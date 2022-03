İlham veren kadınlar, Türkiye Kadın Zirvesi'nde buluştu! Ödüller, sahiplerine kavuştu

Golden Palm Dergisinin Maximum Group Ana Sponsorluğunda Es Home Collection katkıları ile yaptığı organizasyon İş, ekonomi, spor, sanat ve televizyon dünyasının alanlarında birbirinden önemli kadın isimlerin katılımı yapıldı. Törende Bülent Ersoy, Demet Sabancı, Ümmiye Koçak, Melek Mosso ve Ebru Şahin gibi isimler de ödül aldı.

DELİBAŞ: KÜÇÜCÜK BİR KARTOPU GİBİ BÜYÜYEREK ÇIĞ OLABİLİRİZ

Türkiye Kadın Zirvesi Kurucu Başkanı, Big Creative Medya ve Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, Maximum Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bayram, ES Home Collection Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Aydın açılış konuşmasında "Biz bu projeye ilk başladığımızda dedik ki 'Bu Dünya'nın yarısını erkekler oluşturuyor, kalan yarısını ise kadın Dünya'ya getirmiş. Kadın anamız, kadın kızımız, kadın bacımızdır! Bu dönemde ülkemizde küçücük kızlarımız bazı töresel durumlardan dolayı gelin olmaya zorlanıyor, şiddet görüyor veya öldürülüyor biz de Türkiye Kadın Zirvesi'nde farkındalık yaratmak için 'Kadın Dünyadır' diyoruz. Şunu unutmayalım ki hepimiz küçücük bir kar topu misali büyüyüp koca bir çığ olarak farkındalık yaratabiliriz" ifadelerini kullandı.

BAYRAM: KADIN VARSA HAYAT VARDIR

Maximum Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bayram ise "Şüphesiz kadın eli değen her şey güzeldir. Kadın varsa hayat vardır. Kadın emektir, kadın güçtür, kadın nefestir... kısacası kadın her şeydir. Kadın eşittir Dünyadır diyoruz. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemi ile ''Kadınları geride bırakan toplumlar geride kalmaya mahkumdur.'' Bizler de Maximum Group ailesi olarak kadın istihdamına önem veriyor, kadın çalışanlarımız ile aynı yolu yürümekten onur duyuyoruz" dedi.

Kadın Dostu Markası Es Home Collection Yönetim Kurulu Başkanı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Muhteşem bir gecede birlikteyiz. Burada bulunan bütün kadınlar ile birlikte olmaktan büyük keyif duyuyorum. İş dünyasında, anne olarak, hayatın her anlamında Kadın Dünyadır!"

ÇOK SAYIDA İSİM KONUŞMA YAPTI

Sunuculuğunu Melike Çelik'in yaptığı Türkiye Kadın Zirvesi'nde Türkiye Kadın Ödülleri de sahiplerini buldu. Program kadına şiddet ve kadına farkındalığa dikkat çekmek için İlham Veren Kadınlar Konuşuyor paneli ile başladı. Dilara Sayan'ın Moderatörlüğün de yapılan panele TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, Dünya Şampiyonu Milli Sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı, Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Ronaldo ile reklam filmi çekerek dikkatleri üzerine çeken Arslanköy'lü tiyatrocu yönetmen Ümmiye Koçak ve Genç TİM Başkan Yardımcısı ve Orka Holding Yönetim Kurulu ÜyesiKübra Orakçıoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye'nin her yanından her meslekten üreten lider kadınların yer aldığı organizasyonda ayrıca, Ünlü Manken Sunucu Elif Yılmaz Beyaz Gelinlik ile sahneye çıkarak 'Kız Çocukları Okusun, Gelin Olmasın' projesi ile büyük alkış aldı.

SEKTÖRÜNDE DEV OLAN PANELİSTLERDEN İLHAM VEREN SÖZLER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Nurten Öztürk, "Eşim bana bir gün 'Gel kasanın başında dur, yanımda ol.' Dedikten sonra çok sevdiğim öğretmenlik mesleğini bıraktım. Ve girişimci bir kadın olduğum için iyi ki diyorum. Girişimci olmak isteyen kadınlarımıza tavsiyem daha fazla çalışıp içlerindeki o gücü dışarı çıkarmaları. Ben girişimci bir kadın olarak hemcinsleriminçağa ayak uydurmak ve girişimcilik konusunda erkeklere göre daha iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.

