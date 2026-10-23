Brown'dan Galatasaray derbisi öncesi radikal imaj değişikliği

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Süper Lig'in dev derbisinde Galatasaray ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan Fenerbahçe'de, İngiliz sol bek Archie Brown'dan sürpriz bir hamle geldi.

DERBİ ÖNCESİ SÜRPRİZ HAMLE

Etkili oyunu kadar ikonik saç stiliyle de tanınan 24 yaşındaki futbolcu, kritik maç öncesinde imajını tamamen yeniledi. Sarı-lacivertli taraftarların saha içindeki hırsıyla takdirini kazanan Brown, uzun süredir kullandığı örgü saçlarını kestirdi. Sosyal medya hesabından yeni tarzını paylaşan İngiliz sol bek, görüntüsüyle Fenerbahçeli taraftarların beğenisini kazandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Brown, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.