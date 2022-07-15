Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları! Hep bir ağızdan aynı şeyi söylediler: Allah bir daha yaşatmasın

15 Temmuz Cuma günü saat 22.00 sıralarında başlayan darbe girişimi, 16 Temmuz Cumartesi akşam saat 20.00 sıralarında tamamen bertaraf edildi. 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimini 6. yılında bir kez daha lanetlendi. Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş, Alişan ve birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.

HAKAN URAL

"Demokrasi ve milli birliğimizin hedef alındığı 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde bu hain adımı atmaya kalkanları bir kez daha lanetliyor, vatanımız milli birlik bütünlüğümüz için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnet ile anıyoruz... Cenabı Allah bir daha yaşatmasın."

ACUN ILICALI

"Demokrasimiz ve milletimiz için kendini feda eden kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."

DENİZ SEKİ

"Toprak, uğrunda ölen varsa vatandır. Şehitlerimizi minnetle anıyoruz..."

EBRU GÜNDEŞ

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

MEHMET ALİ ERBİL

"Allah bir daha yaşatmasın"

MÜGE ANLI

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"

ÖZCAN DENİZ

"Şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmet ile anıyoruz."

ALİŞAN

"15 Temmuz"



ÜMİT ERDİM

"15 Temmuz"