ORAKÇIOĞLU: KİMSENİN ELİNDEN TUTMADIĞI KADINLARA İSTİHDAM SAĞLIYORUZ

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Orakçıoğlu 'Yapılan araştırmalara göre toplantılarda dahi erkeklerin dinlenme oranı kadınlara göre fazladır. Bizde Yeni Dünya İş Kadınları Platformu olarak ihtiyacı olan, kimsenin elinden tutmadığı kadınlara istihdam sağlıyoruz. Şu ana kadar yaptıklarımız bizim için asla yeterli değil. Her geçen gün daha fazla kadına ulaşmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Genç Sporcu madalya canavarı Ayşe Begüm Onbaşı kendisine hayran bıraktığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "İlhamım ailem ve sevgi. Benim spor branşım disiplin ve özveri gerektiriyor. Çok çalışmalı bir gün bile ara vermemelisiniz. Bu kadar çalışmak için de yapacağınız sporu çok sevmeniz gerekiyor. Kendimden sonraki nesillere bu bayrağı devredebilmek için ise akademik kariyer planlıyorum."

ÜMMİYE KOÇAK: DİPLOMAM YOK AMA İNSANLAR FAYDALI OLACAĞIM

Türkiye'nin Gururu Ümmiye Koçak hikayesi ile duygulandırdı. Koçak konuşmasında "Kendime çocukluğumda bir söz verdim. Diplomam olmayabilir ama insanlara faydalı olacağım. Tiyatroya ilk başladığımda tek hayalim kadınların sesini Mersin'e duyurmaktı ama şimdi Dünya'ya duyuracağız. Ronaldo ile ilk karşılaştığımızda birbirimize direk sarıldık. O bana 'Mommy' dedi bende 'Annem' dedim. Biz sevgimizi gözlerimizle anlattık. O bana sevginin dili ve dini olmadığını öğretti" ifadelerini kullandı.

BÜLENT ERSOY: RAHMETLİ ANNEMİN YANINA GİTMEK İSTİYORUM

Uzun Yıllardır törenlerden kendisini uzak tutan Bülent Ersoy Türkiye Kadın Zirvesi ve Türkiye Kadın Ödüllerinde Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi olurken sahnede giydiği kıyafet ile dikkatleri üzerine çekti. Ersoy ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: "9 haziranda 71 yaşına gireceğim. Kendimle hep iftihar ettim. Kimsenin huzurunda diz çökmedim. Allah-u Teala bence yarattıkları içinde en çok insanları seviyor. O yüzden hiç kimseyi ötekileştiremezsiniz. Kadını da Allah yarattı erkeği de. Kimse kimseden bir adım ileri veya geri değildir. Benim mantığım ve fikirlerim bu. Kabul görür veya görmez malum olduğu üzere kişiler demokrasilerde fikirlerini rahatlıkla söylerler. Kadın bir anne. Ben 2 sene önce canım anacığımı toprağa verdim. Bir evlat hangi yaşta olursa olsun anneye muhtaç. Bende bugün sizinle biraz konuşmak, dertleşmek istedim. İnşallah anacığımın yanına gitmek istiyorum. Hangi anneyi görsem ellerine sarılıyorum."

DEMET SABANCI: KADINLAR UYGARLIĞIN ANAHTARIDIR

Kurduğu vakıflar ile başarılarını sürdüren ve kadınlar için gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren Demet Sabancı 1.si düzenlenen Türkiye Kadın Zirvesi ve Türkiye Kadın Ödüllerinde ödülünü alırken bunları söyledi: "Dünya kadınlar ile birlikte var oluyor. Çalışan üreten değer katan kadınlar daha iyi yetişmiş çocuklar ve uygarlığın anahtarıdır. Bizler de kadınlarımızın hak ettiği yere gelmesi için tüm gücümüzle çabalıyoruz."

