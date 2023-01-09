EYT'DEN FAYDALANABİLECEK ÜNLÜLER!

Müzik insanı Teoman, kendisine de EYT'nin vurduğunu söyledi. Peki Teoman gibi EYT'li olan ünlüler kimler?

Eyt düzenlemesiyle birlikte birçok vatandaşın emekli olma hayali gerçeğe dönüştü. Düzenlemenin duyurulmasının ardından ünlüler arasında kimlerin Eyt'den faydalanabileceği sorusu merak konusu oldu.

Daha önce yarı emekli olduğu söyleyen Teoman, kendisine de Eyt'nin vurduğunu belirtirken, ünlü şarkıcı gibi çok sayıda ünlü Eyt'li olabilecek.

"Eyt BANA DA VURDU

Eyt düzenlemesi, ünlüleri de vurdu. Daha önce "Emeklilik hayatı yaşıyorum" diyen şarkıcı Teoman, EYT düzenlemesinden kendisinin de yararlanacağını söyledi.

Teoman, "Gündelik hayatımı çok aksatmamaya çalışıyorum.

Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık.

Herhalde yaş ile gelen şeyler bunlar. Emeklilik de kötü herhalde ama EYT bana da vurdu." ifadelerini kullandı.

Teoman gibi EYT'nin vurduğu diğer ünlüler şu şekilde:

Halit Ergenç (52)

Cem Yılmaz (49)

Binnur Kaya (50)

Demet Şener (45)

Hande Yener (49)

Ebru Gündeş (48)

Demet Akalın (50)

Oktay Kaynarca (57)

Kenan İmirzalıoğlu (48)

Haluk Levent (54)

Tarkan (50)

Tolga Çevik (48)