Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli

Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
Türkiye’de peş peşe yaşanan okul saldırılarının ardından gözler alınacak yeni önlemlere çevrildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla hazırlanan “7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli”nin detayları netleşti.

  • İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelindeki tüm okullarda uygulanacak 7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli'ni hazırladı.
  • Model kapsamında her okulda okul müdürü, rehber öğretmen, karakol amiri ve sosyal hizmet uzmanından oluşan bir Güvenlik Yürütme Kurulu kurulacak.
  • Psikolojik veya psikiyatrik destek alan öğrenciler Toplum Sağlığı Merkezleri aracılığıyla düzenli olarak izlenecek.

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki olayların ardından kapsamlı bir çalışma başlattı. Bakanlık bürokratlarının hazırladığı "7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli" ile Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenlik sistemi sil baştan değiştirilecek.

OKULLARA GÜVENLİK KABİNESİ GELİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; yeni sistemde güvenlik yalnızca fiziki önlemlerle sınırlı kalmayacak. Emniyet, sağlık ve sosyal hizmet uzmanlarının yer aldığı çok katmanlı bir yapı oluşturulacak. Her okulda kurulacak Güvenlik Yürütme Kurulu’nda okul müdürü, rehber öğretmen, karakol amiri ve sosyal hizmet uzmanı birlikte görev alacak. Riskli öğrenciler ise ilgili bakanlıkların koordinasyonunda Toplum Sağlığı Merkezleri üzerinden takip edilecek.

ERKEN UYARI SİSTEMİ DEVREDE

Model kapsamında okullarda erken uyarı sistemi aktif hale getirilecek. Okul yönetimi ile kolluk kuvvetleri arasında anlık bilgi paylaşımı sağlanacak, kamera sistemleriyle okul çevresi sürekli izlenecek. Ayrıca okul çevresindeki devriye faaliyetleri artırılacak.

RİSKLER ÖNCEDEN TESPİT EDİLECEK

Psikolojik veya psikiyatrik destek alan öğrenciler düzenli olarak izlenecek, olası riskler önceden belirlenmeye çalışılacak. Veri paylaşımı sayesinde “sessiz tehlikelerin” erkenden tespit edilmesi hedefleniyor.

İŞTE 7 BASAMAKLI YENİ GÜVENLİK MODELİ

  • Birincisi, okullarda risk analizi ve tehdit tanımlamaları baştan yapılarak mevcut sistem tamamen güncellenecek.
  • Fiziki güvenlik önlemleri artırılacak; okul giriş-çıkışları, çevre güvenliği ve denetimler daha sıkılaştırılacak.
  • Kolluk kuvvetleriyle koordinasyon güçlendirilerek erken uyarı sistemleri devreye alınacak ve olası risklere müdahale edilecek.
  • Psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlığı bulunan öğrenciler Toplum Sağlığı Merkezleri aracılığıyla düzenli olarak takip edilecek.
  • Emniyete bağlı sanal devriye ekipleri, sosyal medyada ve oyun gruplarındaki çocukları tuzaklara karşı yakın takibe alacak.
  • Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında veri paylaşımı sağlanacak.
  • Okullarda bu yönde eğitim, konferans ve seminerler yapılacak.
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTolga Akay:

Yani alınan bir önlem yok

Haber YorumlarıLeven Ergün:

AÇ SEFİL VATANDAŞLARIMIZ İÇİN ÖNLEMİNİZ VARMI

Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

bi tarafı yaparken bi tarafı yıkmak çok mantıksız... kolluğun içinden geçecekler yine intiharlar yoğunluk sebebi ile artacak

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

