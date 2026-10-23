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Murat Boz’dan Hadise’ye doğum günü mesajı: İyi ki doğdun Hadise’m

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Murat Boz’dan Hadise’ye doğum günü mesajı: İyi ki doğdun Hadise’m
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Murat Boz, 41 yaşına giren Hadise’nin doğum gününü birlikte çekildikleri fotoğrafla kutladı. Ünlü şarkıcı, paylaşımına “İyi ki doğdun Hadise’m” notunu düşerek kalp emojisi ekledi.

41 yaşına giren Hadise’yi yakın dostu Murat Boz da unutmadı. Boz, birlikte çekildikleri fotoğrafı “İyi ki doğdun Hadise’m” notuyla paylaşarak ünlü şarkıcının doğum gününü kutladı. 

Şarkıcı Hadise, 41’inci yaşını kutlarken yakınlarından gelen mesajlarla yeni yaşına girdi. Ünlü ismi kutlayanlar arasında, uzun yıllar O Ses Türkiye’de birlikte jüri üyeliği yaptığı Murat Boz da yer aldı.

"İYİ Kİ DOĞDUN HADİSE'M"

Murat Boz, Hadise’yle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak gönderisine “İyi ki doğdun Hadise’m” notunu düştü ve kalp emojisi ekledi. İkilinin samimi karesi ve Boz’un içten kutlaması dikkat çekti.

Hadise ile Murat Boz, O Ses Türkiye’deki jüri arkadaşlıklarının yanı sıra farklı projelerde ve sahnelerde de bir araya geldi. Boz’un doğum günü mesajı, iki sanatçının yakın dostluğunu bir kez daha gösterdi.

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