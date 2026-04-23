Akdeniz'den ceset topladılar: Hayatımda böyle bir şey görmedim

Akdeniz açıklarında seyir halindeki kruvaziyer gemisinin rotasında yaşanan olayda, denizde fark edilen can yelekleri arama-kurtarma çalışmalarını başlattı. Çalışmalarda 3 saat içinde 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

CAN YELEĞİYLE BAŞLAYAN ARAMA ÇALIŞMASI

Sapphire Princess isimli kruvaziyer gemisinin mürettebatı, 21 Nisan günü saat 18.00 sıralarında denizde turuncu bir cisim fark etti. Cismin can yeleği olduğunun anlaşılması üzerine gemi rotasını değiştirerek olay noktasına yöneldi. Başlatılan arama çalışmalarında ilk olarak bir erkeğe ait cansız beden denizden çıkarıldı.

Görüntülerde, mor üst ve siyah şort giyen kişinin filikaya alınarak üzerinin örtüldüğü ve gemiye taşındığı anlar yer aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemenin ardından ceset geminin alt bölümüne indirildi.

3 SAATTE 5 CANSIZ BEDEN BULUNDU

The Mirror'da yer alan habere göre; saat 19.47’de ikinci bir can yeleğinin görülmesi üzerine çalışmalar genişletildi. Yaklaşık 3 saat süren operasyon boyunca ekipler toplam 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. Geminin kaptanı, arama faaliyetlerinin tamamlandığını duyurdu.

"HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Gemide bulunan yolculardan biri yaşananları, “İzlemek çok üzücüydü. Mürettebat sakinliği sağladı ama herkes şoktaydı. Hayatımda böyle bir şey görmedim.” sözleriyle anlattı.

GÖÇMEN ŞÜPHESİ

Denizden çıkarılan cesetlerin düzensiz göçmen olabileceği değerlendiriliyor. Olayın yaşandığı sırada geminin İspanya ile Kuzey Afrika arasında bulunduğu, 22 Nisan’da ise Cartagena limanına yanaştığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com