İlham veren kadınlar, Türkiye Kadın Zirvesi'nde buluştu! Ödüller, sahiplerine kavuştu
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Kadına Şiddete dikkat çekmek, kız çocuklarının okuması ve kadın istihdamına farkındalık yaratmak için 'Kadın Dünyadır' mottosu ile yapılan Türkiye Kadın Zirvesi, dün akşam gerçekleşti. Çok sayıda ismin konuk olduğu gecede birbirinden önemli kadınlar, ödüllerin sahibi oldu.
Golden Palm Dergisinin Maximum Group Ana Sponsorluğunda Es Home Collection katkıları ile yaptığı organizasyon İş, ekonomi, spor, sanat ve televizyon dünyasının alanlarında birbirinden önemli kadın isimlerin katılımı yapıldı. Törende Bülent Ersoy, Demet Sabancı, Ümmiye Koçak, Melek Mosso ve Ebru Şahin gibi isimler de ödül aldı.
Türkiye Kadın Zirvesi Kurucu Başkanı, Big Creative Medya ve Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, Maximum Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bayram, ES Home Collection Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Aydın açılış konuşmasında "Biz bu projeye ilk başladığımızda dedik ki 'Bu Dünya'nın yarısını erkekler oluşturuyor, kalan yarısını ise kadın Dünya'ya getirmiş. Kadın anamız, kadın kızımız, kadın bacımızdır! Bu dönemde ülkemizde küçücük kızlarımız bazı töresel durumlardan dolayı gelin olmaya zorlanıyor, şiddet görüyor veya öldürülüyor biz de Türkiye Kadın Zirvesi'nde farkındalık yaratmak için 'Kadın Dünyadır' diyoruz. Şunu unutmayalım ki hepimiz küçücük bir kar topu misali büyüyüp koca bir çığ olarak farkındalık yaratabiliriz" ifadelerini kullandı.
Maximum Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bayram ise "Şüphesiz kadın eli değen her şey güzeldir. Kadın varsa hayat vardır. Kadın emektir, kadın güçtür, kadın nefestir... kısacası kadın her şeydir. Kadın eşittir Dünyadır diyoruz. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemi ile ''Kadınları geride bırakan toplumlar geride kalmaya mahkumdur.'' Bizler de Maximum Group ailesi olarak kadın istihdamına önem veriyor, kadın çalışanlarımız ile aynı yolu yürümekten onur duyuyoruz" dedi.
Kadın Dostu Markası Es Home Collection Yönetim Kurulu Başkanı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Muhteşem bir gecede birlikteyiz. Burada bulunan bütün kadınlar ile birlikte olmaktan büyük keyif duyuyorum. İş dünyasında, anne olarak, hayatın her anlamında Kadın Dünyadır!"
Sunuculuğunu Melike Çelik'in yaptığı Türkiye Kadın Zirvesi'nde Türkiye Kadın Ödülleri de sahiplerini buldu. Program kadına şiddet ve kadına farkındalığa dikkat çekmek için İlham Veren Kadınlar Konuşuyor paneli ile başladı. Dilara Sayan'ın Moderatörlüğün de yapılan panele TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, Dünya Şampiyonu Milli Sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı, Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Ronaldo ile reklam filmi çekerek dikkatleri üzerine çeken Arslanköy'lü tiyatrocu yönetmen Ümmiye Koçak ve Genç TİM Başkan Yardımcısı ve Orka Holding Yönetim Kurulu ÜyesiKübra Orakçıoğlu konuşmacı olarak katıldı.
Türkiye'nin her yanından her meslekten üreten lider kadınların yer aldığı organizasyonda ayrıca, Ünlü Manken Sunucu Elif Yılmaz Beyaz Gelinlik ile sahneye çıkarak 'Kız Çocukları Okusun, Gelin Olmasın' projesi ile büyük alkış aldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Nurten Öztürk, "Eşim bana bir gün 'Gel kasanın başında dur, yanımda ol.' Dedikten sonra çok sevdiğim öğretmenlik mesleğini bıraktım. Ve girişimci bir kadın olduğum için iyi ki diyorum. Girişimci olmak isteyen kadınlarımıza tavsiyem daha fazla çalışıp içlerindeki o gücü dışarı çıkarmaları. Ben girişimci bir kadın olarak hemcinsleriminçağa ayak uydurmak ve girişimcilik konusunda erkeklere göre daha iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.
Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Orakçıoğlu 'Yapılan araştırmalara göre toplantılarda dahi erkeklerin dinlenme oranı kadınlara göre fazladır. Bizde Yeni Dünya İş Kadınları Platformu olarak ihtiyacı olan, kimsenin elinden tutmadığı kadınlara istihdam sağlıyoruz. Şu ana kadar yaptıklarımız bizim için asla yeterli değil. Her geçen gün daha fazla kadına ulaşmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Genç Sporcu madalya canavarı Ayşe Begüm Onbaşı kendisine hayran bıraktığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "İlhamım ailem ve sevgi. Benim spor branşım disiplin ve özveri gerektiriyor. Çok çalışmalı bir gün bile ara vermemelisiniz. Bu kadar çalışmak için de yapacağınız sporu çok sevmeniz gerekiyor. Kendimden sonraki nesillere bu bayrağı devredebilmek için ise akademik kariyer planlıyorum."
