Hangi illerde yasak kalktı? 2 Mart kabine toplantısı kararlarına göre hangi illerde yasaklar kalktı?

Hangi illerde yasaklar kalkacak? Sokağa çıkma yasağı kalkacak iller vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin gözü kulağı bu akşam yapılacak açıklamaya çevrildi. Kabine toplantısı sonrasında Erdoğan yapacağı açıklamayla hangi illerde yasak olup olmadığını duyuracak. 2 Mart kabine toplantısı kararlarına göre hangi illerde yasaklar kalktı?

Yasaklar ne zaman kalkacak? Kabine toplantısı son dakika yasaklar ne zaman kalkacak sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Hangi illerde yasaklar kalkacak sorusunun cevabı arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. 1 Mart normalleşme takvimiyle birlikte yerinde normalleşmeye geçiş yapılacak. Vaka sayılarına göre birçok ilde yasakların kaldırılması bekleniyor. Peki, sokağa çıkma yasağı kalkacak iller hangileri? Yasaklar ne zaman kalkacak?

HANGİ İLLERDE YASAKLAR KALKACAK?

Erdoğan açıklamasından detaylar şöyle:

Yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Kontrollü normalleşme adımları ifade etmeden önce şu hususların altını özellikle tekrar tekrar çizmek istiyorum. Her hafta risk grubuna göre illerimizin renk durumu tespit edilecek.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkıyor. Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek. Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü devam edecek.

Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır

Restoran lokanta kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

İLLERİN RİSK TABLOSUNDA YERİ

İllerin kategorisi nasıl belirlenecek?

* Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli",

* Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli",

* Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli",

* Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.

* Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.

DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller:

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka görülen iller:

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vaka görülen iller:

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ (KIRMIZI): Yüz binde 100'ün üstünde vaka görülen iller:

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

KADEMELİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

-Dört gruba ayrılan iller düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacak.

-Okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek.

-Restoran, cafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde belirlenecek.

-Uzaktan eğitimle eğitimine devam edenlerin durumu illerdeki vaka sayısı baz alınarak planlanacak.

-Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması illerdeki vaka sayısı, aşılama ve diğer kriterlere göre değerlendirilip aşamalı olarak kaldırılacak.

-İller vaka sayısı ve aşı durumuna göre dört gruba ayrılacak.