebinde yüzde 22 ila 25 oranında artış öngörüyor. Bu doğrultuda şirket, ağ ekipmanı ve hizmetleri portföyüne yatırım yapmayı planlıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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