İngiltere gümrüğünde skandal: Canan Tolon'un heykelleri balyozla parçalandı!Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çağdaş sanatın tanınan isimlerinden Canan Tolon'un İngiltere'deki sergisi için hazırladığı eserler gümrük engeline takıldı. Gümrük memurlarınca "şüpheli" bulunan heykeller balyozla parçalanırken, olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
- Canan Tolon'un Londra'daki sergisi için İngiltere'ye gönderdiği heykeller gümrükte şüpheli bulunarak balyozla parçalandı.
- Heykellerin içindeki metal armatürlere prosedür gerekçesiyle el konuldu.
- Heykellerin hangi somut gerekçeyle şüpheli sınıfına sokulduğuna ve müdahalenin hangi mevzuata dayandığına dair resmî açıklama yapılmadı.
Çağdaş heykel sanatının tanınan isimlerinden Canan Tolon'un Londra'da düzenlenecek sergisi için İngiltere’ye gönderdiği heykeller, gümrükte "şüpheli" bulunarak balyozla parçalandı. Yaşadığı skandalı sosyal medya hesabından duyuran Tolon, eserlerinin tahrip edildiğini ve kullanılan metal armatürlere el konulduğunu açıkladı.
"SERGİYE GİDECEK HEYKELLERİMİ BALYOZLA PARÇALADILAR"
Sanatçı Canan Tolon, Londra'daki sergisi için hazırladığı eserlerin İngiltere gümrük görevlileri tarafından zarar gördüğünü belirtti. Yaşananlara tepki gösteren Tolon, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"ŞÜPHELİ diye Londra'ya sergime gidecek heykellerimi gümrükte balyozla parçaladılar. Metal armatürlere de prosedür gereği el konuldu."
GEREKÇE HENÜZ AÇIKLANMADI
Tolon'un açıklamasına göre eserlerin tahrip edilmesinin yanı sıra içinde yer alan metal armatürlere de prosedür gerekçe gösterilerek el konuldu. Ancak heykellerin hangi somut gerekçeyle şüpheli sınıfına sokulduğu ve müdahalenin hangi mevzuat kapsamında yapıldığına dair resmî bir açıklama henüz yapılmadı.
25. VEHBİ KOÇ ÖDÜLÜ’NÜN SAHİBİ
Çalışmalarını Türkiye ve ABD'de sürdüren Canan Tolon; göç, yıkım, zaman ve hafıza temalarını işlediği yapıtlarıyla çağdaş sanatın öne çıkan temsilcileri arasında yer alıyor. Sanatçı, son olarak 25. Vehbi Koç Ödülü’ne layık görülmüştü.