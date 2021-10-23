47. Pantene Altın Kelebek Oylamasında Final Turu Heyecanı Başladı!

Gücünü Gösterenler İçin Oylamada Final Turu Başlıyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Pantene Altın Kelebek Ödülleri 'nin ilk fazında halkın oyları ile en yüksek oy sayısına ulaşan her kategorideki finalistler belli oldu. Şimdi final turunda, büyük ödüle bir adım daha yaklaşmak için kıyasıya yarış başlıyor. Yıl boyunca yetenekleri ve başarıları ile gücünü gösterenler %70 halkın ve %30 jürinin oyları değerlendirilerek belli olacak ve 5 Aralık tarihinde gerçekleşecek 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödüllerine kavuşacak.

Siz de favori adayınızı desteklemek için 8 Kasım tarihine kadar; Pantene Altın Kelebek Ödülleri resmi internet sitesi www.pantenealtinkelebekodulleri.com'dan desteklediğiniz yıldızlara oy vererek bu yılın kazananları arasında en sevdiğiniz isimlerin yer almasını sağlayabilirsiniz.

İşte finalistlerin listesi:

En İyi Dizi Kategorisi

Camdaki Kız – KANAL D

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – ATV

Gönül Dağı – TRT1

Kardeşlerim – ATV

Kırmızı Oda – TV8

Masumlar Apartmanı – TRT1

Sadakatsiz – KANAL D

Son Yaz – FOX TV

Teşkilat - TRT1

Yasak Elma – FOX TV

En İyi İnternet Dizisi Kategorisi

50M2 – NETFLIX

AŞK 101 – NETFLİX

Atiye – NETFLIX

Aynen Aynen – BLU TV

Bir Başkadır – NETFLIX

Fatma – NETFLIX

Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi – BLU TV

Sokağın Çocukları – BLU TV

The Protector/ Hakan Muhafız – NETFLIX

Yeşilçam – BLU TV

En İyi Dijital İçerik Kategorisi

@ENİSARIKAN – EXXEN

Alper Rende ile Kaçış – EXXEN

Bize Kaldı (Fezi Altun & Seçkin Süngüç) – YOUTUBE

Duraktan Durağa (Berk Keklik) – GAİN

Gör Beni – Dur Bi Dinle (Armağan Çağlayan) – YOUTUBE

İbrahim Selim ile Bu Gece – YOUTUBE

Katarsis (Gökhan Çınar) – YOUTUBE – EXXEN

Kirli Çamaşırlar (Orkun Işıtmak) – EXXEN

Konuşanlar (Hasan Can Kaya) – EXXEN

Zeynep Bastik ve Konukları – EXXEN

En İyi Kadın Oyuncu Kategorisi

Alina Boz (AŞK 101) – NETFLIX

Ayça Ayçin Turan (Arıza) – SHOW TV

Beren Saat (Atiye) – NETFLIX

Binnur Kaya (Kırmızı Oda) – TV8

Burcu Biricik (Camdaki Kız) – KANAL D

Cansu Dere (Sadakatsiz) – KANAL D

Ezgi Mola (Masumlar Apartmanı) – TRT1

Hafsanur Sancaktutan (Son Yaz) – FOX TV

Merve Dizdar (Masumlar Apartmanı) – TRT1

Su Burcu Yazgı Coşkun (Kardeşlerim) ATV

En İyi Erkek Oyuncu Kategorisi

Ahmet Kural (Bir Zamanlar Kıbrıs) – TRT1

Akın Akınözü (Hercai) – ATV

Alperen Duymaz (Son Yaz) – FOX TV

Birkan Sokullu (Masumlar Apartmanı) – TRT1

Burak Özçivit (Kuruluş Osman) – ATV

Çağatay Ulusoy (Yeşilcam – Hakan Muhafız) – BLU TV – NETFLIX

Çağlar Ertuğrul (Teşkilat) – TRT1

Caner Cindoruk (Sadakatsiz) – KANAL D

Engin Akyürek (Sefirin Kızı) – STAR TV

Timuçin Esen (Hekimoğlu) – KANAL D

En İyi Komedi Dizisi Kategorisi

Çok Güzel Hareketler 2 – KANAL D

Dünya Hali – TRT1

Gençliğim Eyvah – ATV

Güldür Güldür – SHOW TV

Jet Sosyete – STAR TV

Kalk Gidelim – TRT1

