Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile 2023 yılında hayatını birleştiren Samar Dadgar, evlilik yolculuklarının en ilginç anısını ilk kez anlattı.

"NİŞANLANDIĞIMIZI 1 HAFTA SONRA ANLADIM"

Konuk olduğu bir canlı yayında konuşan Dadgar, eşinin yaptığı sürpriz karşısında uzun süre ne yaşandığını anlayamadığını söyledi. Romantik bir akşam yemeğinde Özcan Deniz'in kendisine tektaş yüzük verdiğini ve duygusal bir konuşma yaptığını belirten Samar Deniz, bunun bir evlilik teklifi olduğunun farkına sonradan vardığını ifade etti. Yaşadığı durumu "Nişanlandığımızı 1 hafta sonra anladım. Çok güldük" sözleriyle anlattı.

2023'TE MUTLULUĞA "EVET" DEDİLER,AİLE İÇİ SORUNLARLA BOĞUŞTULAR

Çift, 2023 yılında nikâh masasına oturarak ilişkilerini resmiyete taşıdı. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle zaman zaman eleştirilerin hedefi olsalar da Özcan Deniz ve Samar Dadgar, tüm yorumlara rağmen birlikteliklerini korumayı başardı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, buna karşın zaman zaman aile içi bazı sorunlarla gündeme geldi. Ancak tüm zorluklara rağmen ilişkilerini güçlü tutmayı sürdürdüler.

ÜÇÜNCÜ YILLARINI ROMANTİK PAYLAŞIMLARLA KUTLADILAR

Geçtiğimiz haftalarda evliliklerinin üçüncü yılını geride bırakan çift, bu özel günü sosyal medya paylaşımlarıyla taçlandırdı. Samar Dadgar, eşiyle verdiği samimi kareleri "3 seneyi doldurduk" notuyla paylaşırken, takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.

YILLAR SONRA GELEN MESAJ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ: 'OLMAZ' DEDİĞİM KADIN, ŞİMDİ EŞİM

Özcan Deniz ise daha önce katıldığı bir programda eşi tanışma sürecini anlatmıştı. İlk karşılaşmalarında yaş farkı nedeniyle ilişkiye sıcak bakmadığını dile getiren sanatçı, o dönemi şu sözlerle ifade etmişti: "Tanıştığımızda 20 yaşındaydı. Çok gençti ama zihinsel olarak olgundu. Her şeyi konuşabiliyorduk ama yaş farkı yüzünden 'Olmaz' dedim. Onu aynanın karşısına alıp 'Bak, olmaz' dedim. Sonra yollarımız ayrıldı."

Ünlü sanatçı, eski evliliğindeki zor günlerin ardından Samar'dan gelen bir mesajla yeniden yakınlaştıklarını da paylaştı. O süreci ise şöyle anlattı: "4-5 yıl sonra Samar'dan 'İyi misin?' mesajı geldi. Ben de 'İyi değilim' dedim. Konuşmaya başladık. Geldi ve bir daha gitmedi. 'Olmaz' dediğim kadın şimdi eşim. Hem benimle hem oğlum Kuzey'le çok iyi anlaşıyor. Ruh eşi diye bir şey gerçekten varmış."