İşte Türkiye güzelinin sevgilisi

Miss Turkey 2021 yılının tacını takan Dilara Korkmaz, Türkiye güzeli olmasından sonra özel hayatı da merak edildi. Korkmaz'ın 2016 yılından beri birlikte olduğu sevgilisiyle pozlarını sosyal medyadan paylaştığı görüldü. İşte Dilara Korkmaz'ın özel hayatı...

Her sene merakla ve ilgiyle beklenen Miss Turkey tacını bu sene Dilara Korkmaz taktı. Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Dilara Korkmaz'ın ablası Dilay Korkmaz da daha önce yarışmada dereceye girmişti. 2010 yılında gerçeklenen yarışmada Dilay Korkmaz, dördüncü olmuştu.

Dilara Korkmaz'ın tacı takmasından sonra ise sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti. 16 bin 400 takipçisi olduğu Instagram'da Korkmaz'ın 73 karesi bulunuyor.

Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Korkmaz'ın bikinili ve mayolu paylaşımları göze çarpıyor.

Korkmaz'ın Instagram'da ilk paylaştığı fotoğrafın tarihi ise 27 Ağustos 2016 yılında...

Korkmaz'ın ilk karesini beş yıldan beri birlikte olduğu sevgilisi Kaan Murat Akpolat'la paylaştığı görüldü.

Sevgilisiyle sık sık karelerini yayınlayan Dilara Korkmaz'ın aşkını gözler önüne serdiği de görülüyor. Korkmaz'ın son karesine ise tebrik mesajları yağdı.

Kaynak: Snob Magazin