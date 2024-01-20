Nokia, HMD Çatısı Altında Kendi Akıllı Telefon Markasını Çıkarıyor

Cep telefonu döneminde fırtına gibi esen Nokia, akıllı telefon dünyasına geçiş yapamamış ve adeta dibi görmüştü. Şirket, yeniden küllerinden doğma girişiminde bulunsa da henüz istediği başarıyı yakalayamadı. HMD çatısı altında çalışmalarına devam eden marka artık gözden çıkarmış gibi görünüyor.

Nokia çatı şirketi HMD, kendi ismiyle tanıtacağı ilk telefonu için geri sayımda

Akıllı telefon dünyasına geçemeyen Nokia, 2013 yılında Microsoft'a satıldı. Burada da istediğini bulamayan marka, 2016 yılında HMD Global çatısı altına girdi. O dönemden bu yana ürettiği modellerle belirli bir kitleye ulaşsa da Apple, Samsung, Xiaomi gibi yıldız isimlerin arasına bir türlü giremedi.

O günden bu yana HMD, Nokia isminde akıllı telefon üretimine devam etti. Orta ve alt segment modellerle sahne alan model artık gözden düşmeye başladı. HMD yıllar sonra Nokia ismini bir kenara bırakıp kendi adıyla bir akıllı telefon piyasaya sürecek.

Nokia telefonlarının üreticisi HMD kendi akıllı telefon markasını çıkarıyor!

Öte yandan beklenen HDM modeli hakkında çok fazla detay yok. Sızdırılan bilgilere bakılırsa cihaz, bütçe dostu orta segment bir model olacak. Arka panelin mat bir görüntü içinde olacağı ve dikdörtgen bir kamera adasına sahip olacağı belirtiliyor.

Bu akıllı telefon, şirketin HMD ismiyle sahne aldığı ilk model değil. Geçtiğimiz yılın şubat ayında sahne alan Nokia C32, Afrika pazarı için çatı şirketinin ismiyle modifiye edilerek HMD M-Kopa X1 ismiyle satışa sunuldu. Ancak beklenen yeni model, tamamen HMD ismini kullanan ilk model olacak.

İlk HMD modeline bir göz atalım;

HMD M-Kopa X1 özellikleri