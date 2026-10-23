56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar

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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Bournemouth ile Milan, İngiltere'de karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, İtalyan rakibini 3-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Karşılaşmanın skorundan çok, iki kulübün geçmişine uzanan ilginç ayrıntı dikkat çekti.

56 YIL ÖNCE MİLAN'I ÖRNEK ALMIŞLARDI

Bournemouth, 56 yıl önce İtalyan devi Milan'dan esinlenerek kulüp renklerini değiştirmişti. İngiliz ekibi, yıllar sonra renklerine ilham veren rakibini Avrupa sahnesinde 3-0 mağlup etmeyi başardı.

MİLAN'A 3 GOLLÜ DARBE

Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan Justin Kluivert, 32. dakikada yine penaltıdan Marcus Tavernier ve 84. dakikada Amine Adli kaydetti.

Milan'da kaleci Mike Maignan, karşılaşmanın 27. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İtalyan temsilcisi, kalan dakikalarda skor üretemedi ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.