Kazara Aşk – STAR TV

Kuzey Yıldızı İlk Aşk – SHOW TV

Seksenler – TRT1

En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu Kategorisi

Algı Eke/ Acans – BLU TV

Ayça Varlıer/ Kalk Gidelim – TRT1

Begüm Öner/ Seksenler – TRT1

Cemre Ebüzziya/ İlginç Bazı Olaylar – EXXEN

Çok Güzel Hareketler 2 Ekibi – KANAL D

Ege Kökenli/ Doğu – BLU TV

Güldür Güldür Ekibi – SHOW TV

Günay Karacaoğlu/ Gençliğim Eyvah – ATV

Nilperi Şahinkaya/ Aynen Aynen – BLU TV

Suzan Kardesş/ Seksenler – TRT1

En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu Kategorisi

Çağlar Çorumlu/Ayak İşleri – GAİN

Cengiz Bozkurt/Gençliğim Eyvah -ATV

Çok Güzel Hareketler 2 Ekibi – KANAL D

Doğu Demirkol/Doğu – BLU TV

Engin Günaydın/10 Bin Adım – GAİN

Feyyaz Yiğit/Gibi -EXXEN

Güldür Güldür Ekibi – SHOW TV

İbrahim Büyükak/İlginç Bazı Olaylar – EXXEN

İlker Ayrık/Seksenler – TRT 1

Kerem Bürsin/Aynen Aynen – BLU TV

En İyi Romantik Komedi Dizisi Kategorisi

Ada Masalı – STAR

Aşk Mantık İntikam – FOX TV

Aşkın Tarifi – KANAL D

Baht Oyunu – KANAL D

Bay Yanlış – FOX TV

Cam Tavanlar –SHOW TV

Çatı Katı Aşk – KANAL D

İyi Günde Kötü Günde – STAR

Sen Çal Kapımı -FOX TV

En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu

Aslı Sümen (Baht Oyunu) – KANAL D

Ayça Ayşin Turan (Ada Masalı) – STAR TV

Bensu Soral (Cam Tavanlar) –SHOW TV

Burcu Özberk (Aşk Mantık İntikam) – FOX TV

Cemre Baysel (Baht Oyunu) – KANAL D

Elçin Sangu (İyi Günde Kötü Günde) – STAR TV

Hande Erçel (Sen Çal Kapımı) -FOX TV

Özge Gürel (Bay Yanlış) – FOX TV

En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu

Alp Navruz (Ada Masalı) – STAR TV

Aytaç Şaşmaz (Baht Oyunu) – KANAL D

Burak Yörük (Aşk Mantık İntikam) – FOX

Can Yaman (Bay Yanlış) – FOX TV

Furkan Andıç (Çatı Katı Aşk) – KANAL D

İlhan Şen (Aşk Mantık İntikam) – FOX TV

Kadir Doğulu (Aşkın Tarifi) – KANAL D

Kerem Bürsin (Sen Çal Kapımı) -FOX TV

Kubilay Aka (Cam Tavanlar) –SHOW TV

En İyi Dizi Çifti Kategorisi

Afra Saraçoğlu - Çağatay Ulusoy (Yeşilçam) - BLU TV

Alina Boz- Kubilay Aka (AŞK 101) – NETFLIX

Ayça Ayşin Turan- Alp Navruz (Ada Masalı) – STAR

Bensu Soral – Kubilay Aka (Cam Tavanlar) – SHOW TV

Burcu Biricik- Feyyaz Şerifoğlu (Camdaki Kız) – KANAL D

Burcu Özberk – İlhan Şen (Aşk Mantık İntikam) – FOX TV

Cemre Baysel- Aytaç Şaşmaz (Baht Oyunu) – KANAL D

Hafsanur Sancaktutan – Alperen Duymaz (Son Yaz) – FOX TV

Hande Erçel – Kerem Bürsin (Sen Çal Kapımı) – FOX TV

Su Burcu Yazgı Coşkun – Onur Seyit Yaran (Kardeşlerim) – ATV

En İyi Yönetmen Kategorisi

Ahmet Katıksız, Deniz Yorulmazer (AŞK 101) – NETFLIX

Berkun Oya (Bir Başkadır) – NETFLIX

Çağrı Vila Lostuvalı, Çiğdem Bozali (Masumlar Apartmanı) -TRT1

Cem Karcı (Kırmızı Oda) -TV8

Kethce (Hakan Kırvavaç) (Teşkilat) -TRT1

Nadim Güç (Camdaki Kız) – KANALD

Neslihan Yeşilyurt (Sadakatsiz) – KANALD

Semih Bağcı (Son Yaz) – FOX

Serdar Gözelekli (Baht Oyunu) – KANALD

Yusuf Pirhasan, Altan Dönmez (Sen Çal Kapımı) – FOX TV

En İyi Senaryo Kategorisi

Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit, Teoman Gök (Gönül Dağı) – TRT1

