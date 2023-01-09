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EYT'DEN FAYDALANABİLECEK ÜNLÜLER!

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EYT'DEN FAYDALANABİLECEK ÜNLÜLER!

Müzik insanı Teoman, kendisine de EYT'nin vurduğunu söyledi. Peki Teoman gibi EYT'li olan ünlüler kimler?

Eyt düzenlemesiyle birlikte birçok vatandaşın emekli olma hayali gerçeğe dönüştü. Düzenlemenin duyurulmasının ardından ünlüler arasında kimlerin Eyt'den faydalanabileceği sorusu merak konusu oldu.

Daha önce yarı emekli olduğu söyleyen Teoman, kendisine de Eyt'nin vurduğunu belirtirken, ünlü şarkıcı gibi çok sayıda ünlü Eyt'li olabilecek.

"Eyt BANA DA VURDU

Eyt düzenlemesi, ünlüleri de vurdu. Daha önce "Emeklilik hayatı yaşıyorum" diyen şarkıcı Teoman, EYT düzenlemesinden kendisinin de yararlanacağını söyledi.

Teoman, "Gündelik hayatımı çok aksatmamaya çalışıyorum.

Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık.

Herhalde yaş ile gelen şeyler bunlar. Emeklilik de kötü herhalde ama EYT bana da vurdu." ifadelerini kullandı.

Yeni düzenleme onları da vurdu! İşte Teoman gibi EYT'li olabilecek ünlüler

Teoman gibi EYT'nin vurduğu diğer ünlüler şu şekilde:

Halit Ergenç (52)

Yeni düzenleme onları da vurdu! İşte EYT'li olmaya hak kazanan ünlüler

Cem Yılmaz (49)

Yeni düzenleme onları da vurdu! İşte EYT'li olmaya hak kazanan ünlüler

Binnur Kaya (50)

Yeni düzenleme onları da vurdu! İşte EYT'li olmaya hak kazanan ünlüler

Demet Şener (45)

Yeni düzenleme onları da vurdu! İşte EYT'li olmaya hak kazanan ünlüler

Hande Yener (49)

Yeni düzenleme onları da vurdu! İşte EYT'li olmaya hak kazanan ünlüler

Ebru Gündeş (48)

Yeni düzenleme onları da vurdu! İşte EYT'li olmaya hak kazanan ünlüler

Demet Akalın (50)

Yeni düzenleme onları da vurdu! İşte EYT'li olmaya hak kazanan ünlüler

Oktay Kaynarca (57)

Yeni düzenleme onları da vurdu! İşte EYT'li olmaya hak kazanan ünlüler

Kenan İmirzalıoğlu (48)

Yeni düzenleme onları da vurdu! İşte EYT'li olmaya hak kazanan ünlüler

Haluk Levent (54)

Yeni düzenleme onları da vurdu! İşte EYT'li olmaya hak kazanan ünlüler

Tarkan (50)

Yeni düzenleme onları da vurdu! İşte EYT'li olmaya hak kazanan ünlüler

Tolga Çevik (48)

Yeni düzenleme onları da vurdu! İşte EYT'li olmaya hak kazanan ünlüler

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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