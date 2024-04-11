Altınlı paylaşımlarından dolayı mercek altına alınan Nevra Bilem, eşinin aldığı bayram hediyesiyle gündemde

Sosyal medya hesabından kilo kilo altınlarıyla yaptığı paylaşımlarla fenomen olan ve sonrasında Gelin Evi yarışmasına katılarak hayran kitlesini genişleten Nevra Bilem, fenomenlere yönelik başlatılan soruşturmada mercek altına alındı. Paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Bilem'in eşinden aldığı bayram hediyesi de çok konuşuldu.

ALTIN SET HEDİYE ETTİ

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Nevra Bilem, Ramazan Bayramı'na özel çocukları ve eşiyle bayramlaştığı anları yayınladı. Çocuklarına para veren eş, Bilem'e ise altın set hediye etti. O anları kayda alarak yayınlayan Bilem "Alındı mı bayram harçlıklarınız?" notunu yazdı. Bilem'in kısa sürede yüzbinler izlenen videosuna takipçilerinden tepki yağdı. Altınlarıyla gösteriş yapan fenomen için "Allah aşkına gösteriş yapma artık" ve "Bu nasıl bir görmemişlik" yorumu yapıldı.