ORGANİZASYONDA DİĞER ÖDÜL KAZANANLAR İSE:

TÜRKİYE KADIN ZİRVESİ İLHAM VEREN KADINLAR

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Nurten Öztürk

Yılın Altın Kadını Ödülü: Demet Sabancı

Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı : Fatma Şahin-Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

Emine Kuştepe-Acil Tıp Teknisyeni UMKE Gönüllüsü

İlhan Veren Kadınlar: Simay Aslan/ Hemşire

Yılın Kadın Projesi: OPET Kadın Projesi

İlham Veren Anne: Suna Ayhan

Yılın Fark Yaratan Sosyal Sorumluluk Projesi: Sesim Olur Musun?-Buket Aydın

Tülin Vardar: Jolly Tour Kurucu Üyesi

TÜRKİYE KADIN ZİRVESİ KÜLTÜR VE SANAT ÖDÜLLERİ

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Bülent Ersoy

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Selda Bağcan

Yılın Kadın Tiyatrocusu: Ümmiye Koçak

Kadın Televizyon Oyuncusu: Ebru Şahin

Kadın Müzik Sanatçısı: Melek Mosso

TÜRKİYE KADIN ZİRVESİ SPOR ÖDÜLLER

Yılın Kadın Sporcusu: Ayşe Begüm Onbaşı-Milli Sporcu

Yılın Kadın Futbol Takımı: Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı

Yılın Kadın Spor Kulübü: Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı

Yılın Kadın Basketbol Takımı: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı

Latife Selin Şahin: Engelli Basketbol Milli Takımı

Yılın Kadın Spor Yöneticisi: Berna Gözbaşı

TÜRKİYE KADIN ZİRVESİ TELEVİZYON VE BASIN ÖDÜLLERİ

Yılın Kadın Sosyal Medya Fenomeni: Cemre Solmaz

Yılın Gündüz Kuşağı Programı: Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane-ATV

Yılın Magazin Programı: Gazete Magazin-TV8

Yılın Sabah Haber Programı: Gün Başlıyor- Habertürk

Yılın Kadın Spor Sunucu: Seyhan Şaşko Düzen-Beın Sports

Yılın Aktüel Gezi Programı: Belma Belen'le Geziyoruz-Beyaz TV

Yılın Dijital Tartışma Programı: Gündem-Akşam TV

Yılın Dijital Haber Genel Yayın Yönetmeni: Haberler.com-Bedia Teymur

Yılın Çıkış Yapan Kadın Sunucusu: Dilara Sayan-Haber Global

Yılın Kadın Habercisi: Senem Toluay Ilgaz-Haber Global

TÜRKİYE KADIN ZİRVESİ İŞ YAŞAM ÖDÜLLERİ

Yılın Fark Yaratan Kadın Girişimcisi: Sevim Aydın-Es Home Collection

Yılın Kadın Genç Girişimcisi: Kader Özdemir

Yılın Genç İş Kadını: Kübra Orakçıoğlu-ORKA Holding

Yılın Gastro Şef'i: Özlem Mekik

Yılın Kadın Genel Cerrahı: Doç. Dr. Pelin Basım-Medipol Mega Üniversite Hastanesi

İlham Veren Genç İş Kadını: Memnune Akdeniz

Yılın Girişimci İş Kadını: Filiz Öztürk-OPET Yönetim Kurulu Üyesi

Yılın Bireysel Sosyal Sorumluluk Projesi: Elif Yılmaz

Best Haute Couture Brand Of The Year: Deniz-İ Gelinlik

Yılın Diş Hekimi: Sonay Öztan Gökhan

Yılın Estetik Kliniği: Dr. Musk Clinic

Yılın Medikal Estetik Hekimi: Sevgi Ekiyor

Yılın Kadın Moda Tasarımcısı: Tolga Çam

Yılın Reklam Ajansı: FSM Medya-Fatih Kartal

Yılın Dijital Ajansı: Avrupa Reklam

Emine Erdem: İş İnsanı

Etkinlik Markası: BY Mustafa

Esin Ceylan: Zer Şirketler Grubu A.Ş Başkanvekili