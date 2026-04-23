Haberler

Alişan, kardeşinin son anlarını anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü türkücü Alişan, 2021'de koronavirüs nedeniyle vefat eden Selçuk Tektaş’ı anlattığı anlarda duygusal anlar yaşadı. Yaşadıklarını ilk günkü gibi hatırladığını söyleyen Alişan, "Kalp masajı yapılırken doktorlarla o koridordaki bağırışlar çağırışlar... Öldüğünü bile anlamadan vefat etti. Hiçbir şey konuşamadık. Böyle bir şeyi kimse beklemiyordu” dedi. Alişan ağlamamak için kendini zor tuttu.

Ünlü türkücü Alişan, 2021 yılında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş’ı anlatırken duygusal anlar yaşadı. Yaşadıklarını ilk günkü gibi hatırladığını söyleyen Alişan, kardeşinin vefat sürecini anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttu. 

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLMUŞTU

Selçuk Tektaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdikten sonra Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı. Alişan, kardeşini gözyaşları içinde defnederken yaşadığı acıyla uzun süre gündeme gelmişti. Ünlü isim, kaybın ardından uzun süre toparlanamadığını sık sık dile getirmişti.

“ÖLDÜĞÜNÜ BİLE ANLAMADI”

Kardeşinin hastanedeki son anlarını anlatan Alişan, duygularını kontrol etmekte zorlandı. O süreci unutamadığını belirten sanatçı, “Göremedim ama kalp masajı yapılırken doktorlarla o koridordaki bağırışlar çağırışlar... Bir ay makineye bağlı kaldığı için hiç konuşamadık. Doktorlara sordum, öldüğünü anladı mı diye. Öldüğünü bile anlamadan vefat etti. Hiçbir şey konuşamadık. Böyle bir şeyi kimse beklemiyordu” sözleriyle yaşadığı büyük acıyı paylaştı.

Alişan, kardeşinin kaybının ardından hayatının en zor dönemlerinden birini geçirdiğini ifade etti. Ünlü türkücü, aradan yıllar geçmesine rağmen acısının ilk günkü gibi taze olduğunu vurguladı.

Çağla Taşcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

