Meski'nin 85 Milyon Liralık Borçlanması Meclis'ten Geçti

browser hatası supports HTML5 videoMESKİ'nin 2021 yılı Mayıs ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 2. Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi.

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MESKİ'nin 2021 yılı Mayıs ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 2. Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Seçer, Genel Kurul'da MESKİ'nin devam eden ve planlanan yatırımlarını anlattı. Toplantıda, MESKİ'nin 85 milyon liralık borçlanması için yetki verilmesine yönelik madde oy birliği ile kabul edildi. Meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Seçer, aynı hassasiyetin Büyükşehir'in borçlanması için de gösterilmesini temenni etti. MESKİ'de son teknolojiyi kullanarak maliyetleri düşürdüklerini, kara delikleri kapattıklarını ifade eden Seçer, "MESKİ çalışıyor, üretiyor, daha kaliteli bir hizmet sunmak istiyor. Mersinimize, Mersinlimize hizmet için hiçbir şeyi esirgemiyoruz" diye konuştu.

"Biz çok ertelenmiş, ötelenmiş hizmetleri yerine getiriyoruz"

Maddelere geçilmeden önce gündem dışı konuşmalar bölümünde Başkan Seçer, Meclis üyelerine söz verdi ve ardından gündeme getirdikleri konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak'ın Akdeniz'de altyapı problemlerinin olduğunu ifade etmesi üzerine Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Akdeniz ilçesi önemli. Buna söyleyecek bir sözüm yok. Mersin'in kalbi, sanayi bölgesi. Gelir dağılımında adaletsizliğin de rekor düzeyde olduğu bir yer. Ama çok net, sansürsüz söylüyorum bunu; Mersin; yerel yönetimler bazında konuşuyorum; gelmiş geçmiş yerel yönetimler döneminde en fazla hizmet alınan dönem bu dönemdir. Biz çok ertelenmiş, ötelenmiş hizmetleri yerine getiriyoruz. Bakın şehrin ana arterleri yıllardır asfalt bekliyordu, çukurlar içerisindeydi. Kaldırımlarda Allah muhafaza dikkat etmezseniz kafanızın üzerine düşebilirdiniz. 20 günde, kapanma süresince şehrin kalbi dediğimiz Akdeniz'de tarla yoluna dönmüş ana arterleri yaptık. Sadece oralar değil. Şevket Sümer'den, Güneş'e, Karacailyas'a, Kazanlı'ya kadar her yerde ekiplerimiz çalışıyor. "

"İhtiyaç olan noktalarda pozitif ayrımcılık sözünü yerine getiriyorum"

Gültak'ın Akdeniz'e pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini ifade etmesi üzerine Başkan Seçer, "Ben göreve başlarken ihtiyaç olan noktalarda pozitif ayrımcılık yapacağımın sözünü verdim ve bunu da harfiyen yerine getiriyoruz. Akdeniz'e yapıyoruz da Mut'a, Erdemli'ye yapmıyor muyuz? Erdemli Meclis üyelerimiz de burada. Erdemli'nin ihtiyacı var da yapmıyor muyuz? Üçtepe yolunu yapmadık mı? Mergin Köprüsü yıllardır yapılacaktı da yapılmadı. Biz geldik yapıp bitirmedik mi şu anda? Birkaç gün sonra açılışını yapacağız" diye konuştu.

Başkan Seçer, Gültak'ın 'Akdeniz bölgesi Millet İttifakı'nın da oy deposu' sözleri üzerine ise "Her yerde ayrım yapmadan biz bu çalışmaları sürdürüyoruz ama pozitif ayrımcılık derken yanlış anlaşılmasın. Herhangi bir siyasi görüş, 'oy deposu'…siz bunu dile getiriyorsunuz. Benim ağzımdan böyle bir laf çıkmamıştır; 'benim oy depom'. Siz bu değerlendirmeleri yaparken biraz şaka, biraz ciddi 'sizin yoğun oy aldığınız yer' dediniz. İnanın benim aklımdan böyle bir şey bugüne kadar geçmemiştir ve geçmeyecek. Bunun da sözünü verdim ve sözümün de altını kara kalemle çiziyorum. Akdeniz'e başta merkezi yönetim olmak üzere; bütün yerel yönetimlerin bu Büyükşehirdir, ilçe belediyeleridir pozitif ayrımcılık göstermesi gerekiyor. Bunda ayrıldığımız bir nokta yok" dedi.

Gündem dışı konu başlıklarının konuşulduğu bölümde Mersin Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Ünzile Kuru'nun Ulu Önder Mustafa Atatürk'ün tarihi ve kurucu şahsına yönelik saldırılara ilişkin yaptığı kınama açıklaması üzerine Başkan Seçer, "Öncelikle Sayın Kuru'nun Atatürk'e yönelik sözlerine katılıyorum. Ben de başta Atatürk olmak üzere tüm ortak değerlerimize yönelik saldırıları şiddetle kınıyorum" diye konuştu.

"3 tane oy uğruna, çevrenin, ülkenin, toplumun, geleceğini tehlikeye atmayacağım"

Kırsal bölgelerde yapılan hizmetlerin anlatılması gerektiğini ve 24 ay içerisinde Gülnar'da gelinen noktada çok başarılı olunduğunu belirten bir Meclis üyesinin değerlendirmelerini işaret eden Başkan Seçer, "Kırsalda pek bir düzen yoktu. MESKİ'de aboneliklerde 1000 su kullanıcısı abone var. Bunun 500'ü kayıtlı, 500'ü de kayıt dışı. Artık böyle bir dünya yok. Çünkü su değerli. Biz bunu hep söylüyoruz. Saldım çayıra mevlam kayıra, kayıt yok kuyut yok. Popülist birtakım politikalarla biz ne bu belediyeyi yönetebiliriz, ne de MESKİ'yi yönetebiliriz. Yani 3 tane oy uğruna, çok net söylüyorum; çevrenin, ülkenin, toplumun geleceğini ben tehlikeye atmayacağım. Kuraklık çok önemli bir sorun haline geldi. Biz suyun değerini, kullanımının hassasiyetini öğretmeden önce bir kere yine çevre duyarlılığı konusunda toplumu bilinçlendirmek zorundayız" diye konuştu.

