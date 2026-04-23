Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözecek 31. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Süper Lig'de derbiye sahne olacak hafta, 24 Nisan Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.

Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray ile Fenerbahçe Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı haftada Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

İŞTE DERBİNİN HAKEMİ

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Süper Lig'de 31. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Yiğit Arslan

25 Nisan Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses

17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor: Gürcan Hasova

20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

26 Nisan Pazar:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor: Mehmet Türkmen

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Yasin Kol

27 Nisan Pazartesi:

17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor: Ozan Ergün

20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

KASIM AYINDAKİ DERBİYİ DE YASİN KOL YÖNETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de Kol yönetmişti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. 

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıusta kaynakçı:

Üstünü üstüne geliyorlar Galatasaray’ın üst üstüne geliyorlar

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Şikesaray'ım mutsuz satın alamadıkları tek hakem.

Haber Yorumlarıselcuk_karasal:

operasyon

Haber Yorumlarıhntgmhspmv:

galatasaraya geçmiş olsun

Haber YorumlarıDoğuş:

Eyvah eyvah Allah Galatasarayı korusun

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

