Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi

Motorin fiyatlarında araç sahiplerini sevindiren bir gelişme yaşandı. Gece yarısı itibarıyla yapılan 2.33 TL’lik indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansıtıldı.

PİYASADA BEKLENTİLERİN AKSİNE TAM YANSIDI

Sektörde beklenti indirimin yüzde 75'inin eşel mobil tarafında kalarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) farkına sayılması, sadece %25'inin tüketiciye indirim olarak yansıması yönündeydi. Ancak bu kez 2.33 TL’lik düşüşün tamamı doğrudan fiyatlara dahil edildi.

PSİKOLOJİK SINIRIN ALTINA GERİLEDİ

Yapılan indirimle birlikte motorinin litre fiyatı, haftalar sonra yeniden 70 TL seviyesinin altına indi. Özellikle İstanbul’da fiyatların bu psikolojik eşiğin altına gerilemesi dikkat çekti.

İŞTE AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA)

BENZİN: 62.76 TL/LT

MOTORİN: 69.35 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

BENZİN: 62.62 TL/LT

MOTORİN: 69.21 TL/LT

ANKARA

BENZİN: 63.73 TL/LT

MOTORİN: 70.47 TL/LT

İZMİR

BENZİN: 64.01 TL/LT

MOTORİN: 70.75 TL/LT