MESKİ filtre binasının bulunduğu yerleşkede 'Su Bilimi Müzesi' kuracaklarını sözlerine ekleyen Başkan Seçer, "Bunu kurma amacımız; eğitim düzeyindeki çocuklarımıza burada suyun kaynağından arıtmadan çıktığı noktaya kadarki serüvenini anlatmak. Su bilincini onlara vermek istiyoruz. Özellikle kırsal mahallelerde su bilincini bizim arttırmamız lazım" ifadelerine yer verdi.

MESKİ'nin 46 yerde an itibariyle çalışmaları devam ediyor

Başkan Seçer, 2021 yılı performans programında devam eden, aynı yıl ihale edilecek, planlanmış ve başlanacak yatırımları tek tek anlattı. MESKİ'nin şu anda 46 noktada çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Seçer, ilk olarak içme suyu yatırımları hakkında bilgi verdi. Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Yenişehir ilçelerindeki Depo ve Tesislerin Bakım Onarımı, Rehabilitasyonu ve Yenileme Yapım İşi için 5 milyon 888 bin liralık bir yatırım tutarı olduğunu belirten Başkan Seçer, "Bunun da bu yıl içerisinde 3 milyon 794 bin lirası tamamlanacak. Bu önemli bir sorun ve beklemiş, birikmiş bir sorun. Mersin'in genelinde toplamda 1015 adet su deposuna sahibiz. Şu ana kadar da Mersin geneli için konuşuyorum, 216'sı tamamlandı. Yapıldığı günden bugüne kadar da kaderine terk edilmiş. Herhangi bir rehabilite çalışması yapılmamış. Gerçekten sağlık açısından da artık tehdit oluşturan depolardı" dedi. Depoların yenilenmeden önceki ve sonraki durumlarını da sunum ekranına yansıtan Başkan Seçer, Gözne Başpınar Deposu üzerinden örnek verdi. Seçer, 1015 adet deponun tamamını sağlık koşullarına elverişli bir hale getireceklerini söyledi.

"Nerede bir sorun, arıza, yenileme talebi varsa bunları MESKİ karşılıyor"

Akdeniz İlçesi Çay, Çilek Mahalleleri İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu Yapım İşi'nden söz eden Başkan Seçer, "Bu bitim aşamasında. Çok az bir işi kaldı. 12 milyon 535 bin liralık bir yatırım" dedi. Açıklamalarını Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir'de muhtelif mahallelerde içme suyu döşeme hattı çalışmalarıyla sürdüren Başkan Seçer, "Nerede bir sorun varsa, arıza varsa, yenileme talebi varsa bunları MESKİ karşılıyor. Şu anda da sadece bu 4 ilçemiz için 6 milyon 802 bin liralık 2021 yılı içerisinde yatırımımız söz konusu olacak ve bunlar da tamamlanacak" diye konuştu.

Anamur'daki çalışmalara da değinen Başkan Seçer, 1 milyon 635 bin liralık bir yatırım tutarına sahip Çamlıpınaralanı-Ören Mahalleleri İçmesuyu Terfi ve İsale Hattı Yapım İşi'nin bu yıl içinde 913 bin liralık bir kısmının tamamlanacağını kaydetti. Anamur'da 1 milyon 412 bin liralık yatırım bedeline sahip Sarıağaç Mahallesi İçmesuyu Terfi ve Şebeke Hattı Yapım İşi'nin ise ihalesinin yapılıp sözleşmesinin imzalandığını vurguladı.

Bozyazı'daki çalışmalara da değinen Başkan Seçer, 1 milyon 901 bin liralık Çopurlu Mahallesi Çandır Yaylası Mevkii İçmesuyu İsale ve Şebeke Hattı Yapım İşi'nin bu yıl içerisinde tamamlanacağını duyururken; 3 milyon 787 bin liralık bir yatırım olan Gözce, Gözsüzce Mahalleleri İçmesuyu Terfi ve Şebeke Hattı Yapım İşi'nde yer tesliminin yapılıp işe başlandığını kaydetti.

"SCADA sistemi bize gerçekten çok önemli fırsatlar sundu"

Mersin genelindeki 4, 5 milyon liralık yatırımlara dair de açıklamalarda bulunan Başkan Seçer, "Bu SCADA sistemiyle ilgili. Debimetre, Vana, Vantuz, Tahliye ve Basınç Kırıcı Vana Odalarının Bakım Onarımı ve Yenileme Yapım İşi. Biliyorsunuz bu çalışmalar çok önemli. Suyun her aşamada takibi açısından, kaçak-kayıp, arıza, debi düşüklüğü, debi fazlalığı. Birçok konuda SCADA sistemi bize gerçekten çok önemli fırsatlar sundu. Teknoloji yatırımlarımız kapsamında yaptığımız çalışmalardan bir tanesi" ifadelerine yer verdi.

Tarsus ve Çamlıyayla'daki çalışmalara da değinen Başkan Seçer, "Hizmet Sınırlarımız İçerisinde Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Amaçlı Jeofizik Etüt ve Sondaj Kuyusu Açılması Yapım İşi; 5 milyon liralık bir yatırım. Bu, kuraklık ile ilgili aldığımız tedbirlerden bir tanesi. İlave kaynaklar yaratıyoruz" dedi.

Erdemli'de 13 milyon 300 bin liralık bir yatırım olan Arpaçbahşiş-Tömük Mahalleleri İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu Yapım İşi'nin şu anda devam ettiğini belirten Başkan Seçer, Gülnar'da ise İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi'nin İller Bankası uhdesinde devam ettiğini ve 31 milyon lira seviyelerinde bir iş olduğunu söyledi.

