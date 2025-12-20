Haberler

Nazdar Barzani ile Kahraman Zülfikar İzol evlendi! Geline kilolarca altın takıldı

Güncelleme:
Irak'ta bulunan Barzani ailesinin kızı Nazdar Barzani, Şanlıurfa'da bulunan İzol Aşireti'nden Cihan İzol'un oğlu Kahraman Zülfikar İzol ile Şanlıurfa'da düzenlenen görkemli düğünle dünyaevine girdi. Düğüne binlerce kişi katılırken geline kilolarca altın takıldı.

Irak'ta yaşayan Barzani ailesinin kızı Nazdar Barzani, İzol Aşireti'nden Cihan İzol'un oğlu Kahraman Zülfikar İzol ile Şanlıurfa'da gerçekleştirilen düğün töreniyle hayatını birleştirdi. Kentte düzenlenen düğün, geniş katılımla dikkat çekti.

BİNLERCE DAVETLİ KATILDI

Türkiye'nin farklı illerinden binlerce davetlinin katıldığı düğün, kalabalık katılımı ve organizasyonuyla öne çıktı. Davetliler, tören boyunca genç çifti yalnız bırakmadı.

GELİNE KİLOLARCA ALTIN TAKILDI

Düğünün en çok konuşulan anlarından biri takı töreni oldu. Gelin Nazdar Barzani'ye kilolarca altın takıldı. Gelinin, üzerindeki altınlar nedeniyle yürümekte zorlandığı anlar dikkat çekti.

HALAYLARLA GECE BOYU EĞLENCE

Takı töreninin ardından düğün, müzik eşliğinde devam etti. Davetliler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar halay çekerek eğlendi. Düğün, renkli görüntülere sahne oldu.

SİVEREK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TEBRİK MESAJI

Çiftin nikahını kıyan Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gençlerin birlikteliklerini kutladı. Bucak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "XX., XXI., XXII. ve XXIII. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sn. Zülfikar İzol'un yeğeni, Sn. Cihan İzol'un değerli oğlu Kahraman Zülfikar İzol ile Barzani Ailesinden Sn. Abdulkerim Barzani'nin kıymetli kızı Sn. Nazdar Barzani'nin nikah ahdini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık.

Bu özel gecede Milletvekilimiz Sn. Hikmet Başak, XXIV. Dönem AK Parti Milletvekili Sn. Abdulkerim Gök, önceki dönem Hilvan Belediye Başkanı Sn. Aslan Ali Bayık, iş insanı Sn. Yaşar Hamidanoğlu, dayım Sn. Ferhat Karataş ve çok kıymetli misafirlerle bir araya geldik.

Bu anlamlı birlikteliğin başta İzol ve Barzani aileleri olmak üzere tüm yakınlarına hayırlar getirmesini temenni ediyor; Kahraman Zülfikar İzol ve Nazdar Barzani'ye bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Allah mesut etsin, muhabbetleri daim olsun"

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKemal Aslan:

Bu asiretler tum ulkenin meyvesini yiyorlar adam kac dönem milletvekiligi yapti bu kadar şöhretli bir düğün yapmasi doğru degil bizim paramizla bize hava atiyorlar yaziklar olsun....

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

