Hülya Avşar'ın klibinde oynayan Tarık Ündüz, Gazanfer Özcan'ın torunu çıktı

Hülya Avşar'ın 'Yapma Aşkım' klibinde oynayan ve birçok dizide yer alan Tarık Ündüz'ün dede ve annesi usta isimler çıktı. Yakışıklı oyuncunun usta sanatçı Gazanfer Özcan'ın torunu, oyuncu Fulya Özcan'ın da oğlu olduğunu öğrenildi.

"KEŞKE DEDELER ÖLÜMSÜZ OLSA"

Oyuncu, Instagram hesabından 17 Şubat 2009 yılında vefat eden Gazanfer Özcan'ın doğum gününü kutladı. Ündüz, dedesiyle karesini paylaşıp, "Keşke dedeler çınar ağaçları kadar yaşasa... İyi ki doğmuşsun canım dedem hakkın ödenemez" notunu düştü.

Ündüz, Avşar'ın klibinde yer almış ve beğeni toplamıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Tarık Ündüz'ün fotoğrafları da hayranları tarafından beğeniliyor.

İşte Tarık Ündüz'ün bazı pozları...