Türkiye'nin Gururu Ümmiye Koçak hikayesi ile duygulandırdı. Koçak konuşmasında "Kendime çocukluğumda bir söz verdim. Diplomam olmayabilir ama insanlara faydalı olacağım. Tiyatroya ilk başladığımda tek hayalim kadınların sesini Mersin'e duyurmaktı ama şimdi Dünya'ya duyuracağız. Ronaldo ile ilk karşılaştığımızda birbirimize direk sarıldık. O bana 'Mommy' dedi bende 'Annem' dedim. Biz sevgimizi gözlerimizle anlattık. O bana sevginin dili ve dini olmadığını öğretti" ifadelerini kullandı.
Uzun Yıllardır törenlerden kendisini uzak tutan Bülent Ersoy Türkiye Kadın Zirvesi ve Türkiye Kadın Ödüllerinde Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi olurken sahnede giydiği kıyafet ile dikkatleri üzerine çekti. Ersoy ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: "9 haziranda 71 yaşına gireceğim. Kendimle hep iftihar ettim. Kimsenin huzurunda diz çökmedim. Allah-u Teala bence yarattıkları içinde en çok insanları seviyor. O yüzden hiç kimseyi ötekileştiremezsiniz. Kadını da Allah yarattı erkeği de. Kimse kimseden bir adım ileri veya geri değildir. Benim mantığım ve fikirlerim bu. Kabul görür veya görmez malum olduğu üzere kişiler demokrasilerde fikirlerini rahatlıkla söylerler. Kadın bir anne. Ben 2 sene önce canım anacığımı toprağa verdim. Bir evlat hangi yaşta olursa olsun anneye muhtaç. Bende bugün sizinle biraz konuşmak, dertleşmek istedim. İnşallah anacığımın yanına gitmek istiyorum. Hangi anneyi görsem ellerine sarılıyorum."
Kurduğu vakıflar ile başarılarını sürdüren ve kadınlar için gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren Demet Sabancı 1.si düzenlenen Türkiye Kadın Zirvesi ve Türkiye Kadın Ödüllerinde ödülünü alırken bunları söyledi: "Dünya kadınlar ile birlikte var oluyor. Çalışan üreten değer katan kadınlar daha iyi yetişmiş çocuklar ve uygarlığın anahtarıdır. Bizler de kadınlarımızın hak ettiği yere gelmesi için tüm gücümüzle çabalıyoruz."
Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Nurten Öztürk
Yılın Altın Kadını Ödülü: Demet Sabancı
Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı : Fatma Şahin-Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
Emine Kuştepe-Acil Tıp Teknisyeni UMKE Gönüllüsü
İlhan Veren Kadınlar: Simay Aslan/ Hemşire
Yılın Kadın Projesi: OPET Kadın Projesi
İlham Veren Anne: Suna Ayhan
Yılın Fark Yaratan Sosyal Sorumluluk Projesi: Sesim Olur Musun?-Buket Aydın
Tülin Vardar: Jolly Tour Kurucu Üyesi
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Bülent Ersoy
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Selda Bağcan
Yılın Kadın Tiyatrocusu: Ümmiye Koçak
Kadın Televizyon Oyuncusu: Ebru Şahin
Kadın Müzik Sanatçısı: Melek Mosso
Yılın Kadın Sporcusu: Ayşe Begüm Onbaşı-Milli Sporcu
Yılın Kadın Futbol Takımı: Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı
Yılın Kadın Spor Kulübü: Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı
Yılın Kadın Basketbol Takımı: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı
Latife Selin Şahin: Engelli Basketbol Milli Takımı
Yılın Kadın Spor Yöneticisi: Berna Gözbaşı
Yılın Kadın Sosyal Medya Fenomeni: Cemre Solmaz
Yılın Gündüz Kuşağı Programı: Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane-ATV
Yılın Magazin Programı: Gazete Magazin-TV8
Yılın Sabah Haber Programı: Gün Başlıyor- Habertürk
Yılın Kadın Spor Sunucu: Seyhan Şaşko Düzen-Beın Sports
Yılın Aktüel Gezi Programı: Belma Belen'le Geziyoruz-Beyaz TV
Yılın Dijital Tartışma Programı: Gündem-Akşam TV
Yılın Dijital Haber Genel Yayın Yönetmeni: Haberler.com-Bedia Teymur
Yılın Çıkış Yapan Kadın Sunucusu: Dilara Sayan-Haber Global
Yılın Kadın Habercisi: Senem Toluay Ilgaz-Haber Global
Yılın Fark Yaratan Kadın Girişimcisi: Sevim Aydın-Es Home Collection
Yılın Kadın Genç Girişimcisi: Kader Özdemir
Yılın Genç İş Kadını: Kübra Orakçıoğlu-ORKA Holding
Yılın Gastro Şef'i: Özlem Mekik
Yılın Kadın Genel Cerrahı: Doç. Dr. Pelin Basım-Medipol Mega Üniversite Hastanesi
İlham Veren Genç İş Kadını: Memnune Akdeniz
Yılın Girişimci İş Kadını: Filiz Öztürk-OPET Yönetim Kurulu Üyesi
Yılın Bireysel Sosyal Sorumluluk Projesi: Elif Yılmaz
Best Haute Couture Brand Of The Year: Deniz-İ Gelinlik
Yılın Diş Hekimi: Sonay Öztan Gökhan
Yılın Estetik Kliniği: Dr. Musk Clinic
Yılın Medikal Estetik Hekimi: Sevgi Ekiyor
Yılın Kadın Moda Tasarımcısı: Tolga Çam
Yılın Reklam Ajansı: FSM Medya-Fatih Kartal
Yılın Dijital Ajansı: Avrupa Reklam
Emine Erdem: İş İnsanı
Etkinlik Markası: BY Mustafa
Esin Ceylan: Zer Şirketler Grubu A.Ş Başkanvekili