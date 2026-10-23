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Fotoğraf çekmek isterken 300 metreden düştü: ABD’li turist İtalya’da hayatını kaybetti

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Fotoğraf çekmek isterken 300 metreden düştü: ABD’li turist İtalya’da hayatını kaybetti
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İtalya’nın dünyaca ünlü Dolomitler bölgesinde fotoğraf çekmek isteyen 36 yaşındaki ABD’li turist Michaelle Alejandra Rubio Leiva’nın tatili trajediyle sonuçlandı. Ailesiyle birlikte gezdiği sırada manzarayı görüntülemek için uçurum kenarına yaklaşan genç kadın, yaklaşık 300 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, talihsiz turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtalya’nın kuzeyindeki Dolomitler’de manzara fotoğrafı çekmek isteyen 36 yaşındaki ABD’li turist Michaelle Alejandra Rubio Leiva, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Ailesiyle tatilde olan kadının, fotoğraf çekmek için işaretli yürüyüş rotasından ayrıldığı sırada dengesini kaybettiği bildirildi. Yaklaşık 300 metre, yani 985 feet düşen turistin yaşamını yitirdiği olayla ilgili İtalyan basınında da haberler yayımlandı.

MANZARA FOTOĞRAFI İÇİN ROTADAN AYRILDI

Olay, 17 Ekim’de İtalya’nın Trentino bölgesinde, Canazei kasabasının yukarısındaki Forcella Pordoi yürüyüş parkurunda meydana geldi. Ailesiyle birlikte bölgede bulunan Rubio Leiva’nın, manzarayı fotoğraflamak için belirlenmiş patikanın dışına çıktığı ve burada dengesini kaybederek aşağıya düştüğü aktarıldı.

Yaklaşık 2 bin 750 metre rakımda bulunan bölgede yaşanan kazanın ardından çevredeki yürüyüşçüler acil yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Trentino Dağ Kurtarma ekipleri ve helikopterli sağlık görevlileri bölgeye sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ

Yaklaşık öğle saatlerinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, 36 yaşındaki turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının ailesi helikopterle güvenli bölgeye taşınırken, yaşamını yitiren turistin naaşı da helikopter yardımıyla bölgeden çıkarılarak yetkililere teslim edildi. Kurtarma çalışmaları yaklaşık saat 14.30’da tamamlandı.

Rubio Leiva’nın ailesiyle birlikte tatil yaptığı, daha önce ABD’nin Florida eyaletinde yaşadığı ve 2025 yılında uzaktan çalışmak üzere Roma’ya taşındığı belirtildi. Brigham Young Üniversitesi mezunu olan Leiva’nın iletişim, pazarlama ve iş geliştirme alanlarında çalıştığı aktarıldı.

İtalyan yetkililer olayın ardından gerekli işlemleri başlatırken, kaza dik yamaçları ve gevşek zemin yapısıyla bilinen dağlık bölgede meydana geldi. Yetkililerden kazanın tüm koşullarına ilişkin ayrıntılı bir açıklama ise haber kaynaklarında yer almadı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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