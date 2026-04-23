Şırnak'ta kayanın içinden dökülen sular hayran bırakıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde son dönemlerde etkili olan yağışlar ilginç görüntülerin de ortaya çıkmasına neden oldu. İlçede kayanın içinden fışkıran su, dron ile kaydedildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Pirinçli köyü yakınlarında günlerdir aşırı yağışların etkisiyle dağda kayaların içinden fışkıran sular hayretler içinde bıraktı. 20 metre yükseklikten kayanın içinden fışkıran su dron kamerası ile kaydedildi. Dev kayanın tamda ortasından çıkan su görenlerin ilgisini çekiyor. - ŞIRNAK

