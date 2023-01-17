Deniz Akkaya'nın 'Halvette altına kaçırıyordu' sözünü duyan Seren Serengil Söylemezsem Olmaz sunucularına dava açtı

Bircan Bali ve Arto ile tartışarak Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Seren Serengil, günlerdir süren sessizliğini, Deniz Akkaya'nın "Halvette altına kaçırıyordu" sözlerinden sonra yaptığı bir paylaşımla bozdu. Serengil yapımcısı da dahil 4 kişiye dava açtığını duyurdu.

Türkiye'nin en dikkat çeken magazin programlarından olan Söylemezsem Olmaz, geçtiğimiz günlerde sunucularının tartışmasıyla gündeme oturmuştu. Seren Serengil'in iki kez hastanelik olması tartışmayı çok farklı boyuta getirmişti. Seren Serengil'in son dönemde programda söylediklerinden dolayı ilişiği kesildi.

DENİZ AKKAYA'NIN PAYLAŞIMI SONRASI HAREKETE GEÇTİ

Programdan ayrıldığından bu yana tek bir söz söylemeyen ve derin bir sessizliğe gömülen Seren Serengil, programın eski yorumcularından Deniz Akkaya'nın paylaşımlarından sonra harekete geçti. Serengil "Halvetteyken altına kaçırıyordu" sözlerinden sonra Deniz Akkaya ve programın sunucuları Bircan Bali, Arto Dalga hakkında dava açtığını duyurdu.

İşte Deniz Akkaya'nın bomba paylaşımları ve Seren Serengil'in tepki paylaşımı;

Seren Serengil'in paylaşımı;