"Artık sızıntıların nerede olduğunu ön çalışmalarla tespit ediyoruz"

Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde yeraltı sızıntılarının tespiti için de bir çalışma yürüttüklerine dikkat çeken Başkan Seçer, "İçmesuyu Hatlarındaki Yeraltı Sızıntıların Tespiti ve Onarımının Yapım İşi. İlk defa yaptık. Önceden bir patlak oluyordu, yüzey dışına çıkıyordu, öyle anlıyorduk. Artık tabii ki bunun tespitini, sızıntıların nerede olduğunu ön çalışmalarla tespit yapıyoruz. Bu çalışmaların da bedeli bu yıl için 1 milyon 973 bin liralık bir yatırım bedeli" dedi.

Mut'taki çalışmalara da değinen Başkan Seçer, 1 milyon 710 bin liralık bir yatırım olan Deveci ve Topkaya Mahalleleri İçmesuyu Terfi ve Şebeke Hattı Yapım İşi'nin yüzde 90'ının tamamlandığını, kalan kısmının da bu yıl içinde tamamlanacağını duyurdu. Tuğrul Mahallesi İçmesuyu İsale ve Şebeke Hattı Yapım İşi'nin 981 bin liralık bir yatırım olduğunu kaydeden Başkan Seçer, bu çalışmanın Ağustos ayında tamamlanacağını vurguladı. Seçer, Silifke'de 2 milyon 943 bin liralık bir yatırım olan Hırmanlı Mahallesi İçmesuyu Hattı Yapım İşi'nin ise Temmuz ayı içerisinde tamamlanacağını açıkladı.

Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerindeki Muhtelif Mahallelerdeki İçme Suyu Döşeme Hattı Yapılması Yapım İşi'nin 2 milyon 666 bin liralık bir yatırım olduğunu ve bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirten Başkan Seçer, 4 milyon liralık bir yatırım olan Gülek Mahallesi 100 Metreküp Hacimli Biriktirme Su Deposu, İçmesuyu Terfi İstasyonu ve Terfi Hattı Yapım İşi'nden bahsetti.

Başkan Seçer, Toroslar'ın yaylalarındaki çalışmaları anlattı

Toroslar ilçesinde yayla sezonunda yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için devam eden ve planlanan 6 farklı yapım işinin yatırım tutarları ve açıklamaları sunum ekranına yansıtıldı. Başkan Seçer, bu çalışmaları bu yıl içerisinde bitireceklerini vurgulayarak, "Toroslar Ayvagediği burada hem Cehennemdere hem Ayvagediği o bölgelerde, Gözne Bekiralanı geçtiğimiz yayla mevsiminde çok sorunlar yaşandı. Şimdi orada hem Cehennemdere'den terfi çalışmamız var hem depo imalatı çalışmalarımız var. Bunların çalışmalarını bu yıl içerisinde bitireceğiz" dedi. Seçer, Toroslar'da Yeniköy Mahallesi İçmesuyu İsale ve Terfi Hattı Yapım İşi'nin ise 4, 5 milyon liralık bir yatırım olarak görüldüğünü ve sözleşme aşamasında olduğunu kaydetti.

FRIT II kapsamındaki Mezitli İçmesuyu Yapım İşi, Anamur (Otluca) İçmesuyu İsale Hattı Projesi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Seçer, Gülek Mahallesi Aspava Drenaj Galerisi İçmesuyu Terfi Hattı Yapım İşi'nin 4 milyon liralık bir yatırım olduğuna dikkat çekti. Seçer, "Gülek'teki yatırımlardan biri. Bu yeni bir su kaynağı. Gülek'in kuzeyini besleyecek yeni bir su kaynağı. Bunu da gerçekleştirdiğimiz takdirde Gülek'in su sorunu tamamen ortadan kaldırmış olacağız" dedi.

"Yıllara sari kanalizasyon sorununu artık çözüyoruz" Başkan Seçer, kanalizasyon ve yağmur suyu yapım işlerinin önemine vurgu yaparak, "Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir'de temizleme işleri yapıyoruz. Ne yapıyoruz? 6 milyona yakın bir yatırım bu. Daha önceden düzenli temizlik yapılmamış, ne yağmur suyu hatlarında ne kanalizasyon hatlarında. Tıkanıyor % 95'i tıkanmış hatlarımız var. Zannediliyor ki artık orada o kapasite kaldırmıyor, yeni bir proje yapılıyor, asfalt kırılıyor, tekrar kazı yapılıyor, kanalizasyon döşeniyor. Birçok iş bir arada yapılıyor ve maliyetler tabi ki astarı yüzünden pahalı oluyor. Oysa ki oradaki sistem sağlam tıkanmış, rutin temizlikleri, bakımları yapılmamış. Yıllara sari bir sorunu artık çözüyoruz. Adeta anjiyo yapıyoruz. Bu çalışmaları devam ettireceğiz. Bizi belki milyonlarca liralık bir yatırımdan kurtaracak. Bu konuyu önemsiyoruz" dedi.

Başkan Seçer, Anamur'un muhtelif mahallelerinde kanalizasyon hattı yapım işinin devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"3 milyon 276 milyon liralık bir yatırım. Bu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Yine Tarsus muhtelif mahalleler kanalizasyon yapım işi 3 milyon lira civarında bir yatırım. Bu yatırım yılsonuna kadar o da tamamlanıyor gelecek yılın Ocak ayına kadar. Orada bir sorun yok. Göznelilerin merakla beklediği, Ayvagediği'nde yaylacıların oradaki yaşayan yerel halkımızın yıllardır beklediği kanalizasyon sorununu da adım adım çözüyoruz. Şu anda 1. Etap kanalizasyon hattı imalatı devam ediyor. 2021'in Ocak ayında işe başlamıştık. Süratle devam ediyor, herhangi bir sorun yok çok şükür gayet de iyi gidiyoruz. 2 adet de paket terfi merkezimiz yapılacak. 26. 5 milyon liralık bir yatırım. Erdemli-Çeşmeli kanalizasyon inşaatı, birkaç gün sonra yer teslimi yapılarak işe başlanacak. 10 milyon liralık bir yatırım bu. Toplamda 48 milyon 687 bin liralık planlanan bir iş dağılımımız var kanalizasyonlarda devam eden işlerimizde. "

Planlanan kanalizasyon yatırımlarıyla ilgili tek tek bilgi veren Başkan Seçer; Akdeniz bölgesinde altyapı konusunun önemli olduğuna değinerek, "Bu konu da İller Bankası'nda biliyorsunuz FRIT II kapsamında henüz ulaşmadı, 7 milyon 171 bin avroluk bir hibe bu. Akdeniz'in Toroslar, Kazanlı ve Homurlu Mahallelerinin kanalizasyon yapım işi. İller Bankası'yla, ilgili kurumla yani FRIT II kapsamında olduğu için tabi ki ajans önemli, onların çalışmaları önemli. Biz de süratlendiriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde de ihalesini yapıp, Mezitli içme suyu yapım işinde olduğu gibi bunda da imalatına başlayacağız" diye konuştu.

