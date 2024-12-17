Üye Girişi
Haberler
Avrupa Birliği, Türkiye'ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacak
Leyen'in Ankara ziyareti sonrası AB'den mülteci hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de ne PKK'nın ne de DEAŞ'ın yeri yok
Erdoğan'dan zirve sonrası net mesaj: Suriye'de bu 2 örgütün yeri yok
Üst düzey yetkililerden ABD'yi panikleten iddia: Türkiye, Suriye'ye kapsamlı bir saldırı başlatacak
Türkiye'nin hazırlığı Beyaz Saray'ın uykularını kaçırdı
Colani'den 'Beni terörist olarak tanımlamayın' çağrısı
Dünyanın gündemindeki adamın adı değişti

MESAM Galası'nda 'Gazzeli Çocuklar' Unutulmadı

MESAM Galası'nda 'Gazzeli Çocuklar' Unutulmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MESAM, kuruluşunun 38. yılında 'Gazzeli çocuklar' temalı ödül töreni düzenledi. Törende Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'a MESAM Özel Ödülü verildi. Törende konuşan Filistin Büyükelçisi, Türk halkının Filistin'in yanında olduğunu belirterek, İslam alemini Filistin halkını yalnız bırakmamaya çağırdı.

MESAM kuruluşunun 38. Yılında Halkbank sponsorluğunda gerçekleşen 'Gazzeli çocuklar' temalı ödül töreninde Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'a MESAM Özel Ödülü verildi.

Türkiye'nin ilk ve en büyük müzik meslek birliği MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) kuruluşunun 38. Yılında 3. Geleneksel Ödül Töreni Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirdi.

MESAM Galası'nda 'Gazzeli Çocuklar' Unutulmadı

İsrail tarafından Gazze'ye yapılan insanlık dışı saldırıların sembolü olan çocukların ana tema olarak belirlendiği ödül törenine Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Orhan Gencebay, Feridun Hürel, Mahzuni Şerif, Norm Ender'in da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.

ÖZEL ÖDÜL

Gecede MESAM Özel Ödülü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa'ya MESAM Başkanı Recep Ergül tarafından verildi.

MESAM Galası'nda 'Gazzeli Çocuklar' Unutulmadı

35.YIL ÖDÜLÜ

35. yılını dolduran MESAM üyeleri, Ali Kocatepe, Hayri Şahin, Güler Işık, İsmail Türüt, İzzet Altunmeşe, Selami Şahin, Yunus Bülbül'e teşekkür ödülü verildi.

MESAM Galası'nda 'Gazzeli Çocuklar' Unutulmadı

ONUR ÖDÜLÜ

MESAM Onur Ödülünü ise Orhan Gencebay'ın elinden Ceza aldı. Feridun Hürel'in Onur Ödülü ise Zülfü Beyhan tarafından takdim edildi.

MESAM Galası'nda 'Gazzeli Çocuklar' Unutulmadı

BAŞARI ÖDÜLÜ

Başarı ödüllerini ise bu yıl Orhan Gencebay, Toygar Işıklı, Ahmet Selçuk İlkan, Selim Çaldıran alırken Özel başarı ödülünü Norm Ender, genç yetenek başarı ödülünü de Heijan- Muti aldı.

Görevde olduğu 4 yılı özetleyen MESAM Başkanı Recep Ergül, "Başladığımız günden bugüne kadar kimsenin aidiyetiyle ilgilenmedik, ne etnik kökeni ne siyasi görüşü ne inancı ne de müzik türleri arasında ayrım yapılmasına izin vermedik" dedi.

MESAM Galası'nda 'Gazzeli Çocuklar' Unutulmadı

"Bu sese ses verdiğiniz için teşekkürler"

Ödül töreninin sponsoru Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan'a teşekkür eden Recep Ergül, bu yılki temanın 'Gazzeli çocuklar' olduğunu belirtti.

Savaşlarda en çok etkilenen çocukların yaşasalar bile travmayı hayatları boyunca atlatamayacaklarını söyleyen Ergül şunları söyledi;

"Orası bizim gönül coğrafyamız, ortak kültür ve ortak inançtan geliyor. Vakti ile kaderimiz birbirine bağlıydı. Şimdi ayrı ülkeler olabiliriz ama onlarla gönül coğrafyamızdaki diğer halklarla kardeşliği ortak kültürü paylaşıyoruz. Dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor. Bu olaylar tüm siyasetin insani değerlerinin üstündedir. MESAM olarak sanatçılar insan haklarına özgürlüğe demokrasiye en fazla ilgi gösteren bireylerdir. Bir sanatçı toplumdan böyle bir ses çıkması gerekiyordu. Bu sese ses verdiğiniz için teşekkür ederim."

