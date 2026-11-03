Zelenski’nin eski basın sözcüsü vatana ihanetle suçlandı

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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Başsavcılık, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin eski basın sözcüsü Yuliia Mendel hakkında sıkıyönetim döneminde vatana ihanet ve Rusya’nın silahlı saldırganlığını meşrulaştırma suçlamalarıyla gıyabında işlem başlattı. Ukrayna dışında bulunduğu belirtilen Mendel, hakkındaki suçlamaların Batı medyasına verdiği röportajlar ve sosyal medya paylaşımlarına dayandığını belirterek Rusya ile iş birliği yaptığı iddiasını reddetti.

BİR ZAMANLAR SAĞ KOLUYDU

Ukrayna’da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin basın sözcülüğünü yapan Yuliia Mendel hakkında vatana ihanet suçlaması yöneltildi. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Başsavcılık Ofisi, 3 Kasım’da yaptıkları açıklamada Mendel’e gıyabında suç şüphesinin bildirildiğini duyurdu.

Ukrayna makamları, Mendel’in kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları aracılığıyla ülkesini uluslararası alanda itibarsızlaştırdığını, Kremlin yönetimini ve Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını haklı göstermeye çalıştığını ileri sürdü.

SBU’nun açıklamasına göre soruşturma, Ukrayna Ceza Kanunu’nun sıkıyönetim koşullarında işlenen vatana ihaneti düzenleyen 111’inci maddesi ile Rusya’nın silahlı saldırganlığını meşrulaştırma, hukuka uygun gösterme veya inkâr etme ve bu saldırganlığa katılanları yüceltmeyi düzenleyen 436-2’nci maddesi kapsamında yürütülüyor.

TUCKER CARLSON RÖPORTAJI SORUŞTURMANIN GÜNDEMİNDE

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri, Mendel’in ABD’li yorumcu Tucker Carlson’a verdiği röportaj oldu. Mayıs 2026’da yayımlanan söyleşide Mendel, Zelenski yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunmuş, Ukrayna’nın geleceği ve ülkedeki siyasi ortam hakkında değerlendirmeler yapmıştı.

Ukrayna Başsavcılığına dayandırılan açıklamalarda, Mendel’in röportajdaki ifadeleri arasında Ukrayna’nın “yok olma eşiğinde” olduğu ve Ukrayna ulusunun “gerilediği” yönündeki sözleri de gösterildi.

Mendel aynı söyleşide Zelenski’yi barışın önündeki engel olarak nitelendirmiş, 2022’deki müzakerelerde Donbas bölgesinin devredilmesinin gündeme geldiğini öne sürmüş ve Ukrayna yönetimine yönelik yolsuzluk iddialarını dile getirmişti. Zelenski’nin ofisi ise Mendel’in söz konusu müzakerelerde veya hükümetin karar alma süreçlerinde yer almadığını belirterek iddialarının güvenilirliğini sorgulamıştı.

Ukrayna makamları, Mendel’in açıklamalarının Rus devlet medyası ve Kremlin yanlısı yayın organları tarafından propaganda içeriklerinde kullanıldığını savunuyor.

MENDEL: RUSYA İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMADIM

Hakkındaki suçlamaların duyurulmasının ardından açıklama yapan Yuliia Mendel, soruşturmanın dayanağının Batı medyasındaki açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları olduğunu söyledi.

Mendel, Zelenski’nin yakın çevresindeki yolsuzluk iddialarını, ülkede ifade özgürlüğünün bulunmadığı yönündeki görüşlerini ve siyasi baskı iddialarını dile getirdiği için hedef alındığını savundu.

Rusya ile iş birliği yaptığı iddiasını reddeden Mendel, suçlamalarda böyle bir iş birliğine ilişkin somut bir tespit bulunmadığını ileri sürdü. Hakkındaki işlemi ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale olarak nitelendirdi.

EYLÜL AYINDA DA YAPTIRIM LİSTESİNE ALINMIŞTI

Zelenski, 13 Eylül 2026'da imzaladığı kararla Mendel’i Rus propagandasını yaymak ve Moskova’nın saldırganlığını desteklemekle suçlanan kişilerin yer aldığı yaptırım listesine dahil etmişti.

2019-2021 yılları arasında Zelenski’nin basın sözcüsü olarak görev yapan Mendel, görevinden ayrılmasının ardından eski yönetimin politikalarına yönelik eleştirileriyle öne çıktı. Eski sözcü, daha sonraki açıklamalarında Zelenski yönetimini otoriterleşmekle ve siyasi muhaliflere baskı uygulamakla suçladı.

Mendel’in Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin davetiyle düzenlenen bir etkinliğe katılması da Ukrayna basınında gündeme gelen gelişmeler arasında yer aldı.

UKRAYNA DIŞINDA BULUNUYOR

SBU, Mendel’in şu anda Ukrayna dışında bulunduğunu ve bu nedenle suç şüphesinin kendisine gıyabında bildirildiğini açıkladı. Soruşturmanın SBU Ana Soruşturma Dairesi tarafından, Başsavcılık Ofisinin gözetiminde yürütüldüğü belirtildi.

Ukrayna Ceza Kanunu’nda sıkıyönetim koşullarında işlenen vatana ihanet suçuna ilişkin düzenleme, 15 yıldan müebbet hapse kadar uzanan cezalar öngörüyor. Ancak Mendel hakkındaki suçlamalar henüz mahkeme tarafından karara bağlanmış değil. Soruşturma ve yargılama sürecinde suçsuzluk karinesi geçerliliğini koruyor.