Mersin'in birçok noktasında kanalizasyon çalışmaları devam ediyor

Toroslar, Silifke, Gülnar, Tarsus ve Erdemli'de yapılması planlanan kanalizasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Seçer, şu bilgileri paylaştı:

"Toroslar'ın Çopurlu, Buluklu, Kaşlı, Resul, Duğduören, Gültepe mevkii kanalizasyon inşaatı, 2021 yılı içerisinde ihale ediyoruz onu, 27 milyon liralık bir yatırım. Orası önemli hakikaten orada gittiğiniz zaman gözünüzle sorunları görebiliyorsunuz, kimsenin anlatmasına gerek yok. Yenişehir Emirler, İnsu, Çavak, Kocahamzalı, Işıktepe, Hamzabeyli kanalizasyon inşaatımız var. Çalışmalarımız olacak, imalatına başlayacağız. Bu yıl içerisinde onu ihale edeceğiz, 38 milyon liralık bir yatırım. Erdemli, bu önemli, çok çok önemli hatta Tömük ve Arpaçbahşiş kanalizasyon atıksu arıtma tesisi ve derin deniz deşarjı yapım işi. Hele bu pandemiden sonra birkaç kat daha önemli oldu. Çünkü yazlıkçı bölgelerde nüfus arttı. Önceden belirli aylarda vatandaşlarımız o konutlarda kalıyordu. Şimdi 12 ay süre boyunca kalıyor. O da İller Bankası'nın uhdesinde, bu toplamda 15 milyon Euro'luk bir FRIT II kapsamında kullanacağımız kredi. Bu sadece kanalizasyon bölümü 55 milyon liralık bir bölümü, geri kalan bölümü atık su arıtma tesisi bölümü. Gülnar kanalizasyonu 40 milyon liralık bir yatırım, bu yıl içerisinde ihalesine çıkıyoruz. Bu Gülnar'la beraber bir paket halinde, Tarsus Atalar, Bahşiş ve Yeşiltepe Mahallelerinin kanalizasyon işini de o da 38 milyon liralık çıkma planlarımız var. Silifke Yeşilovacık da bu paketin içerisinde. Onun da tutarı 14, 5 milyon lira. Yani Gülnar; Tarsus Atalar, Bahşiş, Yeşiltepe; Silifke Yeşilovacık Mahalleleri bir paket halinde bu projeler hazırlandı ayrı ayrı yaklaşık tutarları çıktı. Bu yıl içerisinde bunların ihalesini yapmayı düşünüyoruz. Düşünüyoruz değil gerçekleştireceğiz bir mani çıkmazsa. Toroslar Gözne, Ayvagediği Mahalleleri ikinci kademesi kanalizasyon işi. Bu yıl bunun da ihalesine çıkıyoruz. Bu mevcut iş de zaten çok süratli gidiyor. 10 milyon liralık bir yatırım. Yine Toroslar Gözne, Ayvagediği üçüncü kademe için bu yıl içerisinde 45 milyon liralık bir yatırım çıkacağız. "

"Adeta Mersin bir şantiye konumunda"

Devam eden yağmur suyu çalışmalarının bilgisini aktaran Başkan Seçer; "Yaklaşık 16 kilometrelik yağmur suyu imalatı tamamlanmak üzere. Bunun da toplam bize maliyeti 5. 2 milyon lira. Anamur muhtelif mahallelerde yağmur suyu yapım işimiz var. İmalatlara başlanmış devam ediyor şu anda. Bu da 4 milyon 240 bin liralık bir yatırım. Yine Bozyazı Merkez Mahallesi yağmur suyu hattı yapım işi, burada da yer teslimi yaptık, imalata başladık, 4 milyon liralık bir yatırım. Maşallah bütün ilçelerde yatırım var görüyorsunuz. 46 noktada MESKİ'nin şu anda çalışmaları var. Adeta Mersin bir şantiye konumunda" dedi.

İlçelerdeki planlanan yağmur suyu çalışmalarını anlatan Başkan Seçer; bu yıl bu kapsamda ihale edecekleri toplam tutarın 34 milyon 190 bin lira olduğunu söyledi.

"Bir damla suyu yağmurlarda caddelerde görmedik"

Kollektör yapım işlerinin görüntülerini paylaşan Başkan Seçer, "Görüyorsunuz şebekelerin içini ağaçların kökleri oraları tıkamış, yağmur suyu rögarlardan girmeyince zannediyoruz ki artık o kaldırmıyor ya da bozulmuş o hatlar, demode olmuş. Oysa ki temizlik yapılmamış. Şu anda anjiyo yapıyoruz biz, nerede ne var onları tespit ediyoruz ve temizliklerini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi pislikler birikmiş. Geçtiğimiz yıl Kültür Park, Babil, Hilton arasında toplam 9 noktada denizle bağlantı resmen kapanmıştı. Yani ne yaparsanız yapın, sistemi ne kadar temizlerseniz temizleyin ağzı tıkalı, nihai noktaya erişemiyordu. Onların temizliğini yaptık. Bu sene çok şükür zaten Akkent, Batıkent'i de bitirmiştik. Yine yukarıda Vatan Caddesi'nde o bölgede de çalışmayı bitirmiştik. Bir damla su yağmurlarda caddelerde görmedik. İnşallah Mersin'in her noktasını bu duruma getireceğiz ama daha önceki kışlarda gerçekten geceleri korkulu uyuyorduk, su taşkını olacak mı diye" ifadelerini kullandı.

