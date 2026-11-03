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Manisa’da hafif ticari araç iş makinesine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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Manisa’da hafif ticari araç iş makinesine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, hafif ticari aracın yol kenarında park halindeki iş makinesine çarptığı kazada Fahri Topalcık (67) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, hafif ticari aracın yol kenarında park halindeki iş makinesine çarptığı kazada Fahri Topalcık (67) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Şehitler Mahallesi Yedieylül Yolu Caddesi üzerinde, meydana geldi. Bülent D. (38) yönetimindeki 09 ACR 708 plakalı hafif ticari araç, Karaağaç yolu istikametine seyir halindeyken, yol kenarında park halinde bulunan ve kanal açma çalışmasında kullanılan ekskavatöre çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Bülent D. ile araçtaki yolcular Fahri Topalcık ve Mustafa Ali B. (54), sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Fahri Topalcık, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Topalcık'ın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

İş makinesinin bulunduğu çalışma alanının güvenlik şeridiyle çevrildiği ve kazanın ardından yolun trafiğe açık olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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