Ayşe Öner Kutlu (Sen Çal Kapımı) -FOX

Bahadır Özdener (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz) -ATV

Banu Kiremitçi Bozkurt - (Kırmızı Oda) – TV8

Berkun Oya (Bir Başkadır) – NETFLIX

Deniz Dargı – Cem Görgeç – Cenk Boğatur (Son Yaz) - FOX

Deniz Madanoğlu, Rana Mamatlıoğlu (Masumlar Apartmanı) -TRT1

Gül Abus Semerci (Kardeşlerim) -ATV

Kemal Hamamcıoğlu-Dilara Pamuk (Sadakatsiz) – KANAL D

Seda Altaylı Turgutlu (Camdaki Kız) – KANAL D

En iyi Dizi Müziği Kategorisi

Alp Yenier (Kardeşlerim) -ATV

Alp Yenier (Masumlar Apartmanı) -TRT1

Aslı Demirer – Safa Hendem (Baht Oyunu) – KANAL D

Aytekin Ataş (Sen Çal Kapımı) – FOX TV

Batuhan Fırat (Kalp Yarası) – ATV

Cem Öget (Ada Masalı) – STAR

Cem Öget (Sadakatsiz) – KANAL D

Hey! Douglas (AŞK 101) – NETFLIX

Toygar Işıklı (Çukur) – SHOW TV

Tuna Hizmetli (Son Yaz) – FOX TV

En İyi Çocuk Oyuncu Kategorisi

Alp Akar – Sadakatsiz

Aylin Akpınar – Kardeşlerim

Azra Aksu – Baht Oyunu

Beren Gençalp – Sefirin Kızı

Berkay Celal Çetin – Masumlar Apartmanı

Eylül Şenocak – Masumlar Apartmanı

Kayra Orta – Alev Alev

Kuzey Gezer – Yasak Elma

Maya Başol – Sen Çal Kapımı

Yasemin Nil Yüksel – Masumlar Apartmanı

En İyi Gündüz Kuşağı Kategorisi

Açelya Akkoyun ile Akla Takılanlar – (360)

Çağla ile Yeni Bir Gün (Çağla Şikel) – FOX TV

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme – SHOW TV

Ece Üner ile Susma – KANAL D

Esra Erol'da – ATV

Fulya ile Umudun Olsun (Fulya Öztürk) – FOX

Gelinim Mutfakta (Demet Akalın) – KANAL D

Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)

Neler Oluyor Hayatta (Nur Tuğba Namlı – Hakan Ural) – KANAL D

Sabahın Sultanı Seda Sayan – STAR TV

En İyi Kadın Sunucu Kategorisi

Açelya Akkoyun (Açelya Akkoyun ile Akla Takılanlar) -360

Aslı Şafak (Aslı Şafak'la İşin Aslı) – HABERTÜRK TV

Çağla Şıkel (Çağla ile Yeni Bir Gün) – FOX TV

Demet Akalın (Demet ve Alişan ile Sabah Sabah) -STAR TV

Doğa Rutkay (Çocuktan Al Haber i) – SHOW TV

Ece Üner ile Susma – KANAL D

Esra Erol'da – ATV

Fulya Öztürk (Fulya ile Umudun Olsun) – FOX TV

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Pelin Çift ile Gündem Ötesi - TRT 1

