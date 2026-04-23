Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözecek 31. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Süper Lig'de derbiye sahne olacak hafta, 24 Nisan Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.
Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray ile Fenerbahçe Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı haftada Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.
İŞTE DERBİNİN HAKEMİ
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.
Süper Lig'de 31. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Yiğit Arslan
25 Nisan Cumartesi:
14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses
17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor: Gürcan Hasova
20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
26 Nisan Pazar:
14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor: Mehmet Türkmen
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Yasin Kol
27 Nisan Pazartesi:
17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor: Ozan Ergün
20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
KASIM AYINDAKİ DERBİYİ DE YASİN KOL YÖNETMİŞTİ
Geçtiğimiz yıl kasım ayında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de Kol yönetmişti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.