Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki olayların ardından kapsamlı bir çalışma başlattı. Bakanlık bürokratlarının hazırladığı "7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli" ile Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenlik sistemi sil baştan değiştirilecek.

OKULLARA GÜVENLİK KABİNESİ GELİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; yeni sistemde güvenlik yalnızca fiziki önlemlerle sınırlı kalmayacak. Emniyet, sağlık ve sosyal hizmet uzmanlarının yer aldığı çok katmanlı bir yapı oluşturulacak. Her okulda kurulacak Güvenlik Yürütme Kurulu’nda okul müdürü, rehber öğretmen, karakol amiri ve sosyal hizmet uzmanı birlikte görev alacak. Riskli öğrenciler ise ilgili bakanlıkların koordinasyonunda Toplum Sağlığı Merkezleri üzerinden takip edilecek.

ERKEN UYARI SİSTEMİ DEVREDE

Model kapsamında okullarda erken uyarı sistemi aktif hale getirilecek. Okul yönetimi ile kolluk kuvvetleri arasında anlık bilgi paylaşımı sağlanacak, kamera sistemleriyle okul çevresi sürekli izlenecek. Ayrıca okul çevresindeki devriye faaliyetleri artırılacak.

RİSKLER ÖNCEDEN TESPİT EDİLECEK

Psikolojik veya psikiyatrik destek alan öğrenciler düzenli olarak izlenecek, olası riskler önceden belirlenmeye çalışılacak. Veri paylaşımı sayesinde “sessiz tehlikelerin” erkenden tespit edilmesi hedefleniyor.

İŞTE 7 BASAMAKLI YENİ GÜVENLİK MODELİ