En İyi Erkek Sunucu Kategorisi

Acun Ilıcalı (Survivor Türkiye) – TV8

Ali İhsan Varol (Kelime Oyunu) – TV8

Alp Kırşan (Ortak) – NTV

Arda Türkmen (Arda'nın Mutfağı) – KANAL D

Danilo Zanna (Masterchef) -TV81

Ender Saraç'la Sağlıklı Günler – SHOW TV

Hakan Ural (Neler Oluyor Hayatta) – KANAL D

Kenan İmirzalıoğlu (Kim Milyoner Olmak İster) – ATV

Kerem Alışık (Seneye Bu Zamanlar) – TRT

Vahe Kılıçarslan (Vahe ile Evdeki Mutluluk) – STAR TV

En İyi Haber Programı Kadın Sunucu Kategorisi

Afşin Yurdakul – HABERTÜRK

Başak Şengül – CNNTÜRK

Gülbin Tosun – FOX

Hande Fırat – CNNTÜRK

Hilal Özdemir – ATV

Işıl Açıkkar – TRT

Merve Dinçkol – KANAL D

Nazlı Çelik – STAR TV

Pınar Erbaş – SHOW TV

Seda Öğretir – NTV

En İyi Haber Programı Erkek Sunucu Kategorisi

Açıl Sezen – BLOOMBERG

Ahmet Arpad – NTV

Cem Öğretir – ATV

Cüneyt Özdemir – CNN TÜRK

Deniz Bayramoğlu – KANAL D

Ersoy Dede – TRT1

İsmail Küçükkaya – FOX

Mesut Yar – STAR TV

Selçuk Tepeli – FOX

Uğur Önver – CNN TÜRK

En İyi Haber Programı Kategorisi

5N1K (Cüneyt Özdemir) – CNNTÜRK

A'dan Z'ye (Uğur Önver) – CNNTÜRK

Açık ve Net (Kübra Par) – HABERTÜRK TV

Başkent Kulisi (Mehmet Acet) – KANAL 7

Cnn Türk Masası (Semiha Şahin) – CNNTÜRK

Enine Boyuna (Hülya Hökenek) – HABERTÜRK TV

Gece Görüşü (Hande Fırat) – CNNTÜRK

İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat – FOX TV

Kahvaltı Haberler i (Hilal Özdemir) – ATV

Mesut Yar ile Bugün (Mesut Yar) – STAR TV

En İyi Spor Programı Kategorisi

Aktüel Futbol: Sunucu: İbrahim Kırkayak, Yorumcular: Alp Pehlivan, Ogün Temizkanoğlu – (TRT SPOR)

Artı Futbol: Mustafa Göksu

Bein Manşet: Murat Caner – Uğur Meleke (BEIN SPORTS)

Bein Teknik: İsmail Şenol – Tamer Tuna (BEIN SPORTS)

Beyaz Futbol Pazar: Sunucu: Onur Yıldız, Yorumcular: Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı, Abdülkerim Durmaz (BEYAZ TV)

Derin Futbol: Sunucu: Onur Yıldız, Yorumcular: Sinan Engin, Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz, Rasim Ozan Kütahyalı – (BEYAZ TV)

Spor Manşet: Cem Dizdar – Serkan Yetkin (TRT SPOR)

Süper Lig: Sunucu: Güntekin Onay, Yorumcular: Tugay Kerimoğlu, Feyyaz Uçar, Volkan Demirel – (BEIN SPORTS)

Takım Oyunu: Sunucu: Ender Bilgin, Yorumcular: Erman Toroğlu, Mehmet Yılmaz, Reha Kapsal, Serdar Sarıdağ – (A SPOR)

Yüzde Yüz Futbol: Sunucu: : Erbatur Ergenekon, Yorumcu: Rıdvan Dilmen (TRT SPOR)

En İyi Yarışma Kategorisi

3'te 3 (Prof. Dr. Tufan Gündüz – Pelin Çift – TRT1

Aileler Yarışıyor – (Asuman Krause) – 360

Çocuktan Al Haber i (Doğa Rutkay) – SHOW TV

En Hamarat Benim (Kadir Ezildi) – FOX

Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar – TRT1

Kelime Oyunu (Ali İhsan Varol) – TEVE2

Kim Milyoner Olmak İster (Kenan İmirzalıoğlu) – ATV

Masterchef Türkiye (Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu) -TV8

Survivor Türkiye (Acun Ilıcalı) – TV8

Yaparsın Aşkım (İlker Ayrık) – FOX TV

En İyi Erkek Şarkıcı Kategorisi

Bilal Sonses

Buray

Can Bonomo

Edis

Emir Can İğrek

Haluk Levent

Kenan Doğulu

Murat Boz

Oğuzhan Koç

Yalın

En İyi Kadın Şarkıcı Kategorisi

Aleyna Tilki

Demet Akalın

Derya Uluğ

Ece Seçkin

Hadise

İrem Derici

Melek Mosso

Sezen Aksu

Tuğçe Kandemir

Zeynep Bastık

En İyi Müzik Grubu Kategorisi

Adamlar

Dolu Kadehi Ters Tut

Gripin

İkilem

Madrigal

Manga

Pinhani

Sakiler

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Zakkum

En İyi Dj Kategorisi

Arem Özgüç & Arman Aydın

Birol Giray (Beegee)

