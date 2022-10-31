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Cadılar Bayramı'nda pek cesurlar! Kimi tangalı kostümle sokağa fırladı, kimi şeytan oldu

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Cadılar Bayramı'nda pek cesurlar! Kimi tangalı kostümle sokağa fırladı, kimi şeytan oldu

İnsanların çılgın kostümler giyerek parti yaptığı Cadılar Bayramı'na ünlü isimlerin kostümleri damga vurdu. Korku kavramını başka bir boyuta ulaştıran ünlülerin kostümleri ise pek cesur. Kimi tangayla boy gösterdi, kimi oyuncak karakteri oldu. İşte yıldız isimlerin Cadılar Bayramı kostümleri.

Cadılar Bayramı, her yıl 31 Ekim'de kutlanan, pagan toplumlardan kalma bir etkinlik. Bu çılgın gelenek ise İskandinav toplumlarından yayıldı. Kışın gelmesiyle birlikte hayaletlerin çıkacağına inanan bazı topluluklar "hayalet savuşturma" törenleri düzenliyorlardı. İşte Cadılar Bayramı'nda bu törenlerin gelenek haline gelmesiyle günümüze kadar uzandı.

Dünyaca ünlü isimler ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Cadılar Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Tuhaf ve cesur kostümler tercih eden ünlü isimler takipçilerinin dikkatini fazlasıyla çekti. İşte o kostümler...

Cadılar Bayramı'nda pek cesurlar! Kimi tangalı kostümle sokağa fırladı, kimi şeytan olduKendall Jenner

Cadılar Bayramı'nda pek cesurlar! Kimi tangalı kostümle sokağa fırladı, kimi şeytan olduVanessa Hudgens

Cadılar Bayramı'nda pek cesurlar! Kimi tangalı kostümle sokağa fırladı, kimi şeytan olduParis Hilton

Cadılar Bayramı'nda pek cesurlar! Kimi tangalı kostümle sokağa fırladı, kimi şeytan olduKim Kardashian

Cadılar Bayramı'nda pek cesurlar! Kimi tangalı kostümle sokağa fırladı, kimi şeytan olduZoey Deutch

Cadılar Bayramı'nda pek cesurlar! Kimi tangalı kostümle sokağa fırladı, kimi şeytan olduKylie Jenner

Cadılar Bayramı'nda pek cesurlar! Kimi tangalı kostümle sokağa fırladı, kimi şeytan olduMegan Fox

Cadılar Bayramı'nda pek cesurlar! Kimi tangalı kostümle sokağa fırladı, kimi şeytan olduEmily Ratajkowski

Cadılar Bayramı'nda pek cesurlar! Kimi tangalı kostümle sokağa fırladı, kimi şeytan olduMadonna

Cadılar Bayramı'nda pek cesurlar! Kimi tangalı kostümle sokağa fırladı, kimi şeytan olduJelena Karleuša

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Emily Ratajkowski Cadılar Bayramı Kendall Jenner Kylie Jenner Cinsellik Magazin Haberler

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