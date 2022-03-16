Esra Erol'un programında tanıştığı Mustafa Tuncay'la evlenen Ceyda Kırıcı, anne oldu

Yıllar önce yayınlanan Kısmetse Olur programında ünlenen Ceyda Kırıcı, programda aradığı aşkı bulamayınca Esra Erol'da İzdivaç programına katılmıştı. Burada Mustafa Tuncay ile tanışan Ceyda Kırıcı, 2019 yılında dünyaevine girdi.

İLK BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI

Mutlu bir evliliği olan Ceyda Kırıcı, önceki gün ilk bebeğini kucağına aldı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve Instagram'da 670 binden fazla takipçisi bulunan Kırıcı, bebeğiyle olan fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmedi. Bebeğinin omzunda yattığı anları paylaşan Kırıcı, "Daha iki günlük ama huyunu suyunu öğrenmeye başladım" dedi. Katıldığı programlarla ünlenen Ceyda Kırıcı, şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapıyor.

İşte Ceyda Kırıcı'nın bazı paylaşımları...