Gülistan Doku dosyasına 'sil baştan' diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu

2020 yılında esrarengiz bir şekilde kaybolan Gülistan Doku soruşturmasını 6 yıl sonra raftan indirip yaptığı derin soruşturmalarla dosyanın "sıradan bir kayıp vakası" olmadığını ortaya çıkan Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu ilk kez konuştu. Yıllardır sonuç alınamayan diğer dosyalara da bakacağını belirten Cansu, "Adaletin peşini bırakmayacağız" dedi.

“VİCDANİ SORUMLULUK HİSSETTİM”

Başsavcı Cansu, dosyaya yalnızca mesleki değil, insani bir sorumlulukla yaklaştığını ifade etti. Bir anne olduğunu hatırlatan Cansu, kaybolan genç bir kızın ve acı içinde bekleyen bir ailenin dramını gördüğünü belirterek, “Mesleki ve vicdani görevim gereği bu dosyanın üzerine gidilerek bu kızımıza ne olduğunun bulunması gerektiğine inandım” dedi.

Gülistan Doku

“TÜM İHTİMALLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRDİK”

Cansu, Adalet Bakanı’nın “ucu nereye giderse gitsin” yaklaşımının kendilerine güç verdiğini dile getirerek, ekip olarak titiz bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Adliyedeki ekip arkadaşları ve JASAT birimleriyle birlikte hiçbir detayı göz ardı etmeden hareket ettiklerini belirten Cansu, tüm ihtimalleri yeniden ele aldıklarını ve gece gündüz çalıştıklarını aktardı.

“GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARMAK BOYNUMUZUN BORCU”

Soruşturmanın önemine dikkat çeken Cansu, eğer bir cinayet söz konusuysa bunu aydınlatmanın adli makamların sorumluluğu olduğunu vurguladı. Teknolojik imkanların geliştiğine işaret eden Cansu, “Bizim görevimiz gerçeği ortaya çıkarmaktır. Gülistan Doku dosyası da bunun mümkün olduğunu göstermiştir. Bundan sonra da hangi dosya olursa olsun, adaletin peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

"SIRADA ÇAĞLA TUĞALTAY VAR"

Başsavcı Cansu, sırada 26 yıl önce 15 yaşındayken evde boğazı kesilmiş halde cansız bedeni bulunan Çağla Tuğaltay cinayeti dosyasının olduğunu belirtti. Başsavcı Cansu'nun açıklamaları Hande Fırat'ın köşesinde şöyle yer aldı:

Çağla Tuğaltay

"Adalet Bakanı Akın Gürlek’in faili meçhul ve takipsizlik dosyaları yeniden incelemek için özel birim yaklaşımı, bu yüzden yalnızca bürokratik bir adım değil, hem bir dönüm noktası hem de kamusal bir taahhüt. Eğer faili meçhuller için kurulan özel ekip sistematik çalışacaksa; başta Çağla Tuğaltay, Rabia Naz, Narin Güran olmak üzere tüm dosyalar bu mekanizmayla, kaybettiğimiz çocuklarımız için adaletin penceresi."