MESAM Galası'nda 'Gazzeli Çocuklar' Unutulmadı

Kültür Bakanı sayesinde dünya sıralaması değişti

Dünyanın her yerinde fikri mülkiyet kabul görülmüş bir hak olduğunu ancak Türkiye'de televizyonlarla bunun 2025'e gelinmesine rağmen sağlanamadığını dile getiren Ergül, desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

Bakanın talimatı ile 21 bin otelin tamamı ile lisanslama yapıldığını hatırlatan Ergül, "Bakanlık destekli bütün festivaller artık meslek birlikleri ile mukaveleleri göstermeden hak edişlerini alamayacaklar" diye konuştu.

Bakanlık ile umumi mahalli kapsayan proje ille ilk etapta 50 bin sonrasında 150 bin işletmeyi lisanslayacaklarını anlatan Ergül "Bunu başardığımızda Türkiye'nin CİSAC verilerinde sıralamadaki yerini 39. sıradan 20'nin üzerine çıkarabileceğiz" dedi.

MESAM Galası'nda 'Gazzeli Çocuklar' Unutulmadı

"Telif hakkı kutsaldır"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise kendisine Recep Ergül'ün verdiği MESAM Özel Ödülü'nü bakanlık adına aldığını belirterek, "İsrail vahşetine dikkat çeken sanatçıların duyarlılığından dolayı Recep Ergül'e teşekkür ediyorum. Gözlerimizin önünde Filistinli çocuklar kardeşlerimiz yok edilmekte zulme uğramakta bu vahşet hegemon güçlerin gözleri önünde gerçekleşiyor. Telif Hakkı'nın kutsallığı konusundaki çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

MESAM Galası'nda 'Gazzeli Çocuklar' Unutulmadı

"Türk halkı ezelden beri Filistin'in yanında"

MESAM Özel Ödülü'nü Ergül'ün elinden alan Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ise konuşmasında;

"Biz de bir laf vardır; Kendi acını hissedersen sen bir canlısın ama başkalarının acılarını hissedersen gerçek sen gerçek bir insansın. O da sizsiniz. Filistinli çocuklar için gösterdiğiniz duyarlılık büyük bir insan olduğunuzu gösteriyor. İki mesajım var. Abi ve kardeş Türk halkı ezelden beri Filistin'in yanında. Halk olarak, lider olarak, parlamento olarak ve STK olarak yanımızdasınız. İkinci mesajım İslami alemine lütfen Filistin halkını yalnız bırakmayın. Filistin halkı sadece kendi haklarını savunmuyor. Filistin halkı siyonizmin büyük İsrail devletinin Fırat'tan Nil'e kadar kurmak istediği devletim karşısında. Bizi yalnız bırakmayın" dedi.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Kültür Sanat
img

Putin nükleer tehditleri sıralarken gelen haberle yıkıldı
img

Türkiye'nin hazırlığı Beyaz Saray'ın uykularını kaçırdı
img

Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dondurucu soğukta ucuz pirinç kuyruğu
700 liralık ürünü 220 liraya almak için saatlerce beklediler
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
İngiliz diplomatlar Şam'da HTŞ lideri Colani ile görüştü
"Terörist" dedikleri Colani ile masaya oturup 2 milyar TL bağışladılar
Bir kadının boşandıktan sonraki inanılmaz değişimi
Bir kadının boşandıktan sonraki inanılmaz değişimi
Rusya ile HTŞ arasındaki gizli görüşme ifşa oldu
Putin, Esad'ı deviren HTŞ liderine bakın ne teklif etmiş

Son Dakika Haberleri

Ölünce beni kim yıkayacak reklamı nedir? Ölünce beni kim yıkayacak hangi dizinin afişi? Ölünce beni kim yıkayacak neyin reklamı? 18 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! SON DAKİKA! Van okullar tatil mi? 18 Aralık Van'da okullar tatil edildi mi? 18 Aralık okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Yarın okullar kar tatili mi, hangi illerde? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 17 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! ATV CANLI YAYIN İZLE || 17 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? A101 19 ARALIK 2024 KATALOĞU! 19 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? CANLI ALTIN KURU | 17 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 16 Aralık Pazartesi reyting sonuçları! 16 Aralık 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 16 Aralık'ta kim zirveye çıktı? 18 Aralık okullar tatil mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.