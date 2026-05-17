Bebek'te iş insanın restoranına silahlı saldırı; müşteriler panikle kaçtı saldırgan yakalandı

BEBEK'te iş insanı Selçuk K.'ye ait restorana gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Yaya olarak restoranın önüne gelen montlu saldırgan, içeride müşteriler varken peş peşe ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaçmaya çalışan şüpheli silah seslerini duyan polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Selçuk K.'nin daha önce Balmumcu'da lüks araçları kundaklanmış, Levent'teki villasıyla, Kağıthane'de bulunan kayınvalidesinin evi de kurşunlanmıştı.

Olay, 24 Nisan Cuma günü saat 23.00 sıralarında Beşiktaş Bebek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş insanı Selçuk K.'ye ait restoranın önüne yaya olarak gelen montlu saldırgan, bir süre yavaş adımlarla yürüdü. Daha sonra montunun içerisinden çıkardığı tabancayla restorana peş peşe ateş açtı. O sırada restoranda bulunan müşteriler panik yaşayarak kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

POLİS KOVALAMACAYLA YAKALADI

Silahlı saldırının ardından şüpheli yaya olarak kaçmaya başladı. Silah seslerini duyan bölgede görevli polis ekipleri harekete geçti. Kaçan saldırgan, Bebek yokuşunda yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde olayda kullandığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ele geçirildiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARAÇLARI KUNDAKLANIP EVİ KURŞUNLANDI

Selçuk K.'nin sahibi olduğu Balmumcu'daki araç kiralama şirketinde bulunan yaklaşık 100 milyon lira değerindeki lüks araçlar geçtiğimiz ay kundaklanmış, aynı gece Levent'teki villası da kurşunlanmıştı. Daha sonra da dini nikahlı eşi Dilek K.'nin annesi Melahat K.'ye ait Kağıthane'deki eve silahlı saldırı düzenlenmişti.

SİLAHLI 4 KİŞİ 1 HAFTA SONRA YAKALANDI

Diğer yandan saldırıdan yaklaşık 1 hafta sonra aynı restoranın çevresinde dolaştıkları öğrenilen silahlı 4 kişi, güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde silah bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, montlu saldırganın yavaş adımlarla restoranın önüne geldiği, daha sonra silahını çıkararak peş peşe ateş ettiği anlar görülüyor. Saldırının ardından müşterilerin panikle kaçtığı, şüphelinin yaya olarak olay yerinden uzaklaştığı anlar kameraya yansıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı