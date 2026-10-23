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Salah tezahüratı ünlü hocayı kızdırdı: Bela gelir

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Salah tezahüratı ünlü hocayı kızdırdı: Bela gelir Haber Videosunu İzle
Salah tezahüratı ünlü hocayı kızdırdı: Bela gelir
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Trabzonspor taraftarlarının Muhammed Salah için yaptığı "Allah Allah, Muhammed Salah" tezahüratı, ilahiyatçı İhsan Şenocak'ı kızdırdı. Taraftarlara sert tepki gösteren Şenocak, "Derhal buna son verin. Allah'ın gazabını üzerimize çekeceksiniz. Bela gelir, musibet gelir" ifadelerini kullandı. Şenocak, "İslam'dan, imandan izzetini alan Trabzon'da on binler nasıl olur da böyle bağırır?" diyerek tezahüratın sonlandırılmasını istedi.

  • İlahiyatçı İhsan Şenocak, Trabzonspor taraftarlarının Muhammed Salah için söylediği "Allah Allah, Muhammed Salah" tezahüratını eleştirerek son verilmesi çağrısında bulundu.
  • Şenocak, söz konusu tezahüratın Allah'ın gazabına ve belaya yol açacağını savundu.
  • Trabzonspor taraftarları tezahüratı Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın attığı gollerin ardından tribünlerde söylüyor.

Trabzonspor taraftarlarının Mısırlı futbolcu Muhammed Salah için yaptığı tezahürata ilahiyatçı İhsan Şenocak'tan sert tepki geldi. Bordo-mavili taraftarların Salah'ın attığı gollerin ardından söylediği "Allah Allah, Muhammed Salah" tezahüratını eleştiren Şenocak, bu ifadelerin kullanılmaması gerektiğini savundu.

"TRABZON ULEMA YURDUDUR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trabzon'un dinî kimliğine vurgu yapan Şenocak, "Trabzon nedir? Ulema yurdudur, değil mi?" ifadelerini kullandı. Şenocak, taraftarların futbolcuya yönelik tezahüratını eleştirerek şunları söyledi:

"Bir Trabzonlu olarak söylüyorum. İslam'dan, imandan izzetini alan Trabzon'da on binler nasıl olur da 'Allah Allah, Mohamed Salah' der? Nereden çıkardınız bunu?"

"DERHAL BUNA SON VERİN"

Taraftarlara söz konusu tezahüratı bırakmaları çağrısında bulunan Şenocak, açıklamasının devamında ise "Derhal buna son verin. Allah'ın gazabını üzerimize çekeceksiniz. Bela gelir, musibet gelir." dedi.

SALAH'IN GOLLERİNDEN SONRA SÖYLENİYOR

Trabzonspor taraftarları, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın attığı gollerin ardından tribünlerde "Allah Allah, Muhammed Salah" şeklinde tezahürat yapıyor. İlahiyatçı İhsan Şenocak'ın bu tezahürata yönelik sözleri ise tartışma yarattı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

Sanki ülke gül gülüstanlik Halkın yarısi MAKARNAYLA diğer yarısı kuru ekmekle geciniyo sadece Akkacaysarayda bal börek et peyner ne ararsan

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Haber YorumlarıMuhammed Fatih Buğrul:

Bazı kişileri peygamber Derecesine getirdiklerinde neredeydiniz hocam gay Lezbiyen ler ameliyat kuyruğu oluşturduğu zaman neredeydiniz

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