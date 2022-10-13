Köpek saldırısında yüzü parçalanan Tuğba Altıntop yaşadıklarını anlattı: Her yer kan revan içindeydi

Rafet El Roman ile evliliğinden dolayı adından söz ettiren şarkıcı Tuğba Altıntop, geçtiğimiz aylarda Şile'de köpek saldırısına uğramış ve tedavi görmüştü. Yüzüne 60 tane dikiş atılan Altıntop, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olarak yaşadıklarını anlattı.

"ÇENEMDE BAYA BÜYÜK BİR DELİK VAR"

Tatil için gittikleri Şile'de arkadaşının köpeğinin saldırısına uğradığını söyleyen Altıntop, şunları söyledi: "Yüzümü sadece dikiş atıldıktan sonra gördüm. Sadece video çektirdim öncesini ve sonrasını görmek için. Çok güzel olduğumu asla iddia etmedim. Bunlar gelip geçici... Biliyorum ki bunların hepsi geçecek. Gözüm de gidebilirdi, burnumu da kırabilirdi... Çenemde bayağı büyük bir delik vardı. Daha büyük bir şey olabilirdi, şuan iyiyim. Çok cesur bir kadınım. Kızlarıma söz verdim eskisi kadar cesur olmayacağım. Her şey çok iyi başlamıştı. Küçük kızım Şile'ye kampa gidelim dedi. Ben yola çıktım, spor arkadaşım da yanımdaydı."

"AYAĞA KALKTIĞIMDA ORTALIK KAN REVAN"

"1. gün geçti, güzeldi. Doğanın içindeyiz harika... 2. gün Kara ile yan yana geldik. Akşam arkadaşlarımızla Yemek yedik. Bir K9 var arkadaşımın, bir de Kara var. 8 aylık, bebek. Arkadaşımla 'buna bir kız bulalım, aile olsunlar' falan konuştuk. Saat 01.15 suları... Yere oturdum, bağdaş kurdum sağ elimde onun kollarını sevdim. O kadar güzel uyuyordu ki, 'şunu bir öpeyim' dedim, eğildim. Cümlemi tamamlamadan üstüme atladı. Bir sıcaklık hissettim. Ayağa kalktığın an ortalık kan revan."

"YÜZÜMDE 50-60 TANE DİKİŞ VAR"

Bu benim hatam. Çünkü onu uyurken öptüm. Hiç panik olmadım. Arabanın anahtarını istedim. Yüzüme bakmadım. Yemek tabaklarının altındaki peçetelere kadar, elime ne geçerse yüzüme bastırdım. Ümraniye Devlet, arkasından Lütfü Kırdar... Dikişlerimi attırdık. 50-60 tane dikiş var yüzümde. Şile'de 2 kez bayıldım. Sol gözüm tamamen kapandı. Beni sokak köpeği değil, arkadaşımın köpeği ısırdı. Arkadaşımı aradım 'ona sakın bir şey yapma ama tasma ile gezdir, benim başıma gelen başkasının başına gelmesin' dedim."