BÖ (Bahadır Öneş)

Burak Yeter

Deeperise

Doğukan Manço

Doğuş Cabakçor

Mahmut Orhan

Ozan Doğulu

Veyasin (Hey Douglas)

En İyi Rap Kategorisi

Ados

Anıl Piyancı

Batuflex

Ceza

Eypio

Gazapizm

Mero

Sagopa Kajmer

Sefo

Uzi

En İyi Türk Halk Müziği Kadın Kategorisi

Aynur Haşhaş

Deniz Toprak

Elif Buse Doğan

Güler Duman

Hilal Özdemir

Öykü Gürman

Sevcan Orhan

Şevval Sam

Zara

Zeynep Bakşi Karatağ

En İyi Türk Halk Müziği Erkek Kategorisi

Ahmet Şafak

Cem Yıldız

Cimilli İbo

Ekin Uzunlar

Ender Balkır

Hüseyin Turan

Mahmut Tuncer

Musa Eroğlu

Resul Dindar

Selçuk Balcı

En İyi Klip Kategorisi

Aleyna Tilki – Bu Benim Masalım

Bilal Hancı & Mustafa Ceceli – Rüzgar

Buray – Deli Kız

Can Bonomo & Demet Evgar – Rüyamda Buluttum

Cemal Can – Kahraman

Edis – Martılar

Enes Batur – Ayaz

Hadise – Hay Hay

Kerimcan Durmaz – Peşimde

Mabel Matiz – Toy

En İyi Fantezi Müzik Kadın Kategorisi

Aslı Hünel

Cansever

Ceylan

Derya Bedavacı

Ebru Yaşar

İnci Mercan

Seda Sayan

Sibel Can

Zara

En İyi Fantezi Müzik Erkek Kategorisi

Ahmet Parlak

Ali Dündar

Arif Susam

Bayhan

Hakan Altun

İbrahim Tatlıses

Metin Şentürk

Rubato

Şahin Kendirci

Serkan Kaya

En İyi Şarkı Kategorisi

Affet Beni Sevgilim – Ege Balkız – Burry Soprano

Alaz Alaz – Buray

Başa Sar- Ege Can Sal

Ben Bilmem – Ebru Yaşar

Bilmem mi? – Sefo

Dünyadan Uzak – Pinhani, Sakiler

Hay Hay – Hadise

Kahraman – Cemal Can

Martılar – Edis

Seni Dert Etmeler – Madrigal

En İyi Influencer Kadın Kategorisi

Berfu Yenenler

Cemre Solmaz

Ceren Yaldız

Damla Altun

Danla Biliç

Eylül Öztürk

Pelin Akil

Pqueen (Büşra Pelin Baynazoğlu)

Rachel Araz Kiresepi

Şeyda Erdoğan

En İyi Influencer Erkek Kategorisi

Aykut Elmas

Cemal Can Canseven

Czn Burak

Enes Batur

Kafalar

Kerimcan Durmaz

Nusret

Orkun Işıtmak

Tuğkan Gönültaş

Uberkuloz (Berk Keklik)

En İyi Magazin Programı Kategorisi

Bloomberg HT Life

Bloomberg HT Magazin

Canlı Masa – UÇANKUŞ TV

Cumartesi Magazin – UÇANKUŞ TV

Cumartesi Sürprizi – UÇANKUŞ TV

Magazin D Cumartesi – KANAL D

Magazin D Pazar – KANAL D

Magazin Hattı – TV 100

Pazar Sürprizi – SHOW TV

Söylemezsem olmaz – BEYAZ TV

En iyi Proje Albümü Kategorisi

1977 Sezen'li Şarkılar – (Emir Ersoy)

4 Miras (Rubato)

Akustik Hikayeler (İlhan Şeşen &Vedat Akman)

Benim İçin Söylenenler (Mazlum Çimen)

Cenk Eren Repertuvar: Barış Manço Şarkıları

Ezginin Günlüğü 40 Yıllık Şarkılar

Şimdi 90'lar 2

Söz & Müzik Tan Taşçı

Teoman ve Piyano

Vasiyet (Haluk Levent)

En İyi Çıkış Yapan İsim Kategorisi

Berk Coşkun

Burak Bulut&Kurtuluş Kuş

Cemal Can

Ece Mumay

Ekin Uzunlar

Kerimcan Durmaz

Madrigal

Sakiler

Sefo

Zehra