Seçer, atıksu arıtma tesisi ve derin deniz deşarjı yatırımlarını anlattı

Başkan Seçer, 2021 yılı performans programındaki öncelikli devam eden ve planlanan atıksu arıtma tesisi ve derin deniz deşarjı yatırımlarını da tek tek anlattı. Her damla suyun önemli olduğunu, arıtmadan çıkacak suyun yüzde 70'nin tarımda, yüzde 30'unun ise sanayi ve evlerde kullanıldığını ifade eden Seçer, "Demek ki buna bir düzen vermek lazım. Yağmurlama sistemlerinden başlayıp, arıtmadan çıkacak nihai suların tabi ki analiz değerlerine uygunluğu da tespit edilerek, tarımda kullanılması, peyzajda kullanılması son derece önemli. Burada bizim Soda Sanayi ile ilgili bir çalışmamız var. Şu anda Akdeniz ilçe meclisimizde de imarda değişiklikle ilgili sanıyorum bir talep var, son aşamaya geldik. Biz 155 bin metreküp arıtılmış suyu normalde pompa marifeti ile denize deşarj yapıyorduk. Şimdi Soda A. Ş. ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde protokol aşamasına getirdik, artık son dokunuşlar. Bu suyun 55 bin metreküpünü bu firmaya vereceğiz. Hem bu su değerlenmiş olacak, yoksa denize deşarj ediyorduk biz bunu. Hem de Soda A. Ş., Berdan'dan su alıyordu, soğutma yapıyordu. İşte içme suyu, tarımsal suyu da bu şekilde kurtarmış oluyoruz. Yani o sanayide kullanılan yaklaşık %13'lük kısmın içinden bir sanayi tesisinin kullandığı 55 bin metreküplük suyu da çıkartıp almış oluyoruz" dedi.

3'te 1 oranında bir enerji tasarrufu sağlanacak

Derin deniz deşarjı yaparken enerji harcandığından söz eden Seçer, "Bundan da kurtuluyoruz. 3'te 1 oranında da böyle bir enerji tasarrufuna gitmiş olacağız. Bu tabi ki bize hem mali hem de çevre açısından çok önemli bir katkı sağlamış oluyor. Yine Kızkalesi, Mezitli Arıtma'da arıtılmış suyu hem tarımsal üretimde hem de orta refüj sulamasında kullanacağız. Bunu köylülerimize kullandırmayı düşünüyoruz tarımda. Zaten orta refüjler artık Karayolları'nın yol güzergahı ama bakımını biz devralmıştık geçtiğimiz yıl. Son çalışmaları tamamlıyor arkadaşlarımız. Yine örnek bir çalışma başlattık. Kaşlı'da Hayvan Barınağımız var biliyorsunuz. Bu bir proje, bir örnek, bir prototip. Yağmur suyunu hasat ediyoruz. Bunları da padok temizliği, genel saha temizliği ve peyzaj sulaması işlerinde kullanıyoruz. Bu örnek projemizi de zamanla Mersin'e yaygınlaştırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Akdeniz Karaduvar'da koku ünitesi yapım işine 5 milyon 267 bin lira ayırdık"

Mezitli'nin Tepeköy Mahallesi'nde Paket Atıksu Arıtma Tesisi yaptıklarını da aktaran Seçer, "Bu devam ediyor. 3 milyon liralık bir yatırım. Bu tamamlanacak bu yıl içerisinde sonbaharda. Yine Akdeniz Karaduvar'da koku ünitesi yapım işine yine bu yıl içerisinde 5 milyon 267 bin lira ayırdık. Tamamlıyoruz, orada herhangi bir koku, rahatsız edici bir ortam olmayacak. Yine Günyurdu Atgirmez'de 3 milyon 654 bin liralık bir çalışma. Bu da gelecek hafta içerisinde tamamlanacak bir çalışma. Paket atıksu arıtma tesisi. Bunun kanalizasyonunu zaten geçtiğimiz yıl yapmıştık. Erdemli Arpaçbahşiş, Tömük Mahalleleri az önce bahsettiğim FRIT II kapsamında 15 milyon avroluk bir kredinin bir parçası. Hem atıksu hem de derin deşarj yatırımları. Bunun da o ay içerisindeki tutarı yaklaşık olarak 97 milyon lira. Yani toplamda kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi 15 milyon avroluk bir hibe çalışması. Burası son derece önemli. Tabi ki Ankara'dan, İller Bankası'ndan gelecek iyi haberler bizi mutlu edecek" ifadelerini kullandı.

İlçelerde hayata geçirilecek atıksu arıtma tesislerini tek tek anlatan Başkan Seçer, Toroslar ilçesi Gözne ve Ayvagediği Mahallelerine 35 milyon liralık yatırımla Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kuracaklarını söyledi. Seçer, "Planladığımız tarihten önce onu ihale ediyoruz. Çünkü imalatlar süratle devam ediyor. Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapılacak oraya. Son sistem. Bu da Mersinimize güzel bir hizmet olarak yansıyacak" dedi.

"Bu, geçtiğimiz dönem, önceki dönem, daha sonraki dönem meselesi değil. Bu bir realite, bu bir gerçek"

Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus'un 1984'ten bu yana Tarsus Berdan Havzasından beslendiğini kaydeden Seçer, kullandıkları her 100 birim suyun 85'inin Berdan'dan geldiğini söyledi. Seçer, "Şimdi buraya yıllardır herhangi bir çalışma yapılmamış. Yani bu abartılı söylemler değil. Yani gün kurtarılmış. Bu bir realite. Yani bu geçtiğimiz dönem, önceki dönem, daha sonraki dönem meselesi değil. Bu bir realite, bu bir gerçek. Yani gidip yerinde inceleyebilirsiniz. 35 milyon liralık bir yatırım yapıyoruz. Bugüne kadar sistemli yapılmış olsa 35 milyon liralık yatırım olmaz değil mi? Orayı gerçekten günümüze uygun bir içme suyu arıtma tesisi haline getireceğiz. Daha verimli bir hale getireceğiz. Kısa süre içerisinde de bu yatırımımızı tamamlamak istiyoruz. Bizim atıksu arıtma tesisleri ve derin deniz drenajı yatırımlarımızın toplamı 319 milyon lira. Bu yıl içerisinde de yaklaşık 73. 5 milyon liralık kısmı tamamlanmış olacak" dedi.

"Tarsus OSB'de aldığımız tesisi lojistik üretim merkezi haline getirmek istiyoruz"

Devam eden ve planlanan hizmet tesisleri olduğunu da dile getiren Seçer, bu çalışmaları şu sözlerle anlattı:

"Bunları ilçe olarak sayayım. Akdeniz, Çamlıyayla, Toroslar, Erdemli. Bunlar ambar, depo ya da hizmet binası gibi ya da lojistik merkez gibi yerler ama bunlarda önemli bir şey var. Bu da yeni aldığımız, Tarsus OSB'de aldığımız 22 bin 142 metrekarelik bir tesis. Bir banka ile anlaşmak suretiyle kamulaştırdık, çok da makul bir iş yaptık, çok da önemli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Bu aldığımız yeri de revize ediyoruz şu anda. Burayı lojistik üretim merkezi haline getirmek istiyoruz. Bir anlamda burası MESKİ'nin fabrikası olacak. Şimdi bizim 13 ilçede depolarımız var ve dağınığız. Biz burada bir merkez ambar oluşturmak istiyoruz ve altyapı kurmak istiyoruz. Dijital bir altyapı. Veri tabanımız olsun. Nerede, ne var şimdi bilinmiyor. Yani Anamur'da ne var bilinmiyor. Orada fazla fazla malzeme ama burada gereksiz alım yapılıyor ya da burada var orada gereksiz alım yapılıyor. Keyfe keder işler oluyor, el yordamıyla. Bir düzene sokacak. Bu bize yani buraya verdiğimiz para 20 kere çıkacak. Daha neler yapacağız burada? Bu merkezin içinde elektromekanik atölyemizi de oluşturuyoruz. Bu atölyede pompalarımızı, trafolarımızı, elektrik motorlarımızın revizyon ve bakımını yapıp kullanıma vereceğiz, kullanıma sokacağız. "

"Kurumu da bir mali yükten kurtarmış olacağız"

Merkezin kendilerini inanılmaz bir yükten kurtaracağını ifade eden Seçer, "Daha derli, daha toplu, daha az maliyetli bir hale getirecek bizi. Tesiste sayaçların bakım, onarım ve yenilenmesini de yapacağız. Mekanik sayaç laboratuvarı da oluşturuyoruz. Şu anda arkadaşlar çalışıyorlar ve böylece bir mali yükten de yani bu laboratuvarı yaparak da bir mali yükten de kurumu kurtarmış olacağız. En önemli tarafı da bizim Park Bahçeler'in, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımızın yaptığı boru hibelerinin, MESKİ'nin yatırımlarında kullandığı boruların, HDPE boruların tamamını burada üreteceğiz. Bir fabrika. Öyle çok girift tesisler değil. Hem istihdam sağlanmış olacak hem 5'e mal ettiğimizi bundan sonra 2'ye mal edeceğiz, belki de 1, 5'a mal edeceğiz. Böyle değerli bir çalışma" dedi.

Başkan Seçer, bu tesisle MESKİ'nin bir depo envanterinin olacağını belirterek, "Düşünün 1 milyar bütçesi olan bir kurum, 16 bin kilometrekareye hizmet veriyor. Su, yağmur suyu, altyapı bütün her yerde var, atıksu tesislerinde var ama bir depo envanteri yok. Nerede ne var belli değil. Allah'a emanet. Bu yıllardır böyle gelmiş, bunu da kökünden inşallah çözmüş olduk. Binayı şu anda revize ediyoruz. Zaten alımı gerçekleşti. Her şey tamamlandı. Mezitli Lojistik Destek Merkezi Yapım İşimiz var. Bunu da ihale ettik Nisan ayında. 4 milyon 324 bin liralık bir çalışma. Yine muhtelif yerleşkelerimizde 15 milyon liralık bir çalışma. Toplam 2021 yılı içerisinde hizmet tesisi yatırımlarının hem planlanan hem devam eden tutarı 45 milyon 775 bin lira. Bunların 32 milyon 571 bini de tamamlanmış olacak" diye konuştu.

2021 yılı performans programında devam eden arıza, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tek tek anlatan Başkan Seçer, "Bu yıl içerisinde arıza, bakım onarım ve yenileme yatırımlarının toplamı 86 milyon 800 bin lira civarında; 29 milyon liralık kısmı da gerçekleşecek" dedi.

"Teknoloji artık her alanda olduğu gibi MESKİ'de de önemli"

Bugüne kadar elektrik tüketiminde de tasarruf sağladıklarını söyleyen Seçer, MESKİ'de elektrik tüketiminin maliyetinin yüzde 28. 8 oranında azaldığını belirtti. Seçer, "Yani yaklaşık olarak geldiğimizde yıllık ödediğimiz elektrik parası 3 liraymış, şu anda 1 lirasını yok edin, 2 lira ödüyoruz. Bu önemli. 29 milyon liraya tekabül ediyor bu. Yani 90-100 milyon lira arası bizim bir ödeme tutarımız varmış. Bu 60, 70 milyon liraya düşmüş. Yıllık bizim 30 milyon lira kazancımız var. Bunu nasıl yaptık? Serbest piyasadan alım yöntemiyle yaptık. Akaryakıtta yaptığımız gibi" dedi.

"Kara delikler tıkanırsa para geliyor"

Seçer, teknolojiyi kullanarak maliyetleri azalttıklarını vurgulayarak, "Kara delikler tıkanırsa para geliyor. Oradan biraz, buradan biraz. Bakın 30 milyon buradan. Biz akaryakıttan yaklaşık 20 milyon lira yıllık az para ödüyoruz. 20 de oradan 50 milyon lira. Ben Mersin'in fakir fukarasına çok yardım yaparım o parayla. Hele hele bu pandemi döneminde hayır duası da alırız. 50 milyon lira. Bu ödeniyordu. Yani böyle tepeden atıp şöyle yönettik, böyle efsane işler yaptık demekle olmuyor. Buyurun, rakamlarla konuşuyorum. MESKİ orada. Faturalar orada. Ödediğimiz tutar orada. Yıllardır dokunulmamış" diye konuştu.

"Bir kurumu yönetmek var, yönetmek var. Ben idare etmiyorum, yönetiyorum"

Küçük dokunuşlarla fark yarattıklarını söyleyen Seçer, "Bir kurumu yönetmek var, yönetmek var. Bir de idare etmek var. Ben idare etmiyorum, yönetiyorum. Hep idare edilmiş. Gerçekler burada. İnsan sağlığıyla bire bir örtüşen koca bir kentin içme suyu arıtma tesisi yıllardır bakım görmemişse bu önemlidir. Biz el atmışsak, 35 milyon kaynak ayırmışsak bu önemlidir arkadaş! Her 100 milyon liralık faturadan 30 milyonu yaptığımız küçük dokunuşlarla düşürmüşsek bu önemlidir arkadaş! Bunların takdir edilmesi lazım. Öyle demode anlayışlarla, uzaktan söylemlerle bu işler olmuyor. Buyurun bakın yıllardır buralar yönetilmiş, bizden önce de yönetilmiş ama biz de yönetiyoruz. İşte biz de böyle yönetiyoruz" dedi.

Güneş enerjisi yatırımları ve ihalesi yapılan güneş enerjisi santrali kurumuyla toplam 3 milyon 98 bin liralık bir enerji geliri beklediklerini ifade eden Seçer, "Yeni bir yatırım biliyorsunuz. Bunun çalışmaları devam ediyor. Tarsus, Yenişehir ve Toroslar ilçelerimizde. Biyogaz üretimimiz yine Karaduvar Mezitli Arıtma Tesislerimizde sürüyor. 6 bin megawatlık enerji üretmişiz. 2021 yılında hedefimiz 4 milyon 517 bin liralık bir üretim. Bakanlığın bazı atıksu arıtma tesislerinde kriterleri var. Bu koşulları yerine getiriyoruz. Getirdiğimiz zaman da bazı teşviklerden yararlanabiliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 milyon 886 bin liralık bir enerji teşviki almışız. Çünkü biz verilen kriterler çerçevesinde tesislerimizi çalıştırıyoruz. Bizim enerji santrali kurulması işine yaptığımız yatırım 20 milyon lira civarında. 3 megawatlık bir güneş enerjisi santrali kuruyoruz" dedi.

Yüksek tüketim abone sayaçları uzaktan izleniyor

SCADA sistemiyle kayıp-kaçağın önüne geçtiklerini ve sistemi geliştirdiklerini ifade eden Seçer, şunları söyledi:

"SCADA sistemiyle ilgili yaklaşık 19 milyon liralık bir yatırımımız söz konusu. SCADA'nın önemini biliyoruz ve geliştiriyoruz. Yüksek tüketim abone sayaçlarının uzaktan izlenmesi ile ilgili bir 10 milyon liralık yatırım var. Burası da çok önemli. Yapmış olduğumuz çalışmalarla aylık tüketimi 100 metreküp üzerinde olan işyerleri yüksek tüketimle grup kapsamına alındı. Yüksek tüketim için yeni sayaçları biz hizmete aldık, belirledik işletmeleri. Bu yeni sayaçları da taktık. Bunlar nasıl sayaçlar? Uzaktan kontrol edebiliyoruz, oraya gitmeye gerek yok. Bizim dışımızda kimse müdahale edemiyor. Bu konvansiyonel saatler gibi değil. Çok yüksek hassasiyetli, kuyumcu terazisi gibi. Kaçak su kullanımını önlüyor. Şimdi birkaç faturadan örnek vereceğim: arıza mesajı gönderiyor, burada arıza vardır diyor, gidiyoruz arızayı gideriyoruz. Bu tip özelliklere sahip. Bugün için 1500 iş yeri abonesinin sayacını değiştirdik ve devam ediyoruz. Yaklaşık 5 bin yüksek tüketimli abonemizin sayaçlarını değiştireceğiz. Bir AVM'den örnek vereceğim. Bu sayaçtan önce, eski sistem sayaçta bize aylık ödediği su faturası tüketim üzerinden söylüyorum, 174 metreküp. Kullanımı 174 metreküp görünüyor. Şu anda yaptığımız yeniliklerle 501 metreküp tüketim yaptığını kayıt altına aldık. Bunlar yeni çıkarttırdığımız belli bir işletmeyi baz aldık. Aradaki farkı göstermek adına. 174 metreküp bedeli alıyormuşuz, şu anda 501 metreküp. İşte kaçak-kaybın nasıl önlendiğini gözler önüne seren bir örnek. Yine meşhur bir lojistik merkezi diyelim oraya hep Meclis'te gündeme geliyor orası. İsmini vermeyelim şimdi. Bu merkezde 25 bin 611 metreküp su kullanıyor görünüyormuş. Bunlar karun gibi ciro yapan şirketler. Şu anda yeni sayaçtan sonra aylık tahakkuk edilen 40 bin 80 metreküp. Yani 25 bin metreküpten 40 bine çıkmış. Bir küçük örnek, daha küçük bir örnek. Petrol istasyonu. Aslında bunun büyüğü küçüğü yok. Damlaya damlaya göl oluyor. Akıyor gidiyor sel oluyor. Bir petrol istasyonu 401 metreküp kullanıyor eski sistemde. Şimdi son yaptığımız ölçümde aylık aynı petrol istasyonu 485 metreküp kullandığı görülüyor. Her açıdan su kullanımını kontrol altına aldığımız bir sistemler bütünü. Burada tabi yüksek tüketime sahip abonelerin haksız tüketimlerini ortaya çıkarmış oluyoruz ve kamuya bu tüketim karşılığı aldığımız bedelleri kamuya da hizmet olarak sunuyoruz. Kayıp-kaçak konusunu da önemsediğimizi gösteren bir çalışma. "

Başkan Seçer, 2021 yılı içerisinde toplam 121 milyon liralık mal alımı ve teknolojik yatırım gerçekleştirileceğini belirterek, araçları kiralamak yerine satın alarak 42 milyon liralık kazanç sağladıklarını söyledi.

