YAKIT KRİZİ BİR HAVAYOLUNU DAHA VURDU LUFTHANSA 20 BİN UÇUŞU İPTAL ETTİ

ABD – İsrail – İran Savaşı nedeniyle Orta Doğu’da artan gerilim sonrası jet yakıtı fiyatları iki katına çıktı. Petrol arzı sıkıntısının oluşturduğu küresel jet yakıtı krizi havayolu şirketlerini etkilemeye başladı.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, artan maliyetler ve tedarik riskleri nedeniyle hava yolu dünyasını etkileyecek önemli bir karar alarak, Ekim sonuna kadar 20 bin uçuşunu iptal etti.

40 BİN TON YAKIT TASARRUFU HEDEFLENİYOR

Lufthansa,, bu kararla yaklaşık 40 bin metrik ton yakıt tasarrufu hedeflerken, artan maliyetlerin yıllık bazda 1,4 milyar euro ek yük oluşturması bekleniyor.

Uçuş iptaller ilk etapta günlük 120 uçuş ile başlarken, süreçten en fazla bölgesel iştirak Lufthansa CityLine operasyonlarının etkileneceği belirtildi. Karar kapsamında Polonya’da Bydgoszcz ve Rzeszow, Norveç’te ise Stavanger hatları askıya alınırken, uzun menzilli yolcuların ana aktarma merkezleri üzerinden yönlendirileceği bildirildi.

HAVAYOLUNDA BİLET FİYATLARI DA ARTIYOR

Uzmanlar, havacılık sektörünün düşük kâr marjıyla çalıştığın belirterek, yakıt maliyetlerindeki artışın özellikle kısa mesafeli ve düşük kârlı uçuşları sürdürülemez hale getirdiğine dikkat çekiyor.

Lufthansa’nın dışında uluslararası birçok hava yolu şirketinin de benzer şekilde kapasite azaltma, uçuş iptali ve maliyet düşürme önlemleri aldığı kaydedildi. Küresel ölçekte artan yakıt krizi, hava yolu taşımacılığında bilet fiyatlarının yükselmesine ve sefer sayılarının azalmasına da yol açıyor.

