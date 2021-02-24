ESRA EROL HABERLERİ

Esra Erol
Doğum Yeri İstanbul / Türkiye
Doğum Tarihi 12.5.1982 - ...
Esra Erol Kimdir ?
Esra Erol, 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp’de doğdu. 5 kız çocuğun ortancasıdır. Aslen Sinop Ayancık'lı bir ailenin çocuğudur. Adı Seyfi ve polis olan babasının tayin olduğu Kütahya’da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı. Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. Açık Öğretim Fakültesi’nden mezun oldu.Biyografinin devamı için tıklayın
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