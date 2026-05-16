Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu
Konya’da parkta elleri kanlı halde bulunan hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer’in, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli veteriner çiftin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Konya’da polis ekiplerinin parkta elleri kanlı halde bulduğu hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer’in, tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
POLİS PARKTA ELLERİ KANLI HALDE BULDU
Saat 13.00 sıralarında Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelen olayda devriye görevi yapan polis ekipleri, bir parkta elleri kanlı şekilde oturan Cihan Dinçer’i fark etti. Durumundan şüphelenen ekiplerin soruları üzerine Dinçer’in, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
KAPIYI İTFAİYE AÇTI
Cihan Dinçer’in verdiği adres üzerine polis ekipleri, Benekli Sokak’ta bulunan 2 katlı evin giriş katına gitti. Kapının açılmaması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından eve giren ekipler, Nazife ve Gökhan Dinçer çiftini bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.
TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GÖREV YAPIYORLARDI
Hayatını kaybeden Nazife ve Gökhan Dinçer çiftinin, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görev yapan veteriner hekimler olduğu öğrenildi. Olayın ardından hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer gözaltına alındı.
CANSIZ BEDENLER ADLİ TIP’A KALDIRILDI
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Nazife ve Gökhan Dinçer’in cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.