"MESKİ çalışıyor, üretiyor, daha kaliteli bir hizmet sunmak istiyor"

Başkan Seçer, 1 milyar 568 milyon liralık devam eden ve planlanan yatırımların 2021 yılında gerçekleşecek tutarının 480 milyon lira olduğunu belirterek, "MESKİ çalışıyor, MESKİ üretiyor, MESKİ daha kaliteli bir hizmet sunmak istiyor. Bizim stratejik plan içerisinde yer alan yatırımların şu an 2. 5 yılı doldurmadık henüz. % 46'sını, yani yatırım programımızı tamamladık. Bu çok önemlidir. Demek ki işimizi ciddi yapıyoruz" dedi.

"Mersinimize, Mersinlimize hizmet için hiçbir şeyi esirgemiyoruz"

Planlanan ölçüde yatırımlara devam edileceğini vurgulayan Seçer, 2022 yılında gerçekleştirmeyi planladıkları 10 projeyi öne alarak bu yıl içinde ihale ettiklerini söyledi. Seçer, "Mersinimize, Mersinlimize hizmet için hiçbir şeyi esirgemiyoruz. Aklımızı, fikrimizi kullanıyoruz ama her şeyden önemlisi vicdanımızla, sorumluluk duygumuzla, omuzlarımızdaki vatandaşların bize verdiği desteğin ağırlığıyla hizmet etmeye çalışıyoruz. O yüzden uyumuyoruz. Onun için dinlenmiyoruz, çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bunu da sizlerle beraber yapacağız" diye konuştu.

"Vatandaşın parasını vatandaşa harcıyoruz"

Sahillerin Büyükşehir ya da ilçe belediyeleri ayrımı olmaksızın herkesin görev alanı olduğunu vurgulayan Seçer, "Yaz nüfusu çok yoğun oluyor. İnsanlar yazını geçirmek için gidiyor, yazı zehir oluyor. Su yok, pislik içerisinde, arayan yok, soran yok, toz toprak. Biz el attık. Yani bunu da söylemenizi istiyorum. Eğer abartıyorsam onu da söyleyin. Erdemli Meclis üyelerimizin hepsi burada. Şu anda sizin o sahil bölgesinden çıkmıyoruz. Gerçekten önemli bir köprü yapıyoruz bedeli 4 milyon lira. Esirgemiyoruz. Oraları güzelleştirelim, altyapısını yapalım. İşte kanalizasyon atık su arıtma tesisi FRIT II kapsamında. Ben zaten bitirmişim işi. Şimdi Ankara'yı bekliyorum. Ankara 'tamam' dedi mi iş bitti. İçme suyunu beklemedik. Az önce siz de söylediniz Tömük'te çalışmalar devam ediyor. 12-13 milyon ne kadar bitireceğiz, bilemiyorum. Helali hoş olsun! Vatandaşın parasını vatandaşa harcıyoruz" dedi.

"Sahil temizliği için yeni bir makine temin ettik"

2 yılda Erdemli'de önemli çalışmalar yaptıklarını ve bunun görülmesi gerektiğini söyleyen Başkan Seçer, sahil bakımı için 1, 5 milyon değerinde bir araç temin ettiklerinin de bilgisini verdi. Seçer, "Biz kullanacağız. Bir bağış gibi düşünebilirsiniz. Türkiye'de belki yoktur, yurtdışından getirdik. Çok büyük bir makine. Biz bunu Tarsus'tan başlatıp Anamur'a kadar kullanacağız. Sadece bizim plajlar meselesi değil, halkın denize girdiği her yerde; site önlerinde, halk plajlarında, kendi plajlarımızda, Bozyazı'da, Anamur'da, Tarsus'ta hiç fark etmiyor. Operatörü de güzelce eğiteceğiz. Sahil boyu gitsin gelsin. İnşallah bayağı bir mesafe almış oluruz sahil konusunda. Ama toplum bilincini geliştirmek lazım. Zaman zaman kampanya yapmak lazım. Kirletiyorlar, toplamıyorlar. Kendi kirlettikleri yerleri vatandaşlarımız toplamadığı sürece olmuyor. Bizim arkalarını toplamamız da olmuyor. Hepimizin uyarması lazım" diye konuştu.

"Bu 77 milyon lira borçlanmayla bizi çırak çıkarmayın"

Meclisin oylamasına sunulan 85 milyonluk borçlanma teklifinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından Başkan Seçer, "Meclisimize teşekkür ederiz. Tabi ki bu hizmetlerimizi rahatlatacak. Aynı duyarlılığı haftaya Büyükşehir Meclisi var. Yani sizden rica ediyoruz. Bu güzel. MESKİ'de rahatlattınız ama bu 77 milyon lira borçlanmayla bizi çırak çıkarmayın. Çırak çıkarma tabirini biliyorsunuz. Asıl 265 milyon lira, onun da 193 milyonunu Büyükşehir'de kullanabileceğiz. Çok önemli projeler devam ediyor. Yenileri geliyor. Orada da aynı hassasiyeti göstereceğinizi temenni ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Borçlanmayla birlikte 7 maddenin görüşülerek kabul edildiği toplantıda, MESKİ Genel Müdürlüğü'nün İller Bankası A. Ş. 'den kullanacağı Çeşmeli Kanalizasyon İnşaatı işi için 3 milyon 942 bin liralık ek krediye ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi için de Meclis üyeleri Başkan Seçer'e yetki verdi.

Yayın Tarihi: 3. 6. 2021 20: 36: 40